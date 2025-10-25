Dagens PS
Trump till Nordkoreas Kim: Hör av dig – vi kan ses

Nordkorea
Så såg det ut när Nordkoreas Kim Jong-Un och USA:s president Trump träffades förra gången, det var under Trumps första mandatperiod. (Foto: Ahn Young-joon/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 25 okt. 2025Publicerad: 25 okt. 2025

USA:s president Donald Trump är i Asien och tycker att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un kan höra av sig, så att de kan träffas.

Donald Trump säger enligt Bloomberg att han är ”öppen för det” och att det gärna får basuneras ut.

Presidenten påbörjade Asienresan sent under fredagskvällen, lokal tid. Under vistelsen ska han träffa Kinas president Xi Jinping i Sydkorea. 

2019 överraskade Trump under sin första mandatperiod som amerikansk president Kim Jong-Un med en inbjudan på sociala medier, där han skrev att de båda ledarna kunde träffas och skaka hand i den demilitariserade zonen mellan Nordkorea och Sydkorea.

Blev första USA-presidenten i Nordkorea

Trump blev sedan den första amerikanska presidenten att besöka Nordkorea för ett möte med Kim Jong-Un.

Det är oklart, om vi tolkar Donald Trump rätt, om hans inbjudan nu når den nordkoreanska ledaren.

”Du vet, de har inte mycket telefontäckning. De har många kärnvapen, men inte mycket telefontäckning”, säger den amerikanska presidenten raljant.

Kan erkänna Nordkorea som kärnvapenmakt

Trump antyder, skriver Bloomberg, att han kan tänka sig att officiellt erkänna Nordkorea som en kärnvapenmakt trots protester från allierade, däribland Sydkorea.

Men Trump menar att det inte är något märkligt med att göra det med tanke på att Nordkorea har många kärnvapen.

Tidigare har amerikanska tjänstemän sagt att Trump inte planerat att träffa Kim under sin resa i Asien, där han även gör stopp i Sydkorea, Japan och Malaysia.

När det gäller Trumps möte med Kinas motsvarighet har USA och Kina nu inlett sina senaste handelssamtal, rapporterar statliga Nya Kina (Xinhua). De samtalen hålls i Malaysia.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

