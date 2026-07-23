Brentoljan över 100 dollar efter attackerna

Oljepriserna rusar torsdag efter rapporterna om attacker mot två tankfartyg i Röda havet och nya hot från USA om att trappa upp kriget mot Iran.

Terminspriset på Brentolja passerar torsdag gränsen på 100 dollar per fat för första gången sedan 26 maj.

Det internationella riktmärket har under dagen stigit 6,4 procent till 100,08 dollar.

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30 procent upp nu

Den amerikanska oljan West Texas Intermediate, WTI, har under dagen stigit med cirka 5 procent till 91,26 dollar per fat och når därmed sin högsta nivå sedan 11 juni.

Oljepriserna har stigit med mer än 30 procent under månaden i takt med att striderna i Mellanöstern trappats upp av Iran och USA.

Irans houthi-allierade i Jemen uppger alltså att de tar på sig ansvaret för attacker mot två saudiska oljetankrar.

Attackerna har skett med drönare och robotar och Houthi-rebellerna skyller på att fartygen brutit mot den sjöblockad houthierna själva utlyste tidigare i veckan.

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