Volodymyr Zelenskyj hävdar att Kina ställt ultimatum till Ryssland och kräver att landet inte ens överväger kärnvapen mot Ukraina.
Zelenskyj: Kinas ultimatum till Ryssland
Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj säger att Kina har varnat Ryssland för att ens fundera på att använda kärnvapen mot Ukraina.
Enligt Zelenskyj har Kina mer eller mindre ställt Ryssland inför ett ultimatum.
Ukrainas president säger i samtal med journalister att Kina var ett av huvudämnen under hans möte med USA:s president Donald Trump vid Natos toppmöte i Turkiet i veckan.
Presidenterna diskuterade kriget i Ukraina och Kinas roll i det, samtidigt som den kinesiska ledningens inverkan på hur kriget kan utvecklas, kom upp.
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Stark kinesisk reaktion
Zelenskyj säger att han vill hålla detaljerna kring den delen av samtalet mellan honom och Trump för sig själv, rapporterar RBC Ukraine.
Samtidigt nämner Zelenskyj att flera europeiska ledare, i samband med toppmötet, berättat för honom om deras egna kontakter med företrädare för Kina.
Sammanfattningen är att Kina ska ha reagerat mycket starkt på diskussioner i ryska media om möjligheten att använda kärnvapen som svar på ukrainska anfall.
”Det är mycket viktigt att betona att inte bara européerna och USA, utan även Kina reagerat”, påpekar Zelenskyj.
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Kategoriskt nej från Kina
”Och det verkar för mig som att det är första gången de har svarat så tydligt och bestämt, enligt vad jag fått höra i närmast ultimatum-liknande ordalag – att, det inte kan bli tal om att använda kärnvapen över huvud taget”, säger Zelenskyj.
Till bilden hör att det ligger, något paradoxalt, ligger i Ukrainas intresse att tona ner de ryska kärnvapenhoten.
Den ukrainska farhågan är att väst kommer att tveka inför Ukrainas mest offensiva krav på stöd för anfall långt inne i Ryssland, om väst upplever risken att det ska provocera fram ett kärnvapenanfall som realistisk.
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Förändrad roll för Kina
Zelenskyj tillägger att Kinas roll i att avsluta kriget i Ukraina ”förändrats något”, då europeiska partners rapporterar att Kina verkar inta en hårdare attityd mot Ryssland än tidigare.
Vid Natos toppmöte antogs en deklaration om militärt stöd till Ukraina på motsvarande drygt 770 miljarder kronor 2026 och samma belopp enligt plan 2027.