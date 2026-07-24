I sydvästra Frankrike flyr folk i båtar för att undkomma bränderna. Spanien har utlyst nödläge i delar av landet. EU skickar fyra brandbekämpningsplan till Spanien och tre till Frankrike.
Folk flyr bränderna i båtar: ”Katastrofal utveckling”
I sydvästra Frankrike har över 40 000 människor tvingats lämna sina hem, enligt Le Figaro. Under natten har branden nått den turisttäta halvön Cap Ferret vid Atlantkusten.
”Klockan ett i natt passerade elden den skyddslinje som brandmännen upprättat. Den katastrofala utvecklingen kräver omedelbar evakuering av flera byar i Cap Ferret”, skriver regionala myndigheter på X.
Över 400 personer har flytt Cap Ferret i båtar, uppger AFP. Audrey Yssartier, 34, som har ett hus i Cap Ferret men just nu befinner sig i närliggande Bordeaux, berättar för TT att aska har blåst in över stränderna i området.
Folk som satt på stranden i går fick aska över sig och kände brandröken, säger hon.
Nu har alla blivit tillsagda att lämna Cap Ferret.
Utom kontroll
Branden är fortfarande utom kontroll och sprider sig snabbt. Inrikesminister Laurent Nuñez beskriver branden som ”säsongens största.”
Personer som nyhetskanalen BFMTV talat med pratar om apokalyptiska scener. Jules, som var tvungen att lämna sitt hus natten till fredagen, säger att han ser lågorna närma sig huset tack vare en övervakningskamera.
Ännu så länge står huset kvar, säger han.
Frankrike kommer att få hjälp från EU för att begränsa spridningen, meddelar EU-kommissionens talesperson Anna-Kaisa Itkonen.
President Emmanuel Macron meddelar även att förstärkning är på väg ”i form av två kroatiska Canadair-flygplan, två portugisiska Air Tractor-flygplan och två Black Hawk-helikoptrar för tunga transporter från Tjeckien och Slovakien”.
Spanien drabbat
Även Spanien har drabbats hårt av bränder och ska också få hjälp från EU. Sent på torsdagen utlystes nödläge i Madridregionen samt i provinsen Ávila efter vad som beskrivs som ”okontrollerad” spridning. Det innebär att militärens nödenhet måste gå in och hjälpa brandmännen.
Kring Madrid har cirka 19 000 människor hittills evakuerats eller beordrats att stanna inomhus. Nödläget ska påskynda insatserna mot bränderna med hjälp av militär.
Två av tre bränder väster om Madrid har slagits ihop till en enda, meddelar räddningstjänsten.
Irene García Gallego bor i Sierra de Guadarrama, i Madridregionen, cirka tio mil från bränderna. Hon säger att himlen är grå och solen täckt av rök.
Det blåser mycket och faller aska från himlen.
Jag gillar att gå ut och springa, men det är svårt att träna utomhus eftersom det är svårt att andas.
Agneta Liljeqvist/TT