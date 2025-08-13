Dagens PS
Trumps nya "skatt" – riktar sig mot egna bolagen

Donald Trump ger sig på USA:s egna bolag där många kan tvingas betala vad som ses som en ny slags skatt.
Donald Trump ger sig på USA:s egna bolag där många kan tvingas betala vad som ses som en ny slags skatt. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

För att amerikanska bolag ska kunna fortsätta med business as usual kommer de behöva öppna plånboken rejält och gå med på Trumps krav. Förutom tullar mot världen riktar presidenten in sig mot USA:s egna bolag som nu får betala en ny slags “skatt”.

Statskassan ska fyllas på, det har Trump bestämt.

Amerikanska bolag ska betala

I hans värld kommer det ske genom tullar från hela världen men det ska även ske genom att amerikanska bolag betalar stora summor för att få fortsätta med sina åtaganden utomlands.

Det pratas redan om en ny slags “skatt” där halvledarjättarna Nvidia och AMD har gått med på att betala 15 procent av sina intäkter från halvledarförsäljning i Kina, i utbyte mot exportlicenser, enligt CNN.

Säkerhetshot mot USA

Trump förbjöd försäljningen av halvledare till Kina och uppgav att det handlade om ett säkerhetshot mot USA.

Stora summor till stadskassan – ny “skatt”

Det hotet försvann dock snabbt sedan 15 procent av den kinesiska försäljningen alltså kommer hamna i statskassan.

I runda slängar handlar det om 5 miljarder dollar om året – enkla pengar, en ny skatt som Trump driver in.

Det är dock inte ens säkert om förfarandet är enligt lagboken, men Trump vill som så ofta förr, ha mer kontroll över USA:s bolag, där han på sistone även ger sig på storbankerna.

Trump retar upp kritikerna

Kritikerna är emellertid inte lika nöjda.

”Denna federala nedbrytning av privata företag är okonstitutionell”, uppger Peter Schiff, chefekonom på kapitalförvaltaren Europac.

Att Nvidia och AMD har tvingats att göra sådana affärer med Trump är “sorgligt” enligt Mike O’Rourke, chefsstrateg på JonesTrading.

“De har utsatt resten av det amerikanska företagslivet för risken att behöva göra affärer med regeringen för att själva kunna göra affärer.”

Hotar USA:s bolag

Trump vill se nya investeringar på amerikansk mark, och han hotar USA:s bolag med egna tullar för den som inte följer hans regelbok.

Den amerikanska techjätten Apple ska exempelvis investera ytterligare 100 miljarder dollar för att öka tillverkningen i USA, under de kommande 5 åren.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

