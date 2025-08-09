Apple fick rejäl fart på börsen efter ett uppmärksammat framträdande i Vita huset.
Apple rusar – efter mötet i Vita huset
Mest läst i kategorin
Svårt få miljardärer att skänka pengar
The Giving Pledge var Bill och Melinda Gates initiativ ihop med Warren Buffet för att få miljardärer att ge bort pengar. Det gick så där. Man får naturligtvis hoppas att Bill Gates, Melinda French Gates och Warren Buffett inte är sällskapssjuka. Någon större samling kring deras initiativ ”The Giving Pledge” har det nämligen inte blivit. …
Oljepriset fortsätter nedåt
Oljepriset fortsätter nedåt. Den främsta orsaken är en viss tro på vapenvila i Ukraina och den stora förloraren Ryssland och rysk olja. Oljepriset är på väg mot den största veckonedgången i pris sedan juni. Handlare bedömer att USA:s ansträngningar att avsluta kriget i Ukraina inte påverkar leveranserna, trots de straffavgifter USA infört mot Indien för …
Opec lovar stort – men var är oljan?
Opec+ har gått ut starkt med löften om nya produktionsökningar. Men trots de stora löftena har oljepriset stigit och produktionen verkar inte hänga med. Oljekartellen Opec+ har lovat att höja produktionen av olja kraftigt som ett svar på bland annat större sommarefterfrågan. Även önskningar från Vita huset har påverkat beslutet. I teorin ska Opec-länderna under …
"Water-gate" skakar jättebolagen – är vattnet naturligt?
Är vattnet verkligen naturligt – och vad betalar konsumenterna egentligen för? En fransk skandal kan bli ödesdiger för ikoniska mineralvattenmärken som Evian, Vichy och Perrier. Det var förra året som undersökande journalistik från Le Monde och Radio France avslöjade att minst en tredjedel av allt mineralvatten i Frankrike har processats på ett olagligt sätt. Metoderna …
Storförlust för Stordalen – minus på flera hundra miljoner
Petter Stordalens imperium gjorde en förlust på 402 miljoner norska kronor förra året. Framförallt är det ”ett litet äventyr” som inte gått så bra som tynger resultatet. Strawberry Holding, moderbolaget i Petter Stordalens imperium, förlorade 402 miljoner norska kronor förra året, enligt årsredovningen rapporterar E24. Detta efter finansiella kostnader på hela 1,6 miljarder kronor ledde …
När vd:n Tim Cook på onsdagen stod bredvid USA:s president Donald Trump och lovade stora investeringar i amerikanska leverantörer, tog aktien ett kliv som marknaden inte sett på över fem år.
13 procent upp
Under veckan steg Apple-aktien med 13 procent – den starkaste veckoutvecklingen sedan juli 2020.
På fredagen drog aktien upp ytterligare 4 procent och stängde på 229,35 dollar. Uppgången adderade över 400 miljarder dollar i börsvärde, vilket för upp Apples marknadsvärde till cirka 3,4 biljoner dollar.
Bolaget är därmed världens tredje högst värderade, efter Nvidia och Microsoft och före Alphabet och Amazon.
Läs även: Starkt slut för Wall Streets techbolag – Apples strategi funkar. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
100 miljarder dollar till amerikanska leverantörer
I Vita huset meddelade Tim Cook att Apple planerar att lägga 100 miljarder dollar på amerikanska företag och amerikanska komponenter under de kommande fyra åren.
Satsningen inkluderar fler USA-tillverkade chip, en detalj som välkomnades av president Trump under det offentliga mötet, rapporterar CNBC.
Tullhotet mattas – investerare andas ut
En central orosfaktor har varit risken för nya tullar. Under mötet signalerade Trump att Apple, eftersom bolaget bygger i USA, skulle undantas från framtida tullar som annars kan fördubbla priset på importerade chip.
Just tullhotet har tyngt aktien: i juli varnade Apple för att tullarna kunde kosta bolaget över 1 miljard dollar under det pågående kvartalet, givet att inget ändrades. Marknadens tolkning av Vita huset-besöket är att osäkerheten minskar, vilket bidrog till det kraftiga kurslyftet.
Stark rapport i ryggen
Medvinden kommer också efter att Apple för två veckor sedan rapporterade ett solitt junikvartal: den totala omsättningen steg med 10 procent och iPhone-försäljningen ökade med 13 procent.
Kombinationen av bättre siffror och politiska besked gav aktien extra bränsle under veckan.
Analytiker: ”En mästarklass i att hantera osäkerhet”
På analytikersidan lyfts Cooks agerande i Washington som en vändpunkt.
JP Morgan-analytikern Samik Chatterjee skriver: ”Apple och Tim Cook visade prov på mästarklass i att hantera osäkerhet efter många månaders överhängande oro kring de potentiella utmaningar som tullar kan innebära för företaget”.
Han har en ”overweight”-rekommendation på aktien. Att tullriskerna ser ut att minska – samtidigt som Apple växlar upp inköpen från amerikanska leverantörer – ses som ett tydligt plus för lönsamheten.
Politik möter resultat – och börsen jublar
Veckans kursrally kan kokas ner till två saker: ett konkret investeringslöfte på hemmaplan och besked som dämpar tulloron.
Tillsammans med en stark kvartalsrapport blev det exakt den katalysator som krävdes för att ge Apple sin bästa börsvecka sedan 2020.
Läs också: Är Huangs dotter på väg att ta över Nvidia? Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Viggos resdagbok: Laddstopp, strandliv och krigshistoria i Normandie
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling skriver resdagbok på bilsemestern i Frankrike. Idag från en laddningsstation i Caen. Laddstationens långa minuter Skriver dessa rader på en laddningsstation i Caen. Vi ska vara här i en timme och fjorton minuter, men det går alltid snabbare att tanka el än vad Polestar 4 tror. Dock är det fortfarande …
De försvunna aktierna: Dödsfall skakar miljardmysteriet
En 67-årig finansrådgivare omkom den 23 juli efter att ha blivit påkörd av ett tåg. Lokal polis utreder dödsfallet som självmord. Rådgivaren befann sig i centrum av en av Europas mest svårbegripliga ekonomiska tvister: de försvunna Hermès-aktierna. Den 67-åriga finansrådgivaren Eric Freymond hade i åratal varit förmögenhetsförvaltare åt Hermès-arvingen Nicolas Puech.? Puech, i dag 82 …
Ledande forskare slår tillbaka mot medveten förvrängning av klimatrapporter
Nya klimatrapporter från Trump-administrationen ifrågasätter klimatförändringarna och används för att motivera slopade miljöregler. Nu slår några av USA:s mest erfarna klimatforskare med en samordnad motattack och anklagar Vita huset för att medvetet radera och förvränga decennier av etablerad forskning. Flera framstående klimatforskare i USA samlar sig nu för att bemöta en kontroversiell rapport framtagen av …
Apple rusar – efter mötet i Vita huset
Apple fick rejäl fart på börsen efter ett uppmärksammat framträdande i Vita huset.? När vd:n Tim Cook på onsdagen stod bredvid USA:s president Donald Trump och lovade stora investeringar i amerikanska leverantörer, tog aktien ett kliv som marknaden inte sett på över fem år. 13 procent upp? Under veckan steg Apple-aktien med 13 procent – …
Trump och Putin möts i Alaska – fredsplan kan frysa fronten
USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin förbereder ett toppmöte i Alaska nästa fredag, den 15 augusti.? Samtidigt intensifieras arbetet bakom kulisserna för en möjlig uppgörelse som enligt uppgifter skulle frysa frontlinjerna i Ukraina och låsa in ryska landvinster.? Varken Trump eller Putin planerar i nuläget att träffa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Mötet …