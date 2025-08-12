Dagens PS
Börs & Finans

Kina stoppar Nvidia – efter Trumps miljardkrav

Jensen Huang i fokus när Nvidia hamnar mitt i chipkonflikten mellan USA och Kina, efter Trumps 15-procentiga exportavgift och Kinas uppmaning att undvika H20-chip.
Kinas myndigheter uppmanar företag som Alibaba och Tencent att stoppa inköp av Nvidias H20-chip, efter att USA:s president Donald Trump efter samtal med CEO Jensen Huang hävt exportförbudet mot modellen mot en avgift på 15 procent av försäljningen i Kina.
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Kinas myndigheter uppmanar nu landets teknikjättar att undvika Nvidias H20-chip, med hänvisning till säkerhetsrisker. Beskedet kommer efter att president Donald Trump hävt exportförbudet mot chipet – mot en avgift på 15 procent av försäljningen i Kina.

Kinesiska myndigheter uppmanar inhemska företag att undvika att använda Nvidias H20-chip, särskilt inom statliga och säkerhetsrelaterade verksamheter, rapporterar Bloomberg.

Nvidia avfärdar dock betydelsen av den kinesiska uppmaningen.

”H20-chippet är inte en militärprodukt eller för statlig infrastruktur. Kina har gott om inhemska chip och har aldrig förlitat sig på amerikanska chip för statlig verksamhet, precis som USA:s regering inte skulle förlita sig på chip från Kina”, säger en talesperson i en skriftlig kommentar till MarketWatch.

Enligt Financial Times pressas även jättar som Alibaba och ByteDance att motivera sina beställningar av H20-chip, i stället för att välja inhemska alternativ. Vissa företag uppges redan ha minskat sina order. Enligt branschtidningen The Information har även Tencent beordrats av Kinas myndigheter att stoppa inköpen av Nvidia-chip på grund av datasäkerhetsrisker.

Jensen Huang och Nvidia i centrum när Kina uppmanar inhemska företag att undvika H20-chip på grund av säkerhetsrisker.
Kinesiska myndigheter uppmanar nu landets teknikjättar att avstå från Nvidias H20-chip med hänvisning till säkerhetsrisker. Beskedet kommer kort efter att USA hävt exportförbudet.

USA:s exportförbud för H20 blev avgift

Det var i april i år som USA:s president Donald Trump införde ett totalförbud mot export av H20-chip till Kina. Modellen är utvecklad specifikt för den kinesiska marknaden, med lägre prestanda än versionerna för USA och dess allierade.

Efter ett möte mellan Trump och Nvidias CEO Jensen Huang ändrades dock reglerna – och förbudet mot att sälja H20 i Kina hävdes. Tidigare i veckan blev det dock känt att Nvidia och konkurrenten AMD måste betala 15 procent av sin omsättning i Kina till den amerikanska staten för att få exportlicenser.

Enligt experter är detta första gången ett amerikanskt företag tvingas ge upp en procentandel av sina försäljningsintäkter för att sälja en produkt utomlands.

Nvidia har bekräftat att man accepterat upplägget och försvarar affären med att USA måste behålla sitt teknologiska försprång.

Politik och säkerhet i fokus

Det kinesiska motdraget försvårar Nvidias försök att återta marknadsandelar i landet. Kinas statliga medier har rapporterat om säkerhetsproblem kring modellen. Nvidia hävdar dock bestämt att det inte finns några ”bakdörrar” som kan användas för fjärrstyrning.

Bedömare menar att kombinationen av USA:s exportavgifter och Kinas restriktioner kan påskynda utvecklingen av inhemska kinesiska halvledare. På sikt kan de nya förutsättningarna minska västerländska företags roll på världens största chipmarknad.

Margaretha Levander

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

Margaretha Levander

