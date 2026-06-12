Flamingo-revolution ska stoppa Ivanka Trump i Albanien

Viktigt våtmarksområde

Projektet, som kopplas till Ivanka Trump, dotter till USA:s president, och hennes make Jared Kushner, väcker stark kritik eftersom det riskerar att påverka ett av Medelhavets mest värdefulla och artrika naturområden, rapporterar The Guardian.

Vjosa-Narta-deltat är ett av Europas mest betydelsefulla våtmarksområden. Här möts laguner, sanddyner, saltmarker och flodmynningar i ett landskap som hyser hundratals skyddsvärda arter. Området ligger längs en viktig flyttfågelrutt och fungerar som vinterhem för stora delar av Albaniens vattenfåglar.

Bland djuren som lever här finns utter, karettsköldpadda, flasknosdelfin och den albanska vattengrodan. Flamingor är också ett välkänt inslag i de grunda lagunerna.

Enligt naturvårdare finns närmare 280 arter i området som klassas som internationellt hotade. Forskare varnar för att ett omfattande turistkomplex kan få långtgående konsekvenser för ekosystemet.

”Fåglarna kommer utan tvekan att försvinna om området exploateras i stor skala”, säger biologen Aleko Miho vid Tiranas universitet till The Guardian.