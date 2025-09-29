Dagens PS
Dagensps.se
Världen

SKF:s kullager del i Rysslands krigsmaskin – trots sanktionerna

Teknikföretagen
Tillverkning av kullager vid SKF:s fabrik i Göteborg. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 29 sep. 2025Publicerad: 29 sep. 2025

SKF:s kullager fortsätter att göda den ryska krigsmaskinen trots sanktionerna visar nya uppgifter. Det handlar om en halv miljard kronor om året sedan kriget i Ukraina började.

På pappret ska SKF inte längre vara knutna till Ryssland, så har det varit sedan tidigt i kriget.

Verkligheten ser dock annorlunda ut visar nya uppgifter från Aftonbladet.

Kullager används i Ryssland

Där står det klart att SKF-produkter värda runt en halv miljard kronor om året har fortsatt att göda den ryska krigsmaskinen de senaste tre åren.

“Import av rätt komponenter är kritiskt för den ryska krigsindustrin”, säger Torbjörn Becker, chef på Östekonomiska institutet (SITE) vid Handelshögskolan.

Granskat tulldata

Det handlar om kullager, delar och tillbehör till motorfordon och transmissionsaxlar som används av den ryska militären, som ofta kommer in i Ryssland via tredjepartsländer enligt rysk tulldata som Aftonbladet har tittar närmare på.

SKF hjälper därmed Ryssland att hålla igång kriget i Ukraina genom importen av de kritiska komponenterna, menar Torbjörn Becker.

“Ja, men det är ju helt kritiskt. Får man inte in de olika komponenter man inte själva kan producera i Ryssland, då kan man ju heller inte tillverka en raket eller stridsfordon eller vad man vill använda komponenterna till”, säger han.

Rysk krigsekonomi tål inte fred
Ryska soldater i träning i Ukraina. Ryssland är i dag en krigsekonomi, som skulle gå på knäna vid en snabb fred, enligt analytiker. (Foto: Ryska försvarsministeriet/AP-TT)

SKF ser allvarligt på avslöjandet

Skugghandeln har kunnat fortgå fram tills nu, och SKF ser allvarligt på de nya avslöjandena och kommer därmed “arbeta intensivt med att granska alla uppgifter”.

”Vi har ett strikt förbud mot direkt och indirekt försäljning till Ryssland, inklusive via distributörer. Om vi trots detta identifierar att våra produkter har nått Ryssland, kommer vi att agera omedelbart i enlighet med avtal och gällande lagstiftning”, uppger bolaget i en kommentar till Aftonbladet.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

