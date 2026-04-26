Tyskland: Ryssland bakom global cyberattack

Tyska Der Spiegel rapporterar att den tyska regeringen anser att ”denna attack förmodligen har sitt ursprung i Ryssland”.

Rapporten kommer en månad efter att Nederländernas underrättelsetjänst meddelat att ryska hackare startat en global cyberkampanj mot Whatsapp- och Signal-konton.

Agerar via nätfiske

Angriparna ska ha använt nätfisketaktik för att få användare att avslöja säkerhetsverifieringar och lösenord, därmed skapande möjligheter för hackarna att komma åt personliga konton och nå gruppchattar.

Signal har bekräftat rapporterna i ett inlägg och säger sig vara medvetna om de riktade nätfiskeattacker som lett till att vissa konton kunnat tas över.

”Ryska statliga hackare är engagerade i en storskalig global cyberkampanj för att få tillgång till Signal- och Whatsapp-konton som tillhör dignitärer, militär personal och tjänstemän”, konstaterade Nederländernas allmänna underrättelse- och säkerhetstjänst , AIVD, 9 mars.