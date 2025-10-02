Rysk attack vid Tjernobyl: Varnar för "nödsituation"

En rysk attack mot en energianläggning i Slavutych i Kiev oblast orsakade ett flera timmar långt elavbrott vid kärnkraftverket i Tjernobyl under onsdagen, meddelar Ukrainas energiministerium.

Slavutych är en satellitstad till Tjernobyl i norra Ukraina, byggd för att hysa evakuerad personal efter katastrofen 1986.

1 oktober orsakade en rysk drönarattack mot en transformatorstation i Slavutych strömavbrott i staden och delar av angränsande Tjernihiv-oblasten, enligt lokala myndigheter.

Energiministeriet rapporterade även en “nödsituation” vid flera anläggningar inom Tjernobyl-anläggningen, skriver Kyiv Independent.

”Avspärrningen utan ström”

“På grund av strömavbrott blev den nya säkra avspärrningen – den viktigaste strukturen som isolerar den förstörda fjärde reaktorn i kärnkraftverket i Tjernobyl och förhindrar utsläpp av radioaktivt material i miljön – utan ström”, står det i ministeriets uttalande.

Strömavbrottet vid kärnkraftverket i Tjernobyl varade i över tre timmar efter ryska attacker, sade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj senare.

“Ryssarna kan inte ha varit omedvetna om att en attack mot anläggningarna i Slavutych skulle få sådana konsekvenser för Tjernobyl. Och det var en avsiktlig attack, där de använde mer än 20 drönare, enligt preliminära uppskattningar”, sade Zelenskyj.

