Trumps känga efter Putins missiltest

Donald Trump är på Asienturné och passar på att rikta en känga mot Putin ombord på Air Force One. (Foto: Mark Schiefelbein/AP)
Donald Trump är på Asienturné och passar på att rikta en känga mot Putin ombord på Air Force One. (Foto: Mark Schiefelbein/AP)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Ryssland testar en ny kärnvapenrobot med “obegränsad räckvidd”. Donald Trump svarar och riktar en känga mot Putin.

På sin pågående Asienturné fick president Donald Trump frågan om Rysslands senaste vapenuppvisning, och han tvekade inte med att säga vad han tycker.

Putins styrkedemonstration

Ryssland meddelade i helgen att landet testat den kärnkraftsdrivna kryssningsmissilen 9M730 Burevestnik, även kallad ”Storm Petrel”. Enligt CNBC kan den bära både kärn- och konventionella stridsspetsar och ska kunna undvika luftförsvarssystem genom att ändra riktning i luften.

Rysslands president Vladimir Putin hyllade testet och beskrev vapnet som unikt, något han menar saknar motstycke i världen.

Missilen, som NATO döpt till “Skyfall”, flög 14 000 kilometer under testet och höll sig i luften i 15 timmar, uppger den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov, enligt Reuters.

Han sa också att missilen drivs med kärnkraft, kan “slå ut vilket missilförsvar som helst och har obegränsad räckvidd”. Samtidigt ifrågasätter experter både nyttan och säkerheten. De varnar för risker med strålningsläckor och menar att vapnet kan vara mer symboliskt än strategiskt.

“Borde sluta kriget”

Trump, som befinner sig på Asienturné, var å sin sida inte imponerad av Rysslands nya vapen.

“Jag tycker inte att det är en lämplig sak för Putin att säga heller, förresten: du borde få slut på kriget, kriget som borde ha tagit en vecka är nu inne på sitt fjärde år, det är vad du borde göra istället för att testa missiler”, sa han till reportrar ombord på Air Force One, enligt CNBC.

Han fortsatte senare enligt en ljudfil som publicerats av Vita huset med att ifrågasätta syftet med missilen.

“De vet att vi har en kärnvapenubåt, den bästa i världen, precis utanför deras kust, så den behöver inte flyga 8 000 miles”.

Han avslutade därefter med att konstatera:

“De leker inte med oss, och vi leker inte med dem heller. Vi testar missiler hela tiden”.

Kallt mellan presidenterna

ungern
Vladimir Putin och Donald Trump möttes i Alaska i augusti. Det planerade mötet i Budapest blev aldrig av. (Foto: Julia Nikhinson/AP/TT)

Kreml tonade ner Trumps kommentarer och beskrev testet som en del av Rysslands arbete för att stärka sin nationella säkerhet, enligt talespersonen Dmitrij Peskov.

Testet kom bara dagar efter att Trump ställt in ett planerat möte med Putin i Ungern. Enligt Vita huset skulle mötet ha handlat om nya samtal om ett möjligt slut på kriget i Ukraina.

Avbokningen lägger till ännu en spricka i relationen mellan Washington och Moskva.

Linn Kolar
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

