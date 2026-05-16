Natochefen vill se ökad vapenproduktion i Europa

Rutte siktar på att få nya industriella åtaganden på plats till Natos årliga toppmöte i Ankara, Turkiet, i juli, rapporterar tidningen Financial Times med hänvisning till källor.

Natochefen vill med ökad produktion skapa förutsättningar för minskat beroende av vapen från USA och att alla Natoländer ska kunna uppfylla målet om 5 procent av BNP i försvarssatsningar.

Företagen har ombetts att dela med sig av investeringsplaner och utsikter när det gäller ökad produktion, med fokus på luftförsvar och långdistansrobotar.

Förutom Saab ska bland annat Rheinmetall, Safran, Airbus, MBDA och Leonardo delta på mötet.