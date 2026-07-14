De superrika nöjer sig inte med en lyxvilla. De vill ha hela kvarter – och kan lägga elva miljoner extra på utsikten till kvällsfikat.
Elva miljoner extra – för att säkra utsikten
I en värld där de extremt rika roffar åt sig perversa inkomster och bygger än mer perversa rikedomar, stiger naturligtvis kraven på vad man måste göra för att imponera på omgivningen och andra mångmiljardärer.
Nu handlar det om hus. De superrika nöjer sig inte längre med att köpa en lyxvilla eller två. Nu handlar det om att köpa upp grannfastigheter, få hela kvarteret och utrymme för att anlägga allt från p-platser till padelbanor – eller varför inte motsvarande elva miljoner kronor för att säkra utsikten till kvällsfikat.
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Fördubblad efterfrågan
Denna trend har drivit på marknaden första halvåret i år, visar en rapport från Coldwell Banker, som Wall Street Journal refererar.
Sökandet efter lyxfastigheter i USA fördubblades årets fem första månader jämfört med året innan, rapporterar firman.
Sökningarna efter byggbar mark ökade med 97 procent och sökningarna efter unika fastigheter, privata öar och stora gods mer än fördubblades.
”Om folk vill flytta och har kapital så kan de göra det – och det gör de också”, säger Mary Lee Blaylock, vd för Coldwell Banker Affiliates, hos WSJ.
Den marknad de superrika agerar på påverkas inte heller av räntor och ekonomisk osäkerhet. I stället drivs marknaden av livsstilsval och den enorma förmögenhetstillväxt som gör det svårt att hinna göra av med pengarna om man är nog rik.
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17,5 miljoner snittpriset
Medianpriset på lyxbostäder steg 4,7 procent perioden januari-maj i år och låg på motsvarande drygt 17,5 miljoner kronor.
Danny Hertzberg, mäklare på Coldwell Banker Realty i Miami, säger att efterfrågan ökat i takt med att förmögna söker sig till fastighetsköp för att sprida sina investeringar.
För vissa handlar det om avskildhet och säkerhet. För andra är det ett skydd mot inflation”, menar Hertzberg.
Bland kända storsamlare av mark finns Ken Griffin, som lagt mer än 450 miljoner dollar på att slå samman tomter till en drygt 10 hektar stor egendom i Palm Beach.
Jeff Bezos betalade över 230 miljoner dollar för fastigheter på Indian Creek Island i Miami.
Oracle-miljardären Larry Ellison är också en flitig köpare i Malibu, Nevada och Florida.
Fastighetsmäklaren Chad Carroll i Miami säger att många av hans superrika kunder nu vill ha mellan 60-90 meter egen strandlinje och att det ofta kräver att man köper flera tomter.
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Gym, spa och fiskdamm
På Hibiscus Island i Miami Beach lät investeraren Ibrahim Al-Rashid uppföra en bostad på cirka 930 kvadratmeter, på tomten där den gamla Miami Beach Rod & Reel Club tidigare låg, en fastighet han köpte för 3 miljoner dollar 2010.
När två grannar bestämde sig för att sälja sina hus köpte han båda fastigheterna för totalt 12,5 miljoner dollar under 2020 och 2021.
Ibrahim och hans fru, Ryann Al-Rashid, byggde ett gästhus med gym och spa samt en anlagd fiskdamm.
Hertzberg berättar att han sett kunder köpa intilliggande fastigheter för att använda dem till personalbostäder, trädgårdsskötsel eller båtverksamhet.
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22 miljoner för utsikt och avskildhet
Förra året spenderade affärsmannen Patrick Dovigi 48,5 miljoner dollar på tre olika köp: en lyxvilla vid vattnet, en del av grannfastigheten och en tomt på andra sidan gatan som inte låg vid vattnet.
Dovigi håller nu på att bygga gym, spa och poolhus intill huvudbostaden, samt en padelbana på andra sidan gatan.
Dace Brown Stubbs, från grundar-familjen till Jack Daniel´s, utmärkte sig genom att förvärva två fastigheter för motsvarande elva miljoner för att, som hon sade, ”skydda vår utsikt”.
Sedan lade hon lika mycket på att köpa ytterligare 16 hektar mark runt om huset, för hon ”avskydde tanken på att ett eller två enorma hus skulle byggas på de vackra fälten”.