Den tyska regeringen pekar ut Ryssland som ansvarigt för globala cyberattacker riktade mot Signal och Whatsapp.
Tyskland: Ryssland bakom global cyberattack
Tyskland anser Ryssland ansvarigt för en storskalig nätfiskekampanj med meddelandetjänsten Signal.
Kampanjen inkluderar högt uppsatta tyska politiker och administratörer, bland annat förbundsdagens ledare Julia Klöckner, enligt en rapport 25 april som hänvisar till tyska regeringskällor.
Tyska Der Spiegel rapporterar att den tyska regeringen anser att ”denna attack förmodligen har sitt ursprung i Ryssland”.
Rapporten kommer en månad efter att Nederländernas underrättelsetjänst meddelat att ryska hackare startat en global cyberkampanj mot Whatsapp- och Signal-konton.
Agerar via nätfiske
Angriparna ska ha använt nätfisketaktik för att få användare att avslöja säkerhetsverifieringar och lösenord, därmed skapande möjligheter för hackarna att komma åt personliga konton och nå gruppchattar.
Signal har bekräftat rapporterna i ett inlägg och säger sig vara medvetna om de riktade nätfiskeattacker som lett till att vissa konton kunnat tas över.
”Ryska statliga hackare är engagerade i en storskalig global cyberkampanj för att få tillgång till Signal- och Whatsapp-konton som tillhör dignitärer, militär personal och tjänstemän”, konstaterade Nederländernas allmänna underrättelse- och säkerhetstjänst , AIVD, 9 mars.
Samma besked från FBI
FBI-chefen Kash Patel har också meddelat att byrån identifierat ryska underrättelsekopplade cyberaktörer som riktar in sig på meddelandetjänster, inklusive Signal.
Ryskkopplade hackergrupper har genomfört cyberoperationer i årtionden, ofta med fokus på ekonomiskt motiverade attacker som ransomware.
Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har landets cyberaktiviteter dock i allt högre grad skiftat mot mer störande och destruktiva operationer riktade mot Ukrainas allierade i väst, påpekar Kyiv Independent.
”Central del av hybridkriget”
Cyberattacker har blivit en central del av Rysslands hybridkrig. Europeiska regeringar har upprepade gånger anklagat Ryssland för att utöka cyberoperationerna.
Ryssland har lika konsekvent förnekat alla anklagelser och stämplat dem som ”anti-rysk propaganda”.
Enligt tyska Der Spiegel har minst 300 Signal-konton, vilka tillhör personer inom den ledande politiska sfären, påverkats av cyberangreppen.
Utredningarna har visat att cyberangriparna fått tillgång till chatthistorik, olika filer och telefonnummer.
Enligt tyska regeringskällor har de drabbade fått information kring säkerheten från federala myndigheter och de drabbade enheterna kontrollerats för dataläckage.
Samtidigt har ryska myndigheter försökt att helt blockera Meta-ägda Whatsapp i Ryssland, för att utöka ledningens digitala kontroll.