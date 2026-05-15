Dagens PS har löpande bevakat marknaden för exceptionella ädelstenar och de sällsynta blå diamanterna som slagit rekord på Christies auktioner de senaste åren. Nu bekräftar årets Genèveauktion att trenden håller, även utanför den välkända blå kategorin.
Rekord: Världens åttonde mest unika diamant gick för 162 miljoner
Onsdagen den 13 maj gick den blå-gröna diamanten ”Ocean Dream” under klubban på Christies i Genève för 13,5 miljoner schweizerfranc, cirka 162 miljoner kronor.
Det är ett nytt auktionsrekord för en blågrön diamant och slår med råge det uppskattade intervallet på 7 till 10 miljoner schweizerfranc, motsvarande 84 till 120 miljoner kronor.
Ocean Dream är en triangulärt slipad diamant på 5,5 karat, hittad i Centralafrika på 1990-talet. Smithsonian Institution klassificerade den som en av världens åtta sällsyntaste diamanter. Den är dessutom bland de renaste naturliga diamanterna som existerar.
Tre anonyma samlare från olika delar av världen stred om stenen i 20 minuter.
En fördubbling på tolv år
År 2014 såldes samma sten på samma auktionshus för 8,5 miljoner dollar, cirka 80,3 miljoner svenska kronor. Det innebär en värdestegring på drygt 100 procent på tolv år, eller ungefär sex procent per år i genomsnitt.
Det är en hyfsad jämförelse mot breda aktieindex under samma period, men med väsentligt lägre likviditet och hög transaktionskostnad. Det är inte en investering för gemene man, utan snarare för en global förmögenhetselit som söker världsunikt kapital.
Realtid har analyserat hur smycken och ädelstenar med inneboende raritetsvärde visar sig vara en av lyxmarknadens mest motståndskraftiga sektorer i ekonomiskt osäkra tider. Det mönstret upprepas nu igen.
Trenden inom lyxsektorn
Försäljningen är en relevant signal för den som följer lyx- och tillgångsmarknader. Fonder och portföljer med exponering mot lyxsektorn, exempelvis via LVMH eller Richemont, gynnas av att den globala efterfrågan på exklusiva sällsyntheter håller i sig.
Lucara Diamond, noterat på Stockholmsbörsen, är ett konkret sätt att få exponering mot just de gruvor i Afrika som producerar stenar av denna kaliber. Aktien påverkas av diamantmarknadens sentiment, och rekordauktioner av den här typen sänder positiva signaler.
Under fredagen handlades Lucara Diamond Corp till 1 662 kronor, upp 2,21 procent för veckan och totalt 30,87 procent sedan årsskiftet.
PS analys
Ocean Dreams rekord handlar inte om en blomstrande diamantmarknad i bred bemärkelse. Massmarknadssegmentet pressas fortsatt hårt av syntetiska stenar och svag konsumtion. Det som händer i Genève är något annat: En koncentration av extremt kapital till extremt sällsynta objekt.
I ett klimat av geopolitisk oro och volatila finansmarknader söker de rikaste aktörerna tillgångar som per definition inte kan replikeras. Det finns bara en Ocean Dream, vilket är hela poängen och det som skapar det ökade värdet år efter år.
Läs även: Laxjättens rekordutdelning: Höjer utdelningen med 53 procent
Läs även: Japan vill bygga 11 000 kilometer solcellsring runt månen