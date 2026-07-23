Brentoljan stiger över 100 dollar, för första gången sedan 26 maj, efter uppgifter om attacker mot oljetankers i Röda havet.
Brentoljan över 100 dollar efter attackerna
Oljepriserna stiger markant efter att Irans allierade i Houthi-rörelsen, tagit på sig attackerna mot två saudiskt flaggade oljetankers i Röda havet.
Houthis utlyste tidigare i veckan en sjöblockad mot Saudiarabien.
Oljepriserna rusar torsdag efter rapporterna om attacker mot två tankfartyg i Röda havet och nya hot från USA om att trappa upp kriget mot Iran.
Terminspriset på Brentolja passerar torsdag gränsen på 100 dollar per fat för första gången sedan 26 maj.
Det internationella riktmärket har under dagen stigit 6,4 procent till 100,08 dollar.
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30 procent upp nu
Den amerikanska oljan West Texas Intermediate, WTI, har under dagen stigit med cirka 5 procent till 91,26 dollar per fat och når därmed sin högsta nivå sedan 11 juni.
Oljepriserna har stigit med mer än 30 procent under månaden i takt med att striderna i Mellanöstern trappats upp av Iran och USA.
Irans houthi-allierade i Jemen uppger alltså att de tar på sig ansvaret för attacker mot två saudiska oljetankrar.
Attackerna har skett med drönare och robotar och Houthi-rebellerna skyller på att fartygen brutit mot den sjöblockad houthierna själva utlyste tidigare i veckan.
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”Håller Iran ansvarigt”
Donald Trump säger att USA håller Iran ansvarigt för alla framtida houthi-anfall mot fartyg i Röda havet.
Presidenten hotar med ”kraftiga militära repressalier” mot såväl Iran som houthierna i Jemen.
”Konflikten mellan USA och Iran har gått in i ett farligare skede i takt med att striderna sprider sig till Röda havet och Iran riktar in sig på kritisk infrastruktur i Gulfregionen”, säger Helima Croft hos RBC Capital Markets, hos CNBC.
Ett extremt tryck byggs upp i Mellanöstern som skulle kunna driva upp priset på Brent-olja över 2022 års högstanivå på 128 dollar per fat, menar Croft.
I ett värst tänkbart scenario med ett fullskaligt regionalt krig, skulle Brent-priset till och med kunna gå över toppnoteringen på 146 dollar per fat från 2008, menar analytikern.
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”Rysslands krig också en press”
Även Rysslands krig mot Ukraina sätter press på de globala oljemarknaderna, påminner Croft.
Ukraina har den senaste månaden attackerat fler än 150 tankfartyg i Svarta havet, enligt Crofts uppgifter.
Attackerna har tvingat Caspian Pipeline Corporation att stoppa lastningen av råolja vid sin terminal i Svarta havet.
Cirka 80 procent av Kazakstans råolja exporteras den vägen, enligt Helima Croft.
”Alternativen för Kazakstan är begränsade, vilket innebär att produktionen, 1,7 miljoner fat per dag i juni, kan stängas ned i värsta fall”, konstaterar analytikern.