En stark börsrusning för Amazon innebär rejält klirr i kassan för Jeff Bezos. Han har nämligen bestämt sig för att sälja en del av sitt innehav.
Bezos cashar in på Amazons rusning – säljer för 40 miljarder
Amazongrundaren Jeff Bezos har lämnat in en anmälan om att sälja 15 miljoner aktier i e-handelsjätten, motsvarande ett värde på nästan 40 miljarder kronor.
Beskedet kommer kort efter att Amazonaktien nått en ny rekordnivå efter bolagets senaste kvartalsrapport.
Aktien föll med drygt två procent i den amerikanska tisdagshandeln efter att försäljningsplanerna offentliggjorts.
Har haft dem sedan starten
Enligt handlingar som lämnats in till den amerikanska finansinspektionen SEC sker försäljningen inom ramen för en så kallad 10b5-1-plan, skriver CNBC.
Den typen av förutbestämda handelsplaner används ofta av företagsledare och storägare för att sälja aktier vid i förväg fastställda tidpunkter och på så sätt minska risken för misstankar om insiderhandel.
Försäljningen genomfördes på måndagen via investmentbanken Morgan Stanley. De aktuella aktierna härstammar från Bezos grundarinnehav när Amazon bildades 1994.
Tidpunkten sammanfaller med en period av stark kursutveckling för Amazon.
Bolagets aktie steg till en rekordnivå efter förra veckans delårsrapport, där särskilt tillväxten inom molntjänstverksamheten överträffade marknadens förväntningar.
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Gått starkt på börsen
Resultatet stärkte investerarnas förtroende för att företagets omfattande satsningar på artificiell intelligens börjar ge ekonomisk effekt genom ökad efterfrågan.
Den positiva utvecklingen har också lyft Amazons börsvärde till över 3 000 miljarder dollar.
Sedan årsskiftet har aktien stigit omkring 20 procent, vilket är betydligt mer än det breda amerikanska indexet S&P 500, som under samma period ökat med omkring 12 procent.
Jeff Bezos har under flera år regelbundet sålt delar av sitt innehav i Amazon genom liknande förutbestämda handelsplaner, samtidigt som han fortsatt är en av bolagets största ägare.
Av dokumenten framgår också att Bezos i maj donerade drygt 220 000 Amazonaktier till ideella organisationer. Dessa aktier kan enligt anmälan ha sålts under de tre månader som följde efter donationen.
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