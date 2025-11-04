Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Ukrainas närmar sig EU-medlemskap – Ungern på tvären

Ungerns Viktor Orban och Ukrainas Volodymyr Zelenskyj har minst sagt olika åsikter om ett EU-medlemsskap. (Foto: AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Europeiska kommissionen arbetar för att upprätthålla farten i Ukrainas EU-anslutningsprocess trots politiskt motstånd från Ungern.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det meddelade EU:s utvidgningskommissionär Marta Kos inför tisdagens framstegsrapport för kandidatländerna.

“Huvudfrågan nu är att vi behöver starkt stöd även från EU:s medlemsländer”, sade Kos till en grupp reportrar, däribland Kyiv Independent, dagen före rapportens publicering.

Enligt ukrainska och europeiska tjänstemän som varit involverade i rapportens förberedelser förväntas Kiev få positiva omdömen och förbättra sin ställning i ett antal kategorier.

Krig på väg att privatiseras: “Omfamnar det”

Det är inte längre bara stater som står för krigsföring och återuppbyggnaden av krigshärjade länder. Det blir allt vanligare att privata företag kliver in.

Utmaningar kvarstår

Men vägen mot medlemskap är kantad av utmaningar. Ukraina måste undvika bakslag i sitt antikorruptionsarbete för att fortsätta på snabbspåret, varnade Kos när hon presenterade rapporten.

Utvidgningskommissionär Marta Kos. (Foto: Matthias Schrader/ AP/TT)

Bland annat pekar hon på oro kring antikorruptionsreformernas styrka efter sommarsuperoret kring en lag som skulle ha försvagat de oberoende korruptionsgranskningsorganens självständighe, skriver Politico.

President Volodymyr Zelenskyj backade efter internationellt ramaskri från sitt kontroversiella beslut och återställde två korruptionsbekämpande organs oberoende i juli.

ANNONS

Läs även:
Så blev Ukrainas drönare krigets vinnare. Dagens PS

Men enligt Politico hade skadan på Ukrainas image som en förstklassig EU-kandidat redan varit ett faktum i kommissionens och flera medlemsländers ögon.

Trots oron var Zelenskyj själv optimistisk. Enligt Reuters skrev han på X att kommissionens rapport visar att Kiev rör sig “självsäkert” mot EU-medlemskap och är redo att öppna de tre första förhandlingsklustren.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Ungern blockerar framsteg

Den stora utmaningen är dock Ungern. Landet har i över ett år blockerat öppnandet av det första klustret av anslutningsförhandlingar, kapitlet om “fundamentala frågor” som täcker demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet och offentlig upphandling.

Ukraina och Moldavien hoppas få stöd från 26 av de 27 EU-medlemsländerna och kunna gå vidare med anslutningsprocessen även om Ungern blockerar.

Missa inte:
Nu sågas Zelenskyj: “Vill tysta alla kritiker”. Dagens PS

Kos förklarade att hon förväntar sig att medlemsländerna åtminstone ger en politisk signal som tillåter tekniskt arbete att fortsätta.

“Om vi inte kan gå vidare med enhällighet – och vi kan inte gå vidare på grund av Ungern i detta skede – behöver vi förhandlingspositioner och förhandlingsmål, så kallade benchmarks, så att vi kan gå framåt på arbetnivå”, sade Kos till Kyiv Independent.

ANNONS

“Det kanske inte är en officiell öppning, men det kommer ändå att göra det möjligt för oss att arbeta och hålla farten i anslutningen.”

Ett förslag från Europeiska rådets ordförande António Costa att anpassa reglerna och tillåta öppnandet av förhandlingskluster genom kvalificerad majoritet istället för enhällighet fick inte stöd förra månaden.

Rysslands påverkan i fokus

Kos betonade behovet av att upprätthålla en trovärdig anslutningsprocess för att skydda Ukraina och Moldavien från ryskt inflytande.

“Vi behöver en robust process när vi har stängt ytterdörren för Ryssland med er hjälp. Men jag är övertygad om att medlemsländerna inte vill att vi ska öppna bakdörren för Rysslands desinformation och hybridinblandning”, säger hon.

Läs även:
Ryssland riskerar “mycket allvarlig stagnation”. Realtid

Årets rapport kommer mitt i ökad oro i Bryssel över att Moskva försöker dra EU-kandidater tillbaka in i Rysslands inflytelsesfär.

De hårdaste orden i rapporten reserverades för Georgien, där ett Moskva-vänligt styrande parti har slagit ner på pro-demokratiska protester.

“Kommissionen anser att Georgien är ett kandidatland endast till namnet”, sade Kos enligt Politico.

ANNONS

Av alla ansökande länder gav Bryssel högst beröm åt Montenegro, Albanien, Ukraina och Moldavien, som siktar på att slutföra sina förhandlingar mellan 2026 och 2028.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
EUUkrainaUngern
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS