Ryska attacker i närheten av Tjernobyl har gjort att avspärrningar som förhindrar radioaktiva utsläpp blivit utan elektricitet.
Rysk attack vid Tjernobyl: Varnar för "nödsituation"
Taiwan nobbar Trump – ingen chiptillverkning i USA
Det blir tummen ner för Trump. Taiwan tänker inte flytta halva sin chiptillverkning till USA. Det blev inte det utfall som Donald Trump hade önskat sig. Han ville se att Taiwan flyttade halva sin chiptillverking till USA, och därmed minskar det stora beroendet som i nuläget innebär att Taiwans chipjätte TSMC står för den största …
Tyska elkunder betalar dyrt – nu kommer höstsmällen till Sverige
Svenska hushåll går en dyr höst till mötes. I Tyskland har elkunderna redan betalat dyrt för en energipolitik som kallas ”katastrofal”. Elräkningarna stiger i höst. Prognoser pekar på nästan dubbelt så höga priser som i fjol. Samtidigt visar utvecklingen i Tyskland hur fel beslut kan bli en dyr affär för både hushåll och industri. Missa …
EU bråkar om drönarmur och konfiskering av Putins pengar
Europas ledare har samlats för att diskutera säkerhetsfrågor tillsammans. Åsikterna går isår om framförallt byggandet av en “drönarmur” samt vad som ska göras med beslagtagna ryska tillgångar. Ett stort möte mellan europeiska ledare har inletts i Köpenhamn för att diskutera säkerhetsfrågor efter att flera länder fått sina luftutrymmen kränkta. Däribland Danmark som sett sina flygplatser …
Ryssland startar drönarskola – för barn
Nu har Rysslands första drönarskola för barn öppnats. I sydryska Krasnodar ska barn lära sig att montera och använda drönare. Det är Moscow Times som skriver om Rysslands första drönarskola för barn. Myndigheterna i sydryska staden Krasnodar presenterar vad de kallar landets första skola för barn som ska lära sig montera och använda drönare. En …
Dansk källa: "Förödmjukande med svensk hjälp"
Hybridkriget är bara i början, säger Danmark. Samtidigt kommer tal om att det är ”förödmjukande” att ta emot svensk hjälp. Nato måste intensifiera sin respons på Rysslands hybridkrig, säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen hos Financial Times. Det vi sett ”är bara början” och syftar till att splittra Europa. Nu måste samarbetet inom Nato bli ”djupare”, …
En rysk attack mot en energianläggning i Slavutych i Kiev oblast orsakade ett flera timmar långt elavbrott vid kärnkraftverket i Tjernobyl under onsdagen, meddelar Ukrainas energiministerium.
Slavutych är en satellitstad till Tjernobyl i norra Ukraina, byggd för att hysa evakuerad personal efter katastrofen 1986.
1 oktober orsakade en rysk drönarattack mot en transformatorstation i Slavutych strömavbrott i staden och delar av angränsande Tjernihiv-oblasten, enligt lokala myndigheter.
Energiministeriet rapporterade även en “nödsituation” vid flera anläggningar inom Tjernobyl-anläggningen, skriver Kyiv Independent.
”Avspärrningen utan ström”
“På grund av strömavbrott blev den nya säkra avspärrningen – den viktigaste strukturen som isolerar den förstörda fjärde reaktorn i kärnkraftverket i Tjernobyl och förhindrar utsläpp av radioaktivt material i miljön – utan ström”, står det i ministeriets uttalande.
Strömavbrottet vid kärnkraftverket i Tjernobyl varade i över tre timmar efter ryska attacker, sade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj senare.
“Ryssarna kan inte ha varit omedvetna om att en attack mot anläggningarna i Slavutych skulle få sådana konsekvenser för Tjernobyl. Och det var en avsiktlig attack, där de använde mer än 20 drönare, enligt preliminära uppskattningar”, sade Zelenskyj.
Återställt efter avbrottet
Sent 1 oktober meddelade energiministeriet att strömförsörjningen till alla anläggningar vid kärnkraftverket i Tjernobyl återställts helt efter avbrottet.
Ministeriet tillade att strålningsnivåerna på platsen ligger kvar inom normala gränser och inte utgör något hot mot befolkningen.
I februari slog en rysk drönare av Shahed-typ in i den nya säkra avspärrningen över Tjernobyls förstörda fjärde reaktor.
Strukturen som var byggd för att innehålla radioaktivt material skadades, men inga allvarliga strålningsläckor orsakades.
Kopplats bort från elnätet
Nyheten kommer samtidigt som kärnkraftverket i Zaporizjzja, det största kärnkraftverket i Europa, som har varit under rysk ockupation sedan mars 2022, har kopplats bort från det ukrainska elnätet i över 100 timmar.
Zelenskyj beskrev 30 september situationen vid kärnkraftverket i Zaporizjzja som “kritisk”. Dieselgeneratorer levererar nu ström till anläggningen, men en har redan gått sönder, sade presidenten.
Rysk attack mot Tjernobyl – “Hot mot hela världen”. Dagens PS
Rysslands ekonomi är beroende av krig: “Kommer inte ta slut”. Realtid
