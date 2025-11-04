Ukrainas närmar sig EU-medlemskap – Ungern på tvären

Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …

Ungern blockerar framsteg

Den stora utmaningen är dock Ungern. Landet har i över ett år blockerat öppnandet av det första klustret av anslutningsförhandlingar, kapitlet om “fundamentala frågor” som täcker demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet och offentlig upphandling.

Ukraina och Moldavien hoppas få stöd från 26 av de 27 EU-medlemsländerna och kunna gå vidare med anslutningsprocessen även om Ungern blockerar.

Kos förklarade att hon förväntar sig att medlemsländerna åtminstone ger en politisk signal som tillåter tekniskt arbete att fortsätta.

“Om vi inte kan gå vidare med enhällighet – och vi kan inte gå vidare på grund av Ungern i detta skede – behöver vi förhandlingspositioner och förhandlingsmål, så kallade benchmarks, så att vi kan gå framåt på arbetnivå”, sade Kos till Kyiv Independent.

“Det kanske inte är en officiell öppning, men det kommer ändå att göra det möjligt för oss att arbeta och hålla farten i anslutningen.”

Ett förslag från Europeiska rådets ordförande António Costa att anpassa reglerna och tillåta öppnandet av förhandlingskluster genom kvalificerad majoritet istället för enhällighet fick inte stöd förra månaden.

Rysslands påverkan i fokus

Kos betonade behovet av att upprätthålla en trovärdig anslutningsprocess för att skydda Ukraina och Moldavien från ryskt inflytande.

“Vi behöver en robust process när vi har stängt ytterdörren för Ryssland med er hjälp. Men jag är övertygad om att medlemsländerna inte vill att vi ska öppna bakdörren för Rysslands desinformation och hybridinblandning”, säger hon.

Årets rapport kommer mitt i ökad oro i Bryssel över att Moskva försöker dra EU-kandidater tillbaka in i Rysslands inflytelsesfär.

De hårdaste orden i rapporten reserverades för Georgien, där ett Moskva-vänligt styrande parti har slagit ner på pro-demokratiska protester.

“Kommissionen anser att Georgien är ett kandidatland endast till namnet”, sade Kos enligt Politico.

Av alla ansökande länder gav Bryssel högst beröm åt Montenegro, Albanien, Ukraina och Moldavien, som siktar på att slutföra sina förhandlingar mellan 2026 och 2028.