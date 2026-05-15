Rekord: Världens åttonde mest unika diamant gick för 162 miljoner

Det är ett nytt auktionsrekord för en blågrön diamant och slår med råge det uppskattade intervallet på 7 till 10 miljoner schweizerfranc, motsvarande 84 till 120 miljoner kronor.

Ocean Dream är en triangulärt slipad diamant på 5,5 karat, hittad i Centralafrika på 1990-talet. Smithsonian Institution klassificerade den som en av världens åtta sällsyntaste diamanter. Den är dessutom bland de renaste naturliga diamanterna som existerar.

Tre anonyma samlare från olika delar av världen stred om stenen i 20 minuter.

En fördubbling på tolv år

År 2014 såldes samma sten på samma auktionshus för 8,5 miljoner dollar, cirka 80,3 miljoner svenska kronor. Det innebär en värdestegring på drygt 100 procent på tolv år, eller ungefär sex procent per år i genomsnitt.

Det är en hyfsad jämförelse mot breda aktieindex under samma period, men med väsentligt lägre likviditet och hög transaktionskostnad. Det är inte en investering för gemene man, utan snarare för en global förmögenhetselit som söker världsunikt kapital.

Realtid har analyserat hur smycken och ädelstenar med inneboende raritetsvärde visar sig vara en av lyxmarknadens mest motståndskraftiga sektorer i ekonomiskt osäkra tider. Det mönstret upprepas nu igen.