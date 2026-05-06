Ukraina och Egypten i blåsväder – “stulet spannmål”

Varnar köpare

Enligt ukrainska företrädare har man upprepade gånger varnat internationella köpare för att ingå avtal som kan kopplas till spannmål från ockuperade regioner. Trots detta fortsätter handeln, vilket enligt Kiev underminerar både Ukrainas ekonomi och internationell rätt. Landet är en av världens största exportörer av spannmål, och kriget har redan kraftigt påverkat Ukrainas möjligheter att nå ut till globala marknader.

Egypten är samtidigt starkt beroende av spannmålsimport och har genom kriget i Mellanöstern försökt ta in spannmål från olika länder för att minska risken.

”Ukraina är ett land som har spelat rollen som en pålitlig garant för livsmedelssäkerhet för Egypten i många år – och vi förstår därför inte varför Egypten fortsätter att acceptera stulet ukrainskt spannmål”, säger Ukrainas utrikesminister Andrii Sybiha.

”Stulet spannmål” fortsätter in i Egypten

ANNONS

Han pekar på att ”stulet spannmål” nu har kommit in i egyptiska hamnar fyra gånger den senaste månaden.

Nyligen hade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj möte med den egyptiske ledaren Abdel Fattah El-Sisi där de kom överens om att spannmål som skeppas till Egypten enbart ska komma från Ukraina och inte från ockuperade områden.

Den egyptiske ledaren Abdel Fattah El-Sisi har uppgett att han inte ska köpa ”stulet spannmål”. (Foto: TT)

Ryssland drar in pengar

Det är uttalanden som alltså inte ser ut att stämma överens med verkligheten sedan Ryssland tjänar pengar på att sälja det ukrainska spannmålet till Egypten.

För Ukraina handlar frågan även om principer. Genom att offentligt kritisera mottagarländer försöker man sätta press på den globala marknaden och förhindra att även andra länder köper ”stulet spannmål”.

Missa inte:

Ukraina närmare EU – med Ungerns hjälp. Dagens PS

Ukrainalånet avgörande – jämnar ut oljeskjuts. Dagens PS

ANNONS