Megabatterier – projekten som ska säkra en grön framtid

Saudiarabien och Chile ligger före

I slutet av förra året kopplades världens största elektro-kemiska energilager till elnätet i Kina. Det är den kinesiska energiteknikaktören Envision Energy som har färdigställt och anslutit ett omfattande batterilagerkluster på totalt 12,8 GWh i Inre Mongoliet som drivs med hjälp av AI.

Flaggskeppet i satsningen är anläggningen Jingyi Chagan Hada, som med sina 4 GWh nu är världens största enskilda energilager av sitt slag. Utöver huvudprojektet omfattar klustret flera stora energilager i regioner som Bayannur, Ordos, Hohhot, Ulanqab, Xilingol och Alxa. Tillsammans överstiger Envisions installerade lagringskapacitet i området nu 14 GWh.

Det är världens största, men inte det enda megabatteri som byggs just nu. I Saudiarabien har ett megabatteri på 7,8 gigawatt just färdigställts av ett kinesiskt bolag och är nu i testfas. Ett till är på god väg. Chile bygger ett annat för att ta hand om all sin solkraft.