Drönarkriget mellan Ryssland och Ukraina intensifieras. Under gårdagen slog Ukraina till mot mål i bland annat Moskva, vilket lämnade ett svart regn att falla över huvudstadens invånare.
Ukrainsk rekordattack mot Ryssland
Samtidigt som kriget i Iran eventuellt närmar sig sitt slut, fortsätter våldsamheterna i Ukraina och Ryssland.
I vad som av bland annat CNN beskrivits som en rekordattack har Ukraina skickat tusentals drönare mot ryska mål.
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Några exakta siffror gällande hur många drönare som ingått i attacken har inte offentliggjorts, men de ryska medier som refereras till i CNN:s rapportering uppger att strax under 200 drönare skjutits ned i Moskvaområdet. Sett till hela Ryssland ska uppemot tusen drönare skjutits ned under gårdagen.
Regn blandat med sot och olja
Ryskt luftförsvar hade dock inte kapacitet att skjuta ned alla attackdrönare, flera träffade sina mål – bland annat ett oljeraffinaderi strax utanför Moskva.
The Guardian skriver att raffinaderiet producerar upp till 40 procent av huvudstadens bensin och ungefär hälften av dess dieselbränsle. I en video går det att se hur taket sprängs bort från en byggnad där bränsle förvarats.
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Oljeraffinaderiet ligger drygt 1,5 mil från Kremlin och CNN skriver att bilder från sociala medier visar hur regn blandat med sot och olja fallit över Moskva efter attackerna.
Minst en höghusbyggnad för bostäder, en industrifacilitet och flera privata hem skadades också i attacken, och ryska myndigheter rapporterar 17 skadade.
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Som svar på attackerna ska Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ha sagt att Moskva kommer att genomföra regelbundna attacker mot mål i Ukraina som påverkar dess väpnade styrkors stridsberedskap.
Byggde låtsas-raffinaderi
Redan under andra världskriget var Moskva-raffinaderiet frekvent utsatt för bombräder, då istället av tyska flygvapnet.
En av ryssarnas strategi för att skydda oljeproduktionen blev då att bygga en attrapp av av raffinaderiet några kilometer bort från det faktiska raffinaderiet, för att lura de tyska bombarna.