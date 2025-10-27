Ryssland testar en ny kärnvapenrobot med “obegränsad räckvidd”. Donald Trump svarar och riktar en känga mot Putin.
Trumps känga efter Putins missiltest
Mest läst i kategorin
Skräp lämnas kvar i rymden – risken ökar för krock
Allt mer rymdskrot flyger omkring bortom atmosfären. Det kan få förödande konsekvenser, varnar en europeisk rymdorganisation. Rymdskrot är rester av mänsklig aktivitet i rymden – och det börjar nu bli ett stort problem. Den europeiska rymdorganisationen ESA larmar om att mängden rymdskrot nått en nivå som hotar både säkerheten och hållbarheten i omloppsbanorna kring jorden. …
Ukrainska drönare stoppade ryskt flyg
Massiva ukrainska drönarattacker mot mål nära Moskva har bland annat tvingat Ryssland att stänga två flygplatser. Under natten mot den 27 oktober riktade Ukraina en storskalig drönarattack mot flera regioner i västra Ryssland inklusive Moskva-regionen, enligt ryska tjänstemän som Kyiv Independent refererar. I Moskva oblats rapporterades explosioner i flera distrikt. I Kommunarka-området steg rök från …
Varnar Kina efter flygkonfrontation
En ny ”incident” mellan ett australiskt patrullflygplan och ett kinesiskt arméflygplan får nu Australien att skärpa tonen mot Kina. Vid ett toppmöte i Malaysia måndag har Australiens premiärminister Anthony Albanese ”mycket direkt” tagit upp en incident mellan ett kinesiskt arméflygplan och ett australiskt flygvapenplan. Det har Albanese gjort i ett möte med Kinas premiärminister Li …
Viktig seger för Trumps allierade
Argentinas president Javier Mileis parti säkrade en stor seger i Argentinas mellanårsval under söndagen, något som välkomnas i USA. Brasilien är Latinamerikas största ekonomi, Argentina den näst största om än långt efter Brasilien. Men när Brasilien markerar självständighet mot USA, vill segla upp som en ekonomisk stormakt av egen kraft och dessutom vårdar relationerna till …
Här leder varmare hav till mer snö i storstaden
När Stilla havet värms upp lan det leda till mer nederbörd i Nordamerika. Storstaden Chicago kan räkna med betydligt mer snö framöver enligt forskarna. Det kallas “blob”. En marin värmebölja som värmer upp havet i centrala och nordvästra Stilla havet. Den ser ut att förvärras i år enligt forskare som uppger att Nordamerika kan räkna …
På sin pågående Asienturné fick president Donald Trump frågan om Rysslands senaste vapenuppvisning, och han tvekade inte med att säga vad han tycker.
Missa inte: Militärprofessor: Trump är rädd för Putin. Dagens PS
Putins styrkedemonstration
Ryssland meddelade i helgen att landet testat den kärnkraftsdrivna kryssningsmissilen 9M730 Burevestnik, även kallad ”Storm Petrel”. Enligt CNBC kan den bära både kärn- och konventionella stridsspetsar och ska kunna undvika luftförsvarssystem genom att ändra riktning i luften.
Rysslands president Vladimir Putin hyllade testet och beskrev vapnet som unikt, något han menar saknar motstycke i världen.
Missilen, som NATO döpt till “Skyfall”, flög 14 000 kilometer under testet och höll sig i luften i 15 timmar, uppger den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov, enligt Reuters.
Han sa också att missilen drivs med kärnkraft, kan “slå ut vilket missilförsvar som helst och har obegränsad räckvidd”. Samtidigt ifrågasätter experter både nyttan och säkerheten. De varnar för risker med strålningsläckor och menar att vapnet kan vara mer symboliskt än strategiskt.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Weekendresa till Köpenhamn – häng med Viggo Cavling till Kødbyen och Vesterbro
Köpenhamn är staden där livet rullar lite långsammare, kaffet smakar bättre och alla verkar ha en inredningsutbildning. Nu kan du följa med Viggo Cavling på en weekendresa till Kødbyen och Vesterbro – två kvarter fyllda av design, vin, bad och danskt lugn. Pris från?4 495 kronor för två personer, inklusive flyg, hotell, cykel och resegaranti …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
“Borde sluta kriget”
Trump, som befinner sig på Asienturné, var å sin sida inte imponerad av Rysslands nya vapen.
“Jag tycker inte att det är en lämplig sak för Putin att säga heller, förresten: du borde få slut på kriget, kriget som borde ha tagit en vecka är nu inne på sitt fjärde år, det är vad du borde göra istället för att testa missiler”, sa han till reportrar ombord på Air Force One, enligt CNBC.
Han fortsatte senare enligt en ljudfil som publicerats av Vita huset med att ifrågasätta syftet med missilen.
“De vet att vi har en kärnvapenubåt, den bästa i världen, precis utanför deras kust, så den behöver inte flyga 8 000 miles”.
Han avslutade därefter med att konstatera:
“De leker inte med oss, och vi leker inte med dem heller. Vi testar missiler hela tiden”.
Kallt mellan presidenterna
Kreml tonade ner Trumps kommentarer och beskrev testet som en del av Rysslands arbete för att stärka sin nationella säkerhet, enligt talespersonen Dmitrij Peskov.
Testet kom bara dagar efter att Trump ställt in ett planerat möte med Putin i Ungern. Enligt Vita huset skulle mötet ha handlat om nya samtal om ett möjligt slut på kriget i Ukraina.
Avbokningen lägger till ännu en spricka i relationen mellan Washington och Moskva.
Läs även: Succéförfattare: Spara och spendera smart – så blir du rik. E55
Läs även: Nordea: Dags för Riksbanken att höja räntan. E55
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Techjätten planerar att säga upp 30 000 personer
Techjätten Amazon står inför sin största uppsägning av personalstyrkan någonsin. Hela 30 000 personer kan få se sig om efter nya jobb. Amazon kan börja säga upp personal redan under tisdagen. Det handlar om 30 000 kontorsanställda inom bolagets affärsverksamhet, vilket är nästan 10 procent av kontorsjobben. Totalt har bolaget dock runt 1,5 miljoner anställda …
Gruvaktier rasar – marknaden skakar efter Kinas drag
Efter månader av rusningar kom bakslaget. Flera heta gruvaktier störtdök när oron för Kinas nästa drag tog fart. Gruvsektorn fick en kalldusch på måndagen när flera av årets vinnare störtdök. Investerare fruktar nu att Kinas nästa drag kan skaka om marknaden på nytt. Missa inte: Civilförsvaret varnar: Kontanter avgörande vid kris och krig. E55 Fritt …
Trumps känga efter Putins missiltest
Ryssland testar en ny kärnvapenrobot med "obegränsad räckvidd". Donald Trump svarar och riktar en känga mot Putin. På sin pågående Asienturné fick president Donald Trump frågan om Rysslands senaste vapenuppvisning, och han tvekade inte med att säga vad han tycker. Missa inte: Militärprofessor: Trump är rädd för Putin. Dagens PS Putins styrkedemonstration Ryssland meddelade i …
Företagen blir bättre på rättigheter för barn – missar detta
Ny rapport visar att nordiska bolag ligger i topp globalt när det gäller barns rättigheter, men tillväxttakten bromsar in. Samtidigt saknas fortfarande engagemang där barn möter företagen direkt i marknadsföring och produktdesign. Global Child Forum och Boston Consulting Group presenterade i dag årets upplaga av Children’s Rights and Business Benchmark, världens största kartläggning av hur …
I väntan på vadå? Sitter fast i flytt av ISK helt i onödan
Att flytta aktier och fonder i sitt ISK-konto ska vara enkelt och smidigt. Men för många tar det månader. För Anders Marklund, 72 tog det över tre månader för Nordea att flytta innehavet. Andra banker tar bara en till två veckor för samma tjänst. Enligt Privata Affärer kan den som vill flytta sitt ISK till …