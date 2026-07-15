Ukraina miljardhandlar i Kina med EU-pengar

För Ukrainas del är drönare livsviktiga. Ukrainska företrädare har angett att drönarna står för cirka 80 procent av de ryska förlusterna på slagfältet.

Men Ukraina är delvis beroende av kinesiska delar till drönare, bland annat därför att landet fortfarande gör av med fler drönare än man förmår producera i egen regi.

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Egna produktionen räcker inte

Ukraina har visserligen byggt upp en av Europas mest innovativa försvarsindustrier under Rysslands krig mot Ukraina.

Men självförsörjande är man inte och därför handlar man delar från Kina, Rysslands kompis.

Nu skriver Financial Times att EU tillåter Ukraina att använda pengar ur en utbetalning av EU-lån på motsvarande 66 miljarder kronor, för att köpa drönardelar från Kina.

EU-medlen är den första utbetalningen inom ramen för ett större stödlån till Ukraina, där 60 miljarder euro, motsvarande drygt 660 miljarder kronor, öronmärkts för vapenupphandlingar.

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