Trump gömde sig i cateringbil – fördes i hemlighet till militärflyg

Operationen genomfördes i Ankara i juli, i samband med Natomötet. Enligt en amerikansk tjänsteman fanns ett trovärdigt hot mot presidenten från Iran.

Klev på inför kameror

Trump hade först klivit ombord på det gamla Air Force One inför tv-kameror. Men kort därefter ska han ha transporterats i en flygplatsbil, av den typ som normalt används för att lasta mat och annan utrustning på flygplan.

Presidenten fördes till ett mindre militärflygplan, en C-32A, som sedan flög honom till Storbritannien.

Journalister som trodde att de reste tillsammans med Trump på Air Force One fick instruktioner att hålla fönsterskydden i presskabinen stängda. Även vissa medarbetare i Vita huset ska ha trott att presidenten befann sig ombord.