Trumps nya "skatt" – riktar sig mot egna bolagen

Säkerhetshot mot USA

Trump förbjöd försäljningen av halvledare till Kina och uppgav att det handlade om ett säkerhetshot mot USA.

Stora summor till stadskassan – ny “skatt”

Det hotet försvann dock snabbt sedan 15 procent av den kinesiska försäljningen alltså kommer hamna i statskassan.

I runda slängar handlar det om 5 miljarder dollar om året – enkla pengar, en ny skatt som Trump driver in.

Det är dock inte ens säkert om förfarandet är enligt lagboken, men Trump vill som så ofta förr, ha mer kontroll över USA:s bolag, där han på sistone även ger sig på storbankerna.

Trump retar upp kritikerna

Kritikerna är emellertid inte lika nöjda.

”Denna federala nedbrytning av privata företag är okonstitutionell”, uppger Peter Schiff, chefekonom på kapitalförvaltaren Europac.

Att Nvidia och AMD har tvingats att göra sådana affärer med Trump är “sorgligt” enligt Mike O’Rourke, chefsstrateg på JonesTrading.

“De har utsatt resten av det amerikanska företagslivet för risken att behöva göra affärer med regeringen för att själva kunna göra affärer.”

Hotar USA:s bolag

Trump vill se nya investeringar på amerikansk mark, och han hotar USA:s bolag med egna tullar för den som inte följer hans regelbok.

Den amerikanska techjätten Apple ska exempelvis investera ytterligare 100 miljarder dollar för att öka tillverkningen i USA, under de kommande 5 åren.

