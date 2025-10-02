Dagens PS
Rysk attack vid Tjernobyl: Varnar för "nödsituation"

Rysk attack gjorde skydd i Tjernobyl strömlöst
Bilden visar sarkofagen över reaktor 4 i Tjernobyl. Ryska attacker i närheten ska nu ha stoppat elförsörjningen till skydden mot strålning. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Ryska attacker i närheten av Tjernobyl har gjort att avspärrningar som förhindrar radioaktiva utsläpp blivit utan elektricitet.

En rysk attack mot en energianläggning i Slavutych i Kiev oblast orsakade ett flera timmar långt elavbrott vid kärnkraftverket i Tjernobyl under onsdagen, meddelar Ukrainas energiministerium.

Slavutych är en satellitstad till Tjernobyl i norra Ukraina, byggd för att hysa evakuerad personal efter katastrofen 1986.

1 oktober orsakade en rysk drönarattack mot en transformatorstation i Slavutych strömavbrott i staden och delar av angränsande Tjernihiv-oblasten, enligt lokala myndigheter.

Energiministeriet rapporterade även en “nödsituation” vid flera anläggningar inom Tjernobyl-anläggningen, skriver Kyiv Independent.

”Avspärrningen utan ström”

“På grund av strömavbrott blev den nya säkra avspärrningen – den viktigaste strukturen som isolerar den förstörda fjärde reaktorn i kärnkraftverket i Tjernobyl och förhindrar utsläpp av radioaktivt material i miljön – utan ström”, står det i ministeriets uttalande.

Strömavbrottet vid kärnkraftverket i Tjernobyl varade i över tre timmar efter ryska attacker, sade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj senare.

“Ryssarna kan inte ha varit omedvetna om att en attack mot anläggningarna i Slavutych skulle få sådana konsekvenser för Tjernobyl. Och det var en avsiktlig attack, där de använde mer än 20 drönare, enligt preliminära uppskattningar”, sade Zelenskyj.

Reaktor 4 i Tjernobyl. En rysk attack i närheten av kärnkraftverket ska ha gjort skydden mot radioaktiv strålning strömlösa ett antal timmar. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
Återställt efter avbrottet

Sent 1 oktober meddelade energiministeriet att strömförsörjningen till alla anläggningar vid kärnkraftverket i Tjernobyl återställts helt efter avbrottet.

Ministeriet tillade att strålningsnivåerna på platsen ligger kvar inom normala gränser och inte utgör något hot mot befolkningen.

I februari slog en rysk drönare av Shahed-typ in i den nya säkra avspärrningen över Tjernobyls förstörda fjärde reaktor.

Strukturen som var byggd för att innehålla radioaktivt material skadades, men inga allvarliga strålningsläckor orsakades.

Kopplats bort från elnätet

Nyheten kommer samtidigt som kärnkraftverket i Zaporizjzja, det största kärnkraftverket i Europa, som har varit under rysk ockupation sedan mars 2022, har kopplats bort från det ukrainska elnätet i över 100 timmar.

 Zelenskyj beskrev 30 september situationen vid kärnkraftverket i Zaporizjzja som “kritisk”. Dieselgeneratorer levererar nu ström till anläggningen, men en har redan gått sönder, sade presidenten.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

