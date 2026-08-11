”Förmodligen en farlig flygning”, sa Trump efteråt till journalisterna. Själv gömde han sig i en cateringbil och bytte flyg.
Trump gömde sig i cateringbil – fördes i hemlighet till militärflyg
Donald Trump skulle enligt Vita huset flyga från Turkiet till Storbritannien med Air Force One. I stället gömde sig presidenten i en cateringbil och fördes till ett annat flygplan, enligt Washington Post och New York Times.
Operationen genomfördes i Ankara i juli, i samband med Natomötet. Enligt en amerikansk tjänsteman fanns ett trovärdigt hot mot presidenten från Iran.
Klev på inför kameror
Trump hade först klivit ombord på det gamla Air Force One inför tv-kameror. Men kort därefter ska han ha transporterats i en flygplatsbil, av den typ som normalt används för att lasta mat och annan utrustning på flygplan.
Presidenten fördes till ett mindre militärflygplan, en C-32A, som sedan flög honom till Storbritannien.
Journalister som trodde att de reste tillsammans med Trump på Air Force One fick instruktioner att hålla fönsterskydden i presskabinen stängda. Även vissa medarbetare i Vita huset ska ha trott att presidenten befann sig ombord.
Gardinerna stängda
När journalisterna senare frågade Trump varför de hade behövt hålla gardinerna stängda svarade han:
”Ni var förmodligen på en farlig flygning.”
Trump anlände till RAF Mildenhall omkring klockan 22.20 lokal tid. Det gamla Air Force One och journalisterna kom bara minuter senare.
Presidenten syntes då kliva ned från det gamla Air Force One, precis som om han hade rest med planet hela vägen.
Hot mot presidenten
Vita huset har inte bekräftat detaljerna kring operationen. Kommunikationschefen Steve Cheung hänvisade till säkerhetshoten mot presidenten.
”Det finns många fiender till USA som har siktet inställt på honom, och vi använder alla verktyg vi har till vårt förfogande för att hantera dessa hot”, sade Cheung enligt Washington Post.
Den ovanliga operationen har en historisk föregångare. År 2000 använde Bill Clinton ett omärkt regeringsflygplan för att i hemlighet flyga till Pakistan, medan det officiella Air Force One användes som lockbete.
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