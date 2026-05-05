Med en arvsskatt på 50 procent fick Sydkoreas rikaste familj skatta 75 miljarder kronor när patriarken Lee Kun-hee gick bort. Nu är det färdigbetalt.
Arvsskatt på 75 miljarder: "Medborgarnas naturliga plikt"
Familjen bakom den sydkoreanska industrijätten Samsung har nu slutfört betalningen av en arvsskatt på totalt 12 biljoner won, motsvarande 75 miljarder kronor.
Det är den största arvsskatten i landets historia.
Halva förmögenheten
Betalningen har genomförts i sex delbetalningar under en femårsperiod av bland andra styrelseordföranden Lee Jae-yong, hans mor Hong Ra-hee samt systrarna Lee Boo-jin ochLee Seo-hyun.
Skatten är på kvarlåtenskapen efter den tidigare Samsungchefen Lee Kun-hee, som avled i oktober 2020. Hans förmögenhet uppgick till cirka 26 biljoner won och bestod av aktier, fastigheter och omfattande konstsamlingar.
Vid den tidpunkten sa familjen att ”att betala skatt är en naturlig plikt för medborgarna”, enligt BBC.
Samsung, som är Sydkoreas största så kallade chaebol – ett familjeägt konglomerat – har verksamheter inom bland annat elektronik, tung industri, bygg och finans. Samsung Electronics är en av världens största tillverkare av både halvledare, smartphones och tv-apparater.
Just nu går det kanon för Samsung, vinsten det första kvartalet i år var större än hela fjolårets.
Bekräftade betalning i helgen
Företaget grundades 1938 av Lee Byung-chul, farfar till nuvarande ledaren Lee Jae-yong.
Den slutliga betalningen bekräftades av bolaget i helgen, som även noterade att summan motsvarar ungefär en och en halv gång landets totala intäkter från arvsskatt under 2024. Sydkorea har en av världens högsta arvsskattesatser på 50 procent.
Enligt Bloomberg Billionaires Index uppgår familjens samlade förmögenhet till över 45 miljarder dollar. Den har mer än fördubblats det senaste året, bland annat tack vare ökad efterfrågan på halvledare driven av den globala AI-industrin.
Hanteringen av skattebetalningen har följts noggrant av investerare, eftersom den kunde ha påverkat familjens kontroll över Samsung. En del av arvet, inklusive konstverk av Pablo Picasso och Salvador Dalí, har donerats till National Museum of Korea och andra kulturinstitutioner, skriver BBC.
