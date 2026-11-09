USA satsar en miljard: Vill ha Ukrainas marina drönare

Fyller alla krav från USA

För potentiella leverantörer gäller även att de ska kunna visa att deras plattformar kan verka i omstridda marina miljöer, upprätta verksamhet långa perioder och tillverkas i stora serien. Effektivitet i att slå ut och döda är naturligtvis också ett krav, som i all militär verksamhet.

Enligt franska ”L’Indépendant” har ukrainska Magura V7 en räckvidd på upp till 800 nautiska mil, en marschfart på 23 knop och en topphastighet på minst 39 knop med full fast.

När det gäller både räckvidd och hastighet överträffar systemet med god marginal de minimikrav som ställs.

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Kan utrustas med variation

Den aktuella plattformen kan även utrustas med luftvärnsrobotar, fjärrstyrda vapenstationer med kulsprutor, enkelriktade attackdrönare, avskärningsdrönare och tunga ”Nemesis”-bombdrönare.

Magura-system har tidigare använts vid attacker i Svarta havet, där drönarna har sänkt örlogsfartyg och skjutit ner stridsflygplan av typen Su-30.

Enligt ukrainsk militär underrättelsetjänst har Magura-system bidragit till att förstöra elva ryska örlogsfartyg och andra fartyg i Svarta havet.

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Magura 5 från ukrainska Uforce. Ukraina har haft framgångar med sina marina drönare i Svarta havet. USA är intresserat och ska eventuellt tillverka. (Foto: Efrem Lukatsky /AP-TT)

Planerar produktion i USA

Dessutom rapporteras Magura-drönare till sjöss ha skjutit ner två Mi-8-helikoptrar och två stridsflygplan av typen Su-30SM.

Några uppgifter om antalet döda och skadade vid attackerna förmedlas inte av Focus.

Den ukrainska tillverkaren Uforce har skrivit avtal med Reconcraft i USA och har planer på att tillverka Magura-drönare i Oregon och South Carolina.

Enligt uppgifter är en årlig produktionsvolym på allt från några hundratal till flera tusen enheter möjlig.

Detta skulle tillgodose tre amerikanska prioriteringar: snabb produktion, kortare logistikkedjor för underhåll och återförsörjning, samt en säkrare leveranskedja, avslutar Focus.

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