Ungerska spionanklagelser skapar kris i EU-toppen

Det råder en förtroendekris på högsta nivå bland EU:s parlamentariker. Flera EU-tjänstemän kräver att få veta vad kommissionen visste om spionanklagelserna mot Ungern.

Enligt misstankar ska den ungerska underrättelsetjänsten ÁVO försökt rekrytera EU-tjänstemän mellan åren 2012-2018 via Ungerns ambassad i Bryssel.

EU-kommissionen har bekräftat till Politico att de inlett en intern utredning, och under onsdagen ska flera av EU:s lagstiftare grilla kommissionen kring vad de faktiskt visste om spionanklagelserna. Misstankarna riktas särskilt mot Olivér Várhelyi, nuvarande EU-kommissionär och tidigare ungersk ambassadör i Bryssel.

Om det visar sig att Olivér Várhelyi är inblandad i spionanklagelserna kräver flera EU-toppar att han omedelbart avgår som EU-kommissionär.

“Nu måste kommissionen göra sitt jobb med utredningen, och om det visar sig att Várhelyi är skyldig, så måste han avgå”, säger den tyska politikern och EU-parlamentarikern Terry Reintke, till Politico.

Visste von der Leyen om spionanklagelserna?

En viss kritik har även riktats mot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Trots spionmisstankarna mot Olivér Várhelyi ska kommisionens ordförande ändå ha valt att behålla honom. I dag är Várhely EU-kommisionär för hälso- och livsmedelssäkerhet.

”När Várhelyis återutnämning tillkännagavs förväntade jag mig att von der Leyen skulle vara mer tveksam”, sa Katalin Cseh, ungersk parlamentsledamot och tidigare EU-parlamentariker för Renew-gruppen till Politico.

Katalin Cseh säger även att Olivér Várhelyis agerande förödmjukat hela EU-kommissionen, och att hon är förvånad att spionanklagelserna inte lyftes upp mer under hans utnämningsprocess.