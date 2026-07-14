Elva miljoner extra – för att säkra utsikten

17,5 miljoner snittpriset

Medianpriset på lyxbostäder steg 4,7 procent perioden januari-maj i år och låg på motsvarande drygt 17,5 miljoner kronor.

Danny Hertzberg, mäklare på Coldwell Banker Realty i Miami, säger att efterfrågan ökat i takt med att förmögna söker sig till fastighetsköp för att sprida sina investeringar.

För vissa handlar det om avskildhet och säkerhet. För andra är det ett skydd mot inflation”, menar Hertzberg.

Bland kända storsamlare av mark finns Ken Griffin, som lagt mer än 450 miljoner dollar på att slå samman tomter till en drygt 10 hektar stor egendom i Palm Beach.

Jeff Bezos betalade över 230 miljoner dollar för fastigheter på Indian Creek Island i Miami.

Oracle-miljardären Larry Ellison är också en flitig köpare i Malibu, Nevada och Florida.

Fastighetsmäklaren Chad Carroll i Miami säger att många av hans superrika kunder nu vill ha mellan 60-90 meter egen strandlinje och att det ofta kräver att man köper flera tomter.

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Gym, spa och fiskdamm

På Hibiscus Island i Miami Beach lät investeraren Ibrahim Al-Rashid uppföra en bostad på cirka 930 kvadratmeter, på tomten där den gamla Miami Beach Rod & Reel Club tidigare låg, en fastighet han köpte för 3 miljoner dollar 2010.

När två grannar bestämde sig för att sälja sina hus köpte han båda fastigheterna för totalt 12,5 miljoner dollar under 2020 och 2021.

Ibrahim och hans fru, Ryann Al-Rashid, byggde ett gästhus med gym och spa samt en anlagd fiskdamm.

Hertzberg berättar att han sett kunder köpa intilliggande fastigheter för att använda dem till personalbostäder, trädgårdsskötsel eller båtverksamhet.

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Miami är en plats där de superrika gärna plöjer ner pengar på en lyxvilla. Men då ska det förstås vara hela kvarter så utsikten är säkrad. (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

22 miljoner för utsikt och avskildhet

Förra året spenderade affärsmannen Patrick Dovigi 48,5 miljoner dollar på tre olika köp: en lyxvilla vid vattnet, en del av grannfastigheten och en tomt på andra sidan gatan som inte låg vid vattnet.

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Dovigi håller nu på att bygga gym, spa och poolhus intill huvudbostaden, samt en padelbana på andra sidan gatan.

Dace Brown Stubbs, från grundar-familjen till Jack Daniel´s, utmärkte sig genom att förvärva två fastigheter för motsvarande elva miljoner för att, som hon sade, ”skydda vår utsikt”.

Sedan lade hon lika mycket på att köpa ytterligare 16 hektar mark runt om huset, för hon ”avskydde tanken på att ett eller två enorma hus skulle byggas på de vackra fälten”.

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