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Konflikter

Militär fick telefonen spårad – kan ha lett till attack

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Flera attacker skedde mot platser där det fanns amerikanska företrädare, som hotell. (Foto: Aaron Favila /AP/TT).

En sårbarhet i mobiltelefonisystemet kan ha utnyttjats för att ta reda på var delar av USA:s militär befann sig. Det är innehållet i nya uppgifter som kom idag.

Amerikansk militär personal och försvarsentreprenörer i Mellanöstern utsattes för riktade försök att spåras via mobiltelefoner under kriget mellan USA och Iran.

Det är uppgifter från telekomdata och personer med insyn i händelserna som Financial Times har tagit del av.

Enligt uppgifterna inleddes spårningsförsöken redan inför den amerikansk-israeliska offensiven mot Iran i slutet av februari.

Utnyttjade sårbarhet

De fortsatte sedan när Iran svarade med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser och installationer i regionen.

De misstänkta cyberattackerna ska bland annat ha utnyttjat en äldre sårbarhet i mobilnäten, det så kallade SS7-systemet.

Genom särskilda förfrågningar går det att uppskatta var en mobiltelefon befinner sig när den använder roaming utanför sitt hemland.

Telekomoperatörer i regionen ska enligt forskningsprojektet Mobile Surveillance Monitor ha blockerat ett stort antal sådana förfrågningar.

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Attacker mot hotell

Enligt personer med insyn misstänkte myndigheter i Gulfstaterna att Iran eller grupper med koppling till landet utnyttjade roamingavtal med lokala mobiloperatörer för att lokalisera amerikansk personal.

Samtidigt uppges aktörer med koppling till Iran även ha använt kommersiella databaser med annonsdata för att spåra mobiltelefoner i irakiska Kurdistan.

Reklamidentifierare som finns i moderna smarttelefoner kan användas för att kartlägga enskilda enheter eller grupper av användare utan att telefonerna behöver hackas.

Under konflikten träffades flera hotell och andra anläggningar i bland annat Irak och Bahrain där amerikansk militär personal och entreprenörer vistades.

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Ännu inte bevisats

Experter betonar att det ännu inte finns bevis för att digital spårning direkt låg bakom attackerna, men amerikanska Central Command har tidigare informerat kongressen om flera hotrapporter.

Dessa rör motståndares användning av kommersiell platsdata för att övervaka amerikansk personal.

Frågan har väckt oro bland amerikanska lagstiftare.

Flera politiker vill begränsa teknikföretagens möjlighet att sälja platsdata och andra digitala uppgifter som kan användas för att kartlägga myndighetsanställda och militär personal.

En tidigare granskning från det amerikanska försvarsdepartementets internrevision visade dessutom att militären ännu inte lyckats täppa till flera säkerhetsbrister i de mobiltelefoner som används av den egna personalen.

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Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

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