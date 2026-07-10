Zelenskyj: Kinas ultimatum till Ryssland

Ukrainas president säger i samtal med journalister att Kina var ett av huvudämnen under hans möte med USA:s president Donald Trump vid Natos toppmöte i Turkiet i veckan.

Presidenterna diskuterade kriget i Ukraina och Kinas roll i det, samtidigt som den kinesiska ledningens inverkan på hur kriget kan utvecklas, kom upp.

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Stark kinesisk reaktion

Zelenskyj säger att han vill hålla detaljerna kring den delen av samtalet mellan honom och Trump för sig själv, rapporterar RBC Ukraine.

Samtidigt nämner Zelenskyj att flera europeiska ledare, i samband med toppmötet, berättat för honom om deras egna kontakter med företrädare för Kina.

Sammanfattningen är att Kina ska ha reagerat mycket starkt på diskussioner i ryska media om möjligheten att använda kärnvapen som svar på ukrainska anfall.

”Det är mycket viktigt att betona att inte bara européerna och USA, utan även Kina reagerat”, påpekar Zelenskyj.

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