70-åringar i armén när Ryssland ska stoppas

Tyskland presenterar en ny plan för att bygga Europas mäktigaste armé. En idé är att plocka in 70-åringar i reservstyrkorna.
Tysklands försvarsminister Boris Pistorius och den tyska regeringen presenterar nu en ambitiös plan för att skapa Europas mäktigaste armé.
Nuvarande Bundeswehr ska omvandlas och, framför allt, få en betydande ökning av personalen. Målet är minst 460 000 soldater.
Orsaken till den enorma upprustningen är fientliga handlingar från Ryssland och potentiella militära hot från ryssarna.
Samtidigt påverkar det faktum att USA vänder sig från Europa och Nato självfallet den tyska regeringens agerande.
Största armén i Europa
När Boris Pistorius presenterar den banbrytande nya militära strategin för Bundeswehr är det den första strategiska plan som sätter målet tydligt för de tyska väpnade styrkorna.
Bundeswehr ska bli den mest framstående och effektiva armén i Europa.
För att uppnå det målet tänker sig Pistorius och regeringen i första hand en betydande utökning av antalet anställda soldater.
Målet är en total styrka på minst 460 000 man inklusive reservister.
Växande hot från Ryssland
Försvarsministern har gett de militära ledarna i uppdrag att utveckla och genomföra planer för att skapa den mäktigaste stående armén på den europeiska kontinenten, skriver Business AM.
Strategin drivs uttalat av de växande hoten från Ryssland men internt hänvisas också till behovet för Tyskland och Europa att klara sig på egen hand, utan USA.
Officiellt talas dock enbart om Rysslands fientliga hållning gentemot väst, dess försök att undergräva Nato och de ryska ansträngningarna att splittra västmakterna.
Den tyska regeringsplanen varnar även för att Ryssland aktivt arbetar för att skapa förutsättningar för att kunna genomföra en militär attack mot Nato-länder i Europa.
Vill ha 70-åringar i armén
Mot bakgrund av de ökande hoten kan det bli aktuellt att plocka in äldre tyskar i reservstyrkorna.
Tyske förbundsdagsledamoten Bastian Ernst, som tillhör kristdemokratiska CDU, har föreslagit att den övre åldersgränsen för reservister ska höjas till 70 år.
Behovet av fler tyskar i försvaret är ett skäl, men Ernst hänvisar även till den ökade förväntade livslängden och det bättre fysiska tillståndet hos äldre tyskar.