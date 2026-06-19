Ukrainsk rekordattack mot Ryssland

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Några exakta siffror gällande hur många drönare som ingått i attacken har inte offentliggjorts, men de ryska medier som refereras till i CNN:s rapportering uppger att strax under 200 drönare skjutits ned i Moskvaområdet. Sett till hela Ryssland ska uppemot tusen drönare skjutits ned under gårdagen.

Regn blandat med sot och olja

Ryskt luftförsvar hade dock inte kapacitet att skjuta ned alla attackdrönare, flera träffade sina mål – bland annat ett oljeraffinaderi strax utanför Moskva.

The Guardian skriver att raffinaderiet producerar upp till 40 procent av huvudstadens bensin och ungefär hälften av dess dieselbränsle. I en video går det att se hur taket sprängs bort från en byggnad där bränsle förvarats.

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Oljeraffinaderiet ligger drygt 1,5 mil från Kremlin och CNN skriver att bilder från sociala medier visar hur regn blandat med sot och olja fallit över Moskva efter attackerna.

Minst en höghusbyggnad för bostäder, en industrifacilitet och flera privata hem skadades också i attacken, och ryska myndigheter rapporterar 17 skadade.

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Som svar på attackerna ska Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ha sagt att Moskva kommer att genomföra regelbundna attacker mot mål i Ukraina som påverkar dess väpnade styrkors stridsberedskap.