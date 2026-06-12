Ivanka Trumps resortplaner i Albanien möter hård kritik. Miljöorganisationer varnar och folket tar till gatorna.
Flamingo-revolution ska stoppa Ivanka Trump i Albanien
Planerna på att utveckla den albanska ön Sazan till en exklusiv turistdestination har utlöst omfattande protester i landet.
Under de senaste veckorna har demonstranter samlats efter att stängsel satts upp och tunga maskiner tagits in i området kring Vjosa-Narta-deltat i södra Albanien. Trots att projektet ännu inte fått bygglov eller genomgått någon miljöprövning har förberedande arbeten inletts, enligt lokala miljöorganisationer.
Viktigt våtmarksområde
Projektet, som kopplas till Ivanka Trump, dotter till USA:s president, och hennes make Jared Kushner, väcker stark kritik eftersom det riskerar att påverka ett av Medelhavets mest värdefulla och artrika naturområden, rapporterar The Guardian.
Vjosa-Narta-deltat är ett av Europas mest betydelsefulla våtmarksområden. Här möts laguner, sanddyner, saltmarker och flodmynningar i ett landskap som hyser hundratals skyddsvärda arter. Området ligger längs en viktig flyttfågelrutt och fungerar som vinterhem för stora delar av Albaniens vattenfåglar.
Bland djuren som lever här finns utter, karettsköldpadda, flasknosdelfin och den albanska vattengrodan. Flamingor är också ett välkänt inslag i de grunda lagunerna.
Enligt naturvårdare finns närmare 280 arter i området som klassas som internationellt hotade. Forskare varnar för att ett omfattande turistkomplex kan få långtgående konsekvenser för ekosystemet.
”Fåglarna kommer utan tvekan att försvinna om området exploateras i stor skala”, säger biologen Aleko Miho vid Tiranas universitet till The Guardian.
Regeringen försvarar satsningen
Albaniens regering välkomnar investeringen och menar att de pågående arbetena enbart handlar om tekniska undersökningar och miljömätningar.
”Utmaningen är att hitta en balans, inte att välja det ena framför det andra”, säger en talesperson för premiärminister Edi Ramas regering.
Enligt kritiker har dock regeringen under flera år successivt försvagat skyddet av känsliga naturområden.
Viljan att få till investeringar tillsammans med Trump-familjen står nu i konflikt med EU-vänlige Edi Ramas ambitioner att gå med i unionen, då
Även det albanska civilsamhället har reagerat. Nästan hundra organisationer har krävt att parlamentet river upp lagändringarna från 2024, med hänvisning till riskerna för både naturen och landets EU-ansökan. Stora demonstrationer har ägt rum i vad som kallas ”flamingo-revolutionen”, då demonstranterna valt fågeln som symbol.
Ivanka Trump: ”Mer än ett affärsprojekt”
Ivanka Trump har själv beskrivit satsningen som kulmen på hennes erfarenheter inom fastighetsutveckling. I en podcast tidigare i år berättade hon att hon fascinerades av Sazanöns natur när hon besökte området.
Hon framhöll att projektet inte främst handlar om affärer utan om att skapa en plats som speglar hennes vision om framtidens boende och turism.
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