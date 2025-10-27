Trumps känga efter Putins missiltest

På sin pågående Asienturné fick president Donald Trump frågan om Rysslands senaste vapenuppvisning, och han tvekade inte med att säga vad han tycker.

Missa inte: Militärprofessor: Trump är rädd för Putin. Dagens PS

Putins styrkedemonstration

Ryssland meddelade i helgen att landet testat den kärnkraftsdrivna kryssningsmissilen 9M730 Burevestnik, även kallad ”Storm Petrel”. Enligt CNBC kan den bära både kärn- och konventionella stridsspetsar och ska kunna undvika luftförsvarssystem genom att ändra riktning i luften.

Rysslands president Vladimir Putin hyllade testet och beskrev vapnet som unikt, något han menar saknar motstycke i världen.

Missilen, som NATO döpt till “Skyfall”, flög 14 000 kilometer under testet och höll sig i luften i 15 timmar, uppger den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov, enligt Reuters.

Han sa också att missilen drivs med kärnkraft, kan “slå ut vilket missilförsvar som helst och har obegränsad räckvidd”. Samtidigt ifrågasätter experter både nyttan och säkerheten. De varnar för risker med strålningsläckor och menar att vapnet kan vara mer symboliskt än strategiskt.