De marina drönare Ukraina använder i Svarta havet, intresserar USA som nu satsar 100 miljoner dollar i ett program.
USA satsar en miljard: Vill ha Ukrainas marina drönare
Ukrainska marina drönare kan snart komma att tillverkas för den amerikanska militären. Efter framgångsrik användning i Svarta havet har ett program värt 100 miljoner dollar nu inletts i USA.
Ukrainas marina drönare i Magura-serien uppfyller viktiga krav för ett nytt amerikanskt försvarsprogram.
Pentagon söker obemannade farkoster som redan är i serieproduktion och som har kapacitet att bära och sjösätta flygande drönare.
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Rejäl budget – ska vara operativ
Det program det gäller tillkännagavs i somras av DIU, en innovationsenhet inom det amerikanska försvarsdepartementet.
Projektet – SWAP-USV -har en budget på upp till 100 miljoner dollar, motsvarande en miljard svenska kronor, och söker inte ritningar eller prototyper, utan operativa plattformar.
Kraven på farkosterna är en räckvidd på minst 200 nautiska mil, cirka 370 kilometer, och en marschfart på tio knop.
Dessutom måste fartygen kunna bära flygande drönare som redan är i drift och i produktion, varav minst en måste kunna bära en nyttolast på två kilo, refererar tyska Focus.
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Fyller alla krav från USA
För potentiella leverantörer gäller även att de ska kunna visa att deras plattformar kan verka i omstridda marina miljöer, upprätta verksamhet långa perioder och tillverkas i stora serien. Effektivitet i att slå ut och döda är naturligtvis också ett krav, som i all militär verksamhet.
Enligt franska ”L’Indépendant” har ukrainska Magura V7 en räckvidd på upp till 800 nautiska mil, en marschfart på 23 knop och en topphastighet på minst 39 knop med full fast.
När det gäller både räckvidd och hastighet överträffar systemet med god marginal de minimikrav som ställs.
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Kan utrustas med variation
Den aktuella plattformen kan även utrustas med luftvärnsrobotar, fjärrstyrda vapenstationer med kulsprutor, enkelriktade attackdrönare, avskärningsdrönare och tunga ”Nemesis”-bombdrönare.
Magura-system har tidigare använts vid attacker i Svarta havet, där drönarna har sänkt örlogsfartyg och skjutit ner stridsflygplan av typen Su-30.
Enligt ukrainsk militär underrättelsetjänst har Magura-system bidragit till att förstöra elva ryska örlogsfartyg och andra fartyg i Svarta havet.
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Planerar produktion i USA
Dessutom rapporteras Magura-drönare till sjöss ha skjutit ner två Mi-8-helikoptrar och två stridsflygplan av typen Su-30SM.
Några uppgifter om antalet döda och skadade vid attackerna förmedlas inte av Focus.
Den ukrainska tillverkaren Uforce har skrivit avtal med Reconcraft i USA och har planer på att tillverka Magura-drönare i Oregon och South Carolina.
Enligt uppgifter är en årlig produktionsvolym på allt från några hundratal till flera tusen enheter möjlig.
Detta skulle tillgodose tre amerikanska prioriteringar: snabb produktion, kortare logistikkedjor för underhåll och återförsörjning, samt en säkrare leveranskedja, avslutar Focus.
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