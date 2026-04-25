70-åringar i armén när Ryssland ska stoppas

Orsaken till den enorma upprustningen är fientliga handlingar från Ryssland och potentiella militära hot från ryssarna.

Samtidigt påverkar det faktum att USA vänder sig från Europa och Nato självfallet den tyska regeringens agerande.

Största armén i Europa

När Boris Pistorius presenterar den banbrytande nya militära strategin för Bundeswehr är det den första strategiska plan som sätter målet tydligt för de tyska väpnade styrkorna.

Bundeswehr ska bli den mest framstående och effektiva armén i Europa.

För att uppnå det målet tänker sig Pistorius och regeringen i första hand en betydande utökning av antalet anställda soldater.

Målet är en total styrka på minst 460 000 man inklusive reservister.

