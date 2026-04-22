Ukrainalånet avgörande – jämnar ut oljeskjuts

Motsvarande närmare 1 000 miljarder svenska kronor ges i ett formellt lån till Ukraina, efter att ha fastnat på ett ungerskt veto under lång tid.

Två tredjedelar ska läggas på tunga vapen och militär utrustning. En tredjedel av pengarna ska fylla ut en stor del av Ukrainas statsbudget i år och nästa år.

Det är ett helt nödvändigt steg för att Ukraina ska ha en rimlig chans att både sköta statsfinanser och försvara landet samtidigt, säger Torbjörn Becker, som är chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan.

Ett år, två år?

Hur länge det räcker återstår att se. Hela lånet motsvarar i stora drag det totala stöd som Ukraina har fått i genomsnitt varje år under kriget, framhåller Becker. För 2026 ser läget nu bra ut, säger han:

Men att de ska lägga så mycket pengar som de gör nu på försvaret och sedan klara sig själva 2027, det tror jag inte är en rimlig förväntan.

När det gäller Ukrainas beroende av USA så har det redan minskat rejält. Men när de militära stödpengarna ska spenderas så kommer Ukraina behöva köpa mycket amerikanskt och fortsatt hålla sig på god fot med Trumpregeringen, poängterar Torbjörn Becker.