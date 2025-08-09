Apple rusar – efter mötet i Vita huset

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

100 miljarder dollar till amerikanska leverantörer

I Vita huset meddelade Tim Cook att Apple planerar att lägga 100 miljarder dollar på amerikanska företag och amerikanska komponenter under de kommande fyra åren.

Satsningen inkluderar fler USA-tillverkade chip, en detalj som välkomnades av president Trump under det offentliga mötet, rapporterar CNBC.

Tullhotet mattas – investerare andas ut

En central orosfaktor har varit risken för nya tullar. Under mötet signalerade Trump att Apple, eftersom bolaget bygger i USA, skulle undantas från framtida tullar som annars kan fördubbla priset på importerade chip.

Just tullhotet har tyngt aktien: i juli varnade Apple för att tullarna kunde kosta bolaget över 1 miljard dollar under det pågående kvartalet, givet att inget ändrades. Marknadens tolkning av Vita huset-besöket är att osäkerheten minskar, vilket bidrog till det kraftiga kurslyftet.

Stark rapport i ryggen

Medvinden kommer också efter att Apple för två veckor sedan rapporterade ett solitt junikvartal: den totala omsättningen steg med 10 procent och iPhone-försäljningen ökade med 13 procent.

Kombinationen av bättre siffror och politiska besked gav aktien extra bränsle under veckan.

Analytiker: ”En mästarklass i att hantera osäkerhet”

På analytikersidan lyfts Cooks agerande i Washington som en vändpunkt.

JP Morgan-analytikern Samik Chatterjee skriver: ”Apple och Tim Cook visade prov på mästarklass i att hantera osäkerhet efter många månaders överhängande oro kring de potentiella utmaningar som tullar kan innebära för företaget”.

Han har en ”overweight”-rekommendation på aktien. Att tullriskerna ser ut att minska – samtidigt som Apple växlar upp inköpen från amerikanska leverantörer – ses som ett tydligt plus för lönsamheten.

Politik möter resultat – och börsen jublar

Veckans kursrally kan kokas ner till två saker: ett konkret investeringslöfte på hemmaplan och besked som dämpar tulloron.

Tillsammans med en stark kvartalsrapport blev det exakt den katalysator som krävdes för att ge Apple sin bästa börsvecka sedan 2020.

