Nordkorea har redan 57 ”mycket kraftfulla” kärnvapen enligt Donald Trump. Det är ett antal som kan växa framöver och nu vill den amerikanske presidenten träffa den nordkoreanske ledaren.
Trump vill träffa Kim Jong-un – antalet kärnvapen växer
2019 var den senaste gången Donald Trump och Kim Jong-un träffades.
Nu är det dags igen tycker USA:s president.
Vill ha möte med Nordkorea
Trump har tidigare satt att han kommer väl överens med den nordkoreanske ledaren, och han vill att Kim Jong-un ska höra av sig så att ett möte kan planeras under 2026.
Samtidigt som en stor del av nordkoreanerna lever i misär i sitt slutna land, så fortsätter Nordkorea att rusta upp sin militär.
Nordkorea har stort antal kärnvapen
Enligt Trump finns det redan 57 kärnvapen i Nordkorea, en siffra som dock kan vara högre än så enligt experterna, och som samtidigt kan öka framöver – just eftersom landet är slutet.
USA uppger dock ha koll på att det alltså finns ett stort antal kärnvapen inom landets gränser, något som ”aldrig borde ha tillåtits” från början enligt Trump.
”Han har 57 mycket kraftfulla kärnvapen. Om jag vore president skulle jag inte ha tillåtit det. Men han har dem”, uppgav Trump om Kim Jong-un och passar samtidigt på att beskriva hur bra relationen mellan de båda ledarna verkligen är – och att kärnvapnen därför inte utgör något hot i nuläget.
Uttalandet kom till journalister på plats i Vita huset under onsdagen, berättar Euronews.
”Så länge vi har en smart president kommer det att gå bra för honom. Om vi har en dum president kommer det nog inte att gå lika bra.”
Backar från Sydkorea
Samtidigt vill Trump dra ner på ”kostsamma” militärövningar med Sydkorea – just för att lätta upp stämningen lite mer inför ett eventuellt möte med Kim Jong-un senare i år.
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