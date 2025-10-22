EU-kommissionen är under press efter misstankar om ungersk spionring, samtidigt ökar samarbetet mellan Europas underrättelsetjänster efter att Donald Trump stramat åt informationsutbytet med EU-länderna. Det är minst sagt en turbulent tid att vara spion i Europa.
Ungerska spionanklagelser skapar kris i EU-toppen
Det råder en förtroendekris på högsta nivå bland EU:s parlamentariker. Flera EU-tjänstemän kräver att få veta vad kommissionen visste om spionanklagelserna mot Ungern.
Enligt misstankar ska den ungerska underrättelsetjänsten ÁVO försökt rekrytera EU-tjänstemän mellan åren 2012-2018 via Ungerns ambassad i Bryssel.
EU-kommissionen har bekräftat till Politico att de inlett en intern utredning, och under onsdagen ska flera av EU:s lagstiftare grilla kommissionen kring vad de faktiskt visste om spionanklagelserna. Misstankarna riktas särskilt mot Olivér Várhelyi, nuvarande EU-kommissionär och tidigare ungersk ambassadör i Bryssel.
Om det visar sig att Olivér Várhelyi är inblandad i spionanklagelserna kräver flera EU-toppar att han omedelbart avgår som EU-kommissionär.
“Nu måste kommissionen göra sitt jobb med utredningen, och om det visar sig att Várhelyi är skyldig, så måste han avgå”, säger den tyska politikern och EU-parlamentarikern Terry Reintke, till Politico.
Visste von der Leyen om spionanklagelserna?
En viss kritik har även riktats mot EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Trots spionmisstankarna mot Olivér Várhelyi ska kommisionens ordförande ändå ha valt att behålla honom. I dag är Várhely EU-kommisionär för hälso- och livsmedelssäkerhet.
”När Várhelyis återutnämning tillkännagavs förväntade jag mig att von der Leyen skulle vara mer tveksam”, sa Katalin Cseh, ungersk parlamentsledamot och tidigare EU-parlamentariker för Renew-gruppen till Politico.
Katalin Cseh säger även att Olivér Várhelyis agerande förödmjukat hela EU-kommissionen, och att hon är förvånad att spionanklagelserna inte lyftes upp mer under hans utnämningsprocess.
Trump har skapat ett tätare samarbete mellan EU:s spioner
I skuggan av spionanklagelserna mot Ungern har USA:s president Donald Trump minskat informationsutbytet mellan amerikanska CIA och EU länderna. Detta har lett till att EU-ländernas underrättelsetjänster ökat samarbetet för att möta rysk aggression.
När Trump administrationen i mars i år abrupt stoppade delningen av underrättelser till Ukraina, ökade trycket på europeiska länder att själva stärka sitt samarbete.
Flera medlemsstater har nu placerat underrättelseofficerare vid sina EU-representationer i Bryssel, och EU:s egen underrättelsetjänst, INTCEN, har börjat ge mer direkt information till EU:s högsta ledare.
Samtidigt diskuteras idén om att skapa en EU-version av CIA, något som tidigare ansetts otänkbart. Men i och med spionanklagelserna mot Ungern kvarstår fortfarande ett bristande förtroende inom EU.
Ett hemligt spionnätverk
EU:s underrättelsetjänster har historiskt haft svårt att lita på varandra. En bakgrund till detta är att länder som Frankrike, Tyskland, Nederländerna och fram till 2019 England inte velat dela med sig information till vissa EU-länder där risken för ryska mullvadar är hög.
I stället har EU:s spioner delat information via ett hemligt nätverk vid namn Club de Berne.
Club de Berne, som fått sitt namn från den schweiziska staden, har inga kontor men samordnar träffar två gånger om året med flera underrättelsetjänster för att dela information.
”Club de Berne är en struktur för informationsutbyte, lite som Europol. Men samarbetet är begränsat, och informationen som delas är ofta ganska harmlös”, säger Philip Davies, chef för Brunel Centre for Intelligence and Security Studies i London, till Politico.
Men i och med den ökade ryska aggressionen önskar nu fler att EU bildar sin egna underrättelsetjänst. Men Finlands förre detta president Sauli Niinistö menar att det fortfarande är en lång bit kvar. Inte minst efter spionanklagelserna mot Ungern.
“Allt handlar om förtroende, utan det kan vi inte samarbeta”, säger Niinistö.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
