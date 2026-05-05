Arvsskatt på 75 miljarder: "Medborgarnas naturliga plikt"

Det är den största arvsskatten i landets historia.

Halva förmögenheten

Betalningen har genomförts i sex delbetalningar under en femårsperiod av bland andra styrelseordföranden Lee Jae-yong, hans mor Hong Ra-hee samt systrarna Lee Boo-jin ochLee Seo-hyun.

Skatten är på kvarlåtenskapen efter den tidigare Samsungchefen Lee Kun-hee, som avled i oktober 2020. Hans förmögenhet uppgick till cirka 26 biljoner won och bestod av aktier, fastigheter och omfattande konstsamlingar.

Vid den tidpunkten sa familjen att ”att betala skatt är en naturlig plikt för medborgarna”, enligt BBC.

Samsung, som är Sydkoreas största så kallade chaebol – ett familjeägt konglomerat – har verksamheter inom bland annat elektronik, tung industri, bygg och finans. Samsung Electronics är en av världens största tillverkare av både halvledare, smartphones och tv-apparater.

Just nu går det kanon för Samsung, vinsten det första kvartalet i år var större än hela fjolårets.