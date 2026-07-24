Folk flyr bränderna i båtar: ”Katastrofal utveckling”

”Klockan ett i natt passerade elden den skyddslinje som brandmännen upprättat. Den katastrofala utvecklingen kräver omedelbar evakuering av flera byar i Cap Ferret”, skriver regionala myndigheter på X.

Över 400 personer har flytt Cap Ferret i båtar, uppger AFP. Audrey Yssartier, 34, som har ett hus i Cap Ferret men just nu befinner sig i närliggande Bordeaux, berättar för TT att aska har blåst in över stränderna i området.

Folk som satt på stranden i går fick aska över sig och kände brandröken, säger hon.

Nu har alla blivit tillsagda att lämna Cap Ferret.

Utom kontroll

Branden är fortfarande utom kontroll och sprider sig snabbt. Inrikesminister Laurent Nuñez beskriver branden som ”säsongens största.”

Personer som nyhetskanalen BFMTV talat med pratar om apokalyptiska scener. Jules, som var tvungen att lämna sitt hus natten till fredagen, säger att han ser lågorna närma sig huset tack vare en övervakningskamera.

Ännu så länge står huset kvar, säger han.

Frankrike kommer att få hjälp från EU för att begränsa spridningen, meddelar EU-kommissionens talesperson Anna-Kaisa Itkonen.

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President Emmanuel Macron meddelar även att förstärkning är på väg ”i form av två kroatiska Canadair-flygplan, två portugisiska Air Tractor-flygplan och två Black Hawk-helikoptrar för tunga transporter från Tjeckien och Slovakien”.