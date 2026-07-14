Militär fick telefonen spårad – kan ha lett till attack

Det är uppgifter från telekomdata och personer med insyn i händelserna som Financial Times har tagit del av.

Enligt uppgifterna inleddes spårningsförsöken redan inför den amerikansk-israeliska offensiven mot Iran i slutet av februari.

Utnyttjade sårbarhet

De fortsatte sedan när Iran svarade med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser och installationer i regionen.

De misstänkta cyberattackerna ska bland annat ha utnyttjat en äldre sårbarhet i mobilnäten, det så kallade SS7-systemet.

Genom särskilda förfrågningar går det att uppskatta var en mobiltelefon befinner sig när den använder roaming utanför sitt hemland.

Telekomoperatörer i regionen ska enligt forskningsprojektet Mobile Surveillance Monitor ha blockerat ett stort antal sådana förfrågningar.

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