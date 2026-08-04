Bezos cashar in på Amazons rusning – säljer för 40 miljarder

Beskedet kommer kort efter att Amazonaktien nått en ny rekordnivå efter bolagets senaste kvartalsrapport.

Aktien föll med drygt två procent i den amerikanska tisdagshandeln efter att försäljningsplanerna offentliggjorts.

Har haft dem sedan starten

Enligt handlingar som lämnats in till den amerikanska finansinspektionen SEC sker försäljningen inom ramen för en så kallad 10b5-1-plan, skriver CNBC.

Den typen av förutbestämda handelsplaner används ofta av företagsledare och storägare för att sälja aktier vid i förväg fastställda tidpunkter och på så sätt minska risken för misstankar om insiderhandel.

Försäljningen genomfördes på måndagen via investmentbanken Morgan Stanley. De aktuella aktierna härstammar från Bezos grundarinnehav när Amazon bildades 1994.

Tidpunkten sammanfaller med en period av stark kursutveckling för Amazon.

Bolagets aktie steg till en rekordnivå efter förra veckans delårsrapport, där särskilt tillväxten inom molntjänstverksamheten överträffade marknadens förväntningar.

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