Kinas myndigheter uppmanar nu landets teknikjättar att undvika Nvidias H20-chip, med hänvisning till säkerhetsrisker. Beskedet kommer efter att president Donald Trump hävt exportförbudet mot chipet – mot en avgift på 15 procent av försäljningen i Kina.
Kina stoppar Nvidia – efter Trumps miljardkrav
Kinesiska myndigheter uppmanar inhemska företag att undvika att använda Nvidias H20-chip, särskilt inom statliga och säkerhetsrelaterade verksamheter, rapporterar Bloomberg.
Nvidia avfärdar dock betydelsen av den kinesiska uppmaningen.
”H20-chippet är inte en militärprodukt eller för statlig infrastruktur. Kina har gott om inhemska chip och har aldrig förlitat sig på amerikanska chip för statlig verksamhet, precis som USA:s regering inte skulle förlita sig på chip från Kina”, säger en talesperson i en skriftlig kommentar till MarketWatch.
Enligt Financial Times pressas även jättar som Alibaba och ByteDance att motivera sina beställningar av H20-chip, i stället för att välja inhemska alternativ. Vissa företag uppges redan ha minskat sina order. Enligt branschtidningen The Information har även Tencent beordrats av Kinas myndigheter att stoppa inköpen av Nvidia-chip på grund av datasäkerhetsrisker.
USA:s exportförbud för H20 blev avgift
Det var i april i år som USA:s president Donald Trump införde ett totalförbud mot export av H20-chip till Kina. Modellen är utvecklad specifikt för den kinesiska marknaden, med lägre prestanda än versionerna för USA och dess allierade.
Efter ett möte mellan Trump och Nvidias CEO Jensen Huang ändrades dock reglerna – och förbudet mot att sälja H20 i Kina hävdes. Tidigare i veckan blev det dock känt att Nvidia och konkurrenten AMD måste betala 15 procent av sin omsättning i Kina till den amerikanska staten för att få exportlicenser.
Enligt experter är detta första gången ett amerikanskt företag tvingas ge upp en procentandel av sina försäljningsintäkter för att sälja en produkt utomlands.
Nvidia har bekräftat att man accepterat upplägget och försvarar affären med att USA måste behålla sitt teknologiska försprång.
Politik och säkerhet i fokus
Det kinesiska motdraget försvårar Nvidias försök att återta marknadsandelar i landet. Kinas statliga medier har rapporterat om säkerhetsproblem kring modellen. Nvidia hävdar dock bestämt att det inte finns några ”bakdörrar” som kan användas för fjärrstyrning.
Bedömare menar att kombinationen av USA:s exportavgifter och Kinas restriktioner kan påskynda utvecklingen av inhemska kinesiska halvledare. På sikt kan de nya förutsättningarna minska västerländska företags roll på världens största chipmarknad.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
