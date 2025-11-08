Donald Trump har beviljat Ungern ett års undantag från USA:s sanktioner mot rysk olja och gas. Beslutet väcker oro inom EU och ifrågasätter unionens enighet kring energipolitiken och stödet till Ukraina.
USA ger Ungern undantag från ryska sanktioner – EU varnar
USA har infört sanktioner mot ryska energibolag som Lukoil och Rosneft för att pressa Moskva ekonomiskt, vilket Dagens PS tidigare skrivit om. Men i ett möte mellan Donald Trump och Viktor Orbán fick Ungern ett ettårigt undantag som gör det möjligt för landet att fortsätta importera rysk olja och gas, skriver The Guardian.
I gengäld ska Ungern köpa flytande naturgas, LNG, från USA för cirka 600 miljoner dollar och utöka samarbetet kring kärnkraft, enligt AP News.
Enligt Trump handlar det om att “hjälpa ett land som inte har samma geografiska fördelar som andra europeiska stater”, skriver Financial Times.
Ett uttalande som antyder att han vill stärka banden till Ungern trots EU:s kritik.
Läs även: Orbán till Vita huset – hoppas på undantag från sanktioner
EU-solidaritet ifrågasätts
Många EU-länder har kraftigt minskat sitt beroende av rysk energi sedan invasionen av Ukraina. Ungerns undantag ses därför som ett bakslag för unionens gemensamma linje.
Kritiker menar att beslutet undergräver EU:s energisolidaritet och gynnar Moskva indirekt.
EU-diplomater varnar för att USA:s beslut kan skapa en “farlig spricka” inom unionen, särskilt när flera medlemsländer kämpar med höga energipriser och omställningskostnader.
Samtidigt försvarar Orbán beslutet med att landet saknar kust och tillgång till alternativa energivägar, rapporterar BBC.
Ungerns frikort oroar EU
För Ungern innebär beslutet kortsiktig ekonomisk lättnad men också ett ökat politiskt beroende av både USA och Ryssland. Enligt ekonomer kan det på sikt minska EU:s förmåga att tala med en röst i energifrågor.
För EU väcker det frågan om fler medlemsstater kan söka egna undantag, något som riskerar att splittra unionen ytterligare i en redan känslig tid.
Missa inte: Uppgifter: Indien hämtar olja från Ryssland igen
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
