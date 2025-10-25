Trump till Nordkoreas Kim: Hör av dig – vi kan ses

Donald Trump säger enligt Bloomberg att han är ”öppen för det” och att det gärna får basuneras ut.

Presidenten påbörjade Asienresan sent under fredagskvällen, lokal tid. Under vistelsen ska han träffa Kinas president Xi Jinping i Sydkorea.

2019 överraskade Trump under sin första mandatperiod som amerikansk president Kim Jong-Un med en inbjudan på sociala medier, där han skrev att de båda ledarna kunde träffas och skaka hand i den demilitariserade zonen mellan Nordkorea och Sydkorea.

Blev första USA-presidenten i Nordkorea

Trump blev sedan den första amerikanska presidenten att besöka Nordkorea för ett möte med Kim Jong-Un.

Det är oklart, om vi tolkar Donald Trump rätt, om hans inbjudan nu når den nordkoreanska ledaren.

”Du vet, de har inte mycket telefontäckning. De har många kärnvapen, men inte mycket telefontäckning”, säger den amerikanska presidenten raljant.