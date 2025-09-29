SKF:s kullager del i Rysslands krigsmaskin – trots sanktionerna

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

Granskat tulldata

Det handlar om kullager, delar och tillbehör till motorfordon och transmissionsaxlar som används av den ryska militären, som ofta kommer in i Ryssland via tredjepartsländer enligt rysk tulldata som Aftonbladet har tittar närmare på.

SKF hjälper därmed Ryssland att hålla igång kriget i Ukraina genom importen av de kritiska komponenterna, menar Torbjörn Becker.

“Ja, men det är ju helt kritiskt. Får man inte in de olika komponenter man inte själva kan producera i Ryssland, då kan man ju heller inte tillverka en raket eller stridsfordon eller vad man vill använda komponenterna till”, säger han.

Ryska soldater i träning i Ukraina. Ryssland är i dag en krigsekonomi, som skulle gå på knäna vid en snabb fred, enligt analytiker. (Foto: Ryska försvarsministeriet/AP-TT)

SKF ser allvarligt på avslöjandet

Skugghandeln har kunnat fortgå fram tills nu, och SKF ser allvarligt på de nya avslöjandena och kommer därmed “arbeta intensivt med att granska alla uppgifter”.

”Vi har ett strikt förbud mot direkt och indirekt försäljning till Ryssland, inklusive via distributörer. Om vi trots detta identifierar att våra produkter har nått Ryssland, kommer vi att agera omedelbart i enlighet med avtal och gällande lagstiftning”, uppger bolaget i en kommentar till Aftonbladet.

