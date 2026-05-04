Österrike slår till hårt mot tre ryska diplomater i Wien, som nu misstänks för spioneri. Det är den senaste incidenten i underrättelsekriget som trappas upp i Europa.
Österrike utvisar ryska diplomater – misstänkta spioner
Ryskt spioneri är på många läppar när Europas försvar förstärks.
Hur ska hoten på bästa sätt kunna undanröjas i tid?
Tyskland har vidtagit drastiska åtgärder mot ryska agenter i olika verksamheter, och varnar andra startups inom försvar att göra det samma.
Ryska spioner gömmer sig i samhället runt om i Europa, och det kommer även uppgifter om att Ryssland rekryterar ”vanliga européer” för spionage och sabotage.
Hur många ryska spioner det finns inom EU är det ingen som vet, dock antagligen betydligt fler än vad myndigheterna vill tro.
Den senaste incidenten rör tre ryska diplometer i Wien som nu blir utvisade av de österrikiska myndigheterna, enligt Euronews.
Det kommer efter misstankar om avancerad signalspaning från diplomatiska byggnader. Det handlar om ett omfattande nätverk av antenner installerade på ambassadtaken.
Utrustningen misstänks ha använts för signalspaning, inklusive avlyssning av satellitkommunikation och potentiellt även datatrafik från internationella organisationer.
Wien är en känslig stad
Wien är en känslig stad när det handlar om just underrättelsetjänst eftersom den är värdstad för många internationella organisationer som FN och OPEC.
Under kalla kriget var Wien en mötesplats mellan öst och väst, men även en plats där de båda sidorna övervakade varandra, något som alltså verkar ha fått ett nytt uppsving nu.
Tydlig markering
Österrike markerar tydligt mot Ryssland i frågan.
”Spionage är ett säkerhetsproblem för Österrike. Vår regering vidtar beslutsamma åtgärder mot det”, säger Österrikes utrikesminister Beate Meinl-Reisinger.
”Vi har otvetydigt klargjort detta för den ryska sidan, även vad gäller antennerna vid den ryska ambassaden. En sak är klar: det är oacceptabelt att diplomatisk immunitet används för spionage”, klargör hon.
Motåtgärder från Ryssland
Från ryskt håll kommer hårda kommentarar som ett resultat av utvisningarna och landet varnar för att sätta in liknande motåtgärder.
”Wien bär fullt ansvar för den ytterligare försämringen av de bilaterala relationerna, som redan är på en historiskt låg nivå”, låter uttalandet från den ryska ambassaden i Wien.
