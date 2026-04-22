Motsvarande närmare 1 000 miljarder svenska kronor ges i ett formellt lån till Ukraina, efter att ha fastnat på ett ungerskt veto under lång tid.
Ukrainalånet avgörande – jämnar ut oljeskjuts
EU:s kommande jättestöd till Ukraina gör att landet kan stå upprätt och fortsätta försvara sig.
Det är helt avgörande, säger Torbjörn Becker vid Handelshögskolan som befarar att Rysslands rusande oljeintäkter annars hade vägt tungt.
Motsvarande närmare 1 000 miljarder svenska kronor ges i ett formellt lån till Ukraina, efter att ha fastnat på ett ungerskt veto under lång tid.
Två tredjedelar ska läggas på tunga vapen och militär utrustning. En tredjedel av pengarna ska fylla ut en stor del av Ukrainas statsbudget i år och nästa år.
Det är ett helt nödvändigt steg för att Ukraina ska ha en rimlig chans att både sköta statsfinanser och försvara landet samtidigt, säger Torbjörn Becker, som är chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan.
Ett år, två år?
Hur länge det räcker återstår att se. Hela lånet motsvarar i stora drag det totala stöd som Ukraina har fått i genomsnitt varje år under kriget, framhåller Becker. För 2026 ser läget nu bra ut, säger han:
Men att de ska lägga så mycket pengar som de gör nu på försvaret och sedan klara sig själva 2027, det tror jag inte är en rimlig förväntan.
När det gäller Ukrainas beroende av USA så har det redan minskat rejält. Men när de militära stödpengarna ska spenderas så kommer Ukraina behöva köpa mycket amerikanskt och fortsatt hålla sig på god fot med Trumpregeringen, poängterar Torbjörn Becker.
Lån på pappret
EU-länderna kallar det ett stort lån, men villkoren är väldigt förmånliga och det är inte sannolikt att det kommer att betalas tillbaka under överskådlig tid, om alls. Ukrainas statsskuld är redan hög, landet kommer att vara krigshärjat i många år framöver och något krigsskadestånd från ryskt håll är långt från garanterat.
Jag skulle säga att det (att kalla det ett lån) är ett politiskt sätt att få loss de här pengarna som vi alla vet att Ukraina behöver, säger Torbjörn Becker.
För i ärlighetens namn kommer vi nog behöva hjälpa Ukraina en ganska god stund framöver.
Försätter det här Ukraina i en bättre sits än Ryssland?
Ja, fast då är det ju samtidigt så att priserna som Ryssland får betalt för sin olja i princip har fördubblats. Hade vi inte gjort det här samtidigt, då hade det ekonomiska styrkeförhållandet verkligen varit i Rysslands favör.