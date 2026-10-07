Tysklands förre spionchef gripen – 2 000 hemliga dokument läcktes

I taket med att AI-racet pågår, används även tekniken till spioneri.

Nu riktas strålkastarna mot en tidigare chef för Tysklands underrättelsetjänst BND.

August Hanning befann sig en gång högst upp i den tyska underrättelsevärlden. Mellan 1998 och 2005 ledde han Bundesnachrichtendienst, BND, den myndighet som ansvarar för Tysklands underrättelseinhämtning utomlands, enligt CNN.

Nu befinner sig 80-åringen på andra sidan av en av landets allvarligaste spionutredningar på årtionden.

Hanning misstänks för spioneri

Tyska federala åklagare lät på tisdagen gripa Hanning misstänkt för bland annat spioneri, inhämtning av statshemligheter och försök till landsförräderi. Samtidigt greps hans tidigare medarbetare, som enligt tyska sekretessregler identifieras som Manfred D.

Enligt åklagarna började de två männen samarbeta 2010, fem år efter att Hanning lämnat posten som BND-chef.