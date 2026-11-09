PPM-favoriten tappade i oktober – 61 000 kronor per sparare

Viktor Ström, presskontakt på Fondtorgsnämnden, pekar på ”oron för att de omfattande AI-investeringarna inte ska ge förväntad avkastning”, som enligt honom kom tillbaka med kraft i oktober.

Hårdast slog oron mot Swedbank Robur Technology, som föll 12,4 procent under månaden, visar fondkurserna hos Morningstar och Pensionsmyndigheten.

Fonden hade 322 349 sparare och 159 547 000 000 kronor i premiepensionskapital den 30 september, enligt Pensionsmyndighetens månadsstatistik. Räknat på det kapitalet, och utan hänsyn till fondbyten under månaden, försvann omkring 19 800 000 000 kronor i oktober, drygt 61 000 kronor per sparare.

Fonden hade stigit 47,1 procent från årsskiftet till den 30 september och nådde sin topp den 5 oktober. Därefter vände AI-aktierna nedåt, och chipbolaget Nvidia har rasat 30 procent sedan den 6 oktober, enligt SVT, vilket motsvarar ett börsvärde nästan lika stort som hela Stockholmsbörsen. Vid oktobers slut låg teknikfonden ändå omkring 29 procent över årsskiftet.

Förvalet AP7 Såfa, där 5 800 382 svenskar har sin premiepension, kom inte undan. Aktiedelen AP7 Aktiefond, som är hela premiepensionen för Såfa-sparare upp till 55 år, föll 3,9 procent i oktober. Fonden hade den 30 juni 228 000 000 000 kronor i Nvidia och fyra amerikanska techjättar, och eftersom den är belånad slår kursfallen igenom med upp till en fjärdedel extra.

Sverigefonderna höll emot

AMF Aktiefond Sverige steg 0,9 procent och Swedbank Robur Access Sverige 0,4 procent i oktober, medan D&G Aktiefond i stort sett stod still.

Fond Sparare Kapital i premiepensionen 30 sep Oktober Swedbank Robur Technology A 322 349 159 547 000 000 kr −12,4 % AP7 Aktiefond 177 122 78 532 000 000 kr −3,9 % AMF Aktiefond Sverige 167 870 31 464 000 000 kr +0,9 % Swedbank Robur Access Global A 163 495 42 291 000 000 kr −2,6 % Swedbank Robur Aktiefond Pension 156 800 52 458 000 000 kr −2,5 % AMF Aktiefond Världen 155 667 33 281 000 000 kr −1,9 % D&G Aktiefond 145 448 27 688 000 000 kr −0,1 % Swedbank Robur Access Sverige A 141 164 23 152 000 000 kr +0,4 % Swedbank Robur Transfer 80 118 343 73 616 000 000 kr −3,5 %

De nio mest valda fonderna i premiepensionen utöver förvalet AP7 Såfa. För AP7 Aktiefond gäller siffrorna de sparare som själva valt fonden. Sparare och kapital: Pensionsmyndigheten 30 september 2026. Oktober: värdeutveckling 30 september–31 oktober, Morningstar, kontrollerad mot Pensionsmyndighetens fondkurser.