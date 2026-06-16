Rysk oljejätte ransonerar bränsle efter drönarattack
Ett av Rysslands största oljebolag, Tatneft, har infört ransonering av bensin och diesel.
Den 12 juni stoppades produktionen i ett av bolagets större oljeraffinaderier i den ryska staden Nizjnekamsk efter en ukrainsk drönarattack, skriver tidningen The Moscow Times.
En representant för Tatneft bekräftar att bolaget infört en gräns på max 30 liter bensin och 60 liter diesel per kund. Någon officiell förklaring ges inte.
Tatneft har omkring 800 bensinstationer i Ryssland.
Rysslands energidepartement erkände förra veckan att ryska energibolag upplever ”tillfälliga svårigheter med bränsleleveranserna” i Rysslands södra regioner på grund av ”ökade fientliga luftangrepp”.
Sedan tidigare har Ryssland infört ett tillfälligt stopp för all export av bensin.