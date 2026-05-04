Österrike utvisar ryska diplomater – misstänkta spioner

Tyskland har vidtagit drastiska åtgärder mot ryska agenter i olika verksamheter, och varnar andra startups inom försvar att göra det samma.

Ryska spioner gömmer sig i samhället runt om i Europa, och det kommer även uppgifter om att Ryssland rekryterar ”vanliga européer” för spionage och sabotage.

Hur många ryska spioner det finns inom EU är det ingen som vet, dock antagligen betydligt fler än vad myndigheterna vill tro.

Ryska diplomater utvisas – misstänkta spioner

Den senaste incidenten rör tre ryska diplometer i Wien som nu blir utvisade av de österrikiska myndigheterna, enligt Euronews.

Det kommer efter misstankar om avancerad signalspaning från diplomatiska byggnader. Det handlar om ett omfattande nätverk av antenner installerade på ambassadtaken.

Utrustningen misstänks ha använts för signalspaning, inklusive avlyssning av satellitkommunikation och potentiellt även datatrafik från internationella organisationer.