USA ger Ungern undantag från ryska sanktioner – EU varnar

USA har infört sanktioner mot ryska energibolag som Lukoil och Rosneft för att pressa Moskva ekonomiskt, vilket Dagens PS tidigare skrivit om. Men i ett möte mellan Donald Trump och Viktor Orbán fick Ungern ett ettårigt undantag som gör det möjligt för landet att fortsätta importera rysk olja och gas, skriver The Guardian.

I gengäld ska Ungern köpa flytande naturgas, LNG, från USA för cirka 600 miljoner dollar och utöka samarbetet kring kärnkraft, enligt AP News.

Enligt Trump handlar det om att “hjälpa ett land som inte har samma geografiska fördelar som andra europeiska stater”, skriver Financial Times.

Ett uttalande som antyder att han vill stärka banden till Ungern trots EU:s kritik.

EU-solidaritet ifrågasätts

Många EU-länder har kraftigt minskat sitt beroende av rysk energi sedan invasionen av Ukraina. Ungerns undantag ses därför som ett bakslag för unionens gemensamma linje.

Kritiker menar att beslutet undergräver EU:s energisolidaritet och gynnar Moskva indirekt.

EU-diplomater varnar för att USA:s beslut kan skapa en “farlig spricka” inom unionen, särskilt när flera medlemsländer kämpar med höga energipriser och omställningskostnader.

Enligt Viktor Orbán gör Ungerns geografiska position att landet ska slippa sanktioner. (Foto: Valeriy Sharifulin /AP/TT)

Samtidigt försvarar Orbán beslutet med att landet saknar kust och tillgång till alternativa energivägar, rapporterar BBC.