USA:s storbolag darrar – retar upp Trump

Goldman Sachs-vd:n David Solomon bör hellre jobba som dj menar Trump. Nu har många storbolag hamnat i skottgluggen.
Goldman Sachs-vd:n David Solomon bör hellre jobba som dj menar Trump. Nu har många storbolag hamnat i skottgluggen. (Foto: TT)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Många av USA:s storbolag försöker hålla sig på rätt kant med Trump och inte reta upp presidenten. Det är dock inte en lätt uppgift när världens mäktigaste man vill vara med och styra i bolagen allt mer.

Bråken mellan Donald Trump och Fed-chefen Jerome Powell har blivit vardagsmat i medierna.

Trump vill se att Fed sänker räntan avsevärt, och det omedelbart. Samtidigt kallar den hetlevrade presidenten Powell för en ”envis idiot”.

Vill ha ny ekonomichef

Även andra storbanker på Wall Street har hamnat i skottgluggen på sistone – där Trump helst vill se en ny ekonomichef på Goldman Sachs om han får bestämma.

Det är Jan Hatzius som sitter på den stolen sedan länge och Trump verkar inte nöjd med hur ekonomichefen förutspått att de amerikanska konsumenterna kommer få ta den största smällen gällande tullarna, där Trump istället påstår att det är utländska bolag som kommer stå för notan.

Även Goldman Sachs vd:n David Solomon får en känga, där Trump uppger att Solomon kanske hellre bör fokusera på sitt dj:ande, en hobby som vd:n tidigare hade under många år.

USA:s storbolag darrar

Faktum är nu att många storbolag darrar inför om de kommer hamna i presidentens skottlinje eller inte.

På sistone har Trump riktat kritik mot några av USA:s största bolag som Coca-Cola, Walmart och Intel där han uppmanade Walmart att “äta upp tullarna” och läskjätten att använda rörsöcker i sina drycker.

Världens mäktigaste man vill sätta press på bolagen att gå hans väg och han uppmanar samtidigt den blödande bilindustrin i Detroit att inte höja priserna genom tullarna, skriver WSJ.

Undersöker storbankerna

Han skruvar upp kritiken direkt mot storbanker som Goldman Sachs, där Trump nu vill att tillsynsmyndigheter tar reda på om bankerna diskriminerar enskilda personer beroende på politik och religion.

Trump uppger att han själv inte kunde öppna bankkonton efter sin första mandatperiod, men det är påståenden som sågas av bankerna som uppger att de är opartiska.

När det gäller Goldman Sachs Jan Hatzius är han ett välkänt namn på Wall Street – där ekonomichefen ska ha förutspått finanskrisen 2008 och han har tidigt kritiserat de nya tullarna med att de kommer sätta käppar i hjulen för USA:s tillväxt.

