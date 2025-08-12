USA:s storbolag darrar – retar upp Trump

Bråken mellan Donald Trump och Fed-chefen Jerome Powell har blivit vardagsmat i medierna.

Trump vill se att Fed sänker räntan avsevärt, och det omedelbart. Samtidigt kallar den hetlevrade presidenten Powell för en ”envis idiot”.

Vill ha ny ekonomichef

Även andra storbanker på Wall Street har hamnat i skottgluggen på sistone – där Trump helst vill se en ny ekonomichef på Goldman Sachs om han får bestämma.

Det är Jan Hatzius som sitter på den stolen sedan länge och Trump verkar inte nöjd med hur ekonomichefen förutspått att de amerikanska konsumenterna kommer få ta den största smällen gällande tullarna, där Trump istället påstår att det är utländska bolag som kommer stå för notan.

Även Goldman Sachs vd:n David Solomon får en känga, där Trump uppger att Solomon kanske hellre bör fokusera på sitt dj:ande, en hobby som vd:n tidigare hade under många år.