En tidigare chef för Tysklands underrättelsetjänst BND har gripits misstänkt för spioneri och försök till landsförräderi. Omkring 2 000 hemliga dokument ska ha förts ut ur myndigheten – däribland känslig information om Irans kärnprogram och Rysslands militär.
Tysklands förre spionchef gripen – 2 000 hemliga dokument läcktes
Nyheter om spioner kommer upp till ytan titt som tätt.
Det har bara gått några månader sedan Österrike utvisade tre ryska diplomater som var misstänkta spioner.
I taket med att AI-racet pågår, används även tekniken till spioneri.
Nu riktas strålkastarna mot en tidigare chef för Tysklands underrättelsetjänst BND.
August Hanning befann sig en gång högst upp i den tyska underrättelsevärlden. Mellan 1998 och 2005 ledde han Bundesnachrichtendienst, BND, den myndighet som ansvarar för Tysklands underrättelseinhämtning utomlands, enligt CNN.
Nu befinner sig 80-åringen på andra sidan av en av landets allvarligaste spionutredningar på årtionden.
Hanning misstänks för spioneri
Tyska federala åklagare lät på tisdagen gripa Hanning misstänkt för bland annat spioneri, inhämtning av statshemligheter och försök till landsförräderi. Samtidigt greps hans tidigare medarbetare, som enligt tyska sekretessregler identifieras som Manfred D.
Enligt åklagarna började de två männen samarbeta 2010, fem år efter att Hanning lämnat posten som BND-chef.
2 000 dokument
Manfred D. ska mot betalning ha försett Hanning med underrättelsematerial från myndigheten. Totalt misstänks omkring 2 000 dokument ha överlämnats under flera år.
Det gör fallet särskilt känsligt eftersom Manfred D. fortsatte att arbeta nära BND:s ledning. Han var kontorschef åt flera efterföljande BND-chefer ända fram till mars 2026.
”I sin roll hade han tillgång till konfidentiell och hemligstämplad information”, uppger åklagarmyndigheten
Materialet ska bland annat ha omfattat interna BND-dokument och underrättelseunderlag avsedda för möten på hög nivå i det tyska förbundskansliet.
Enligt Reuters fanns även material om Irans kärnprogram och den ryska militären.
Bland dokumenten ska dessutom ha funnits uppgifter som klassificerats som hemliga av Tysklands allierade.
Användes i privat konsultverksamhet
Efter sin statliga karriär arbetade Hanning som konsult. Åklagarna misstänker att informationen från BND användes i den verksamheten.
Vid minst ett tillfälle ska Hanning ha använt hemligstämplat material för att sammanställa en analys åt en representant för en utländsk underrättelsetjänst. Under flera år ska han dessutom ha förmedlat politisk information till en företrädare för en annan utländsk underrättelsetjänst.
Vilka länder det handlar om har åklagarna inte offentliggjort.
Historiskt fall
Om anklagelserna håller kan fallet bli historiskt. DW konstaterar att en tidigare tysk underrättelsechef på Hannings nivå aldrig tidigare anklagats för landsförräderi.
För Tyskland handlar skandalen därför inte bara om vad en före detta spionchef kan ha gjort – utan om hur en person med tillgång till några av landets känsligaste hemligheter påstås ha kunnat få information inifrån BND under mer än ett årtionde efter att han själv lämnat myndigheten.
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