USA:s president Donald Trump är i Asien och tycker att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un kan höra av sig, så att de kan träffas.
Trump till Nordkoreas Kim: Hör av dig – vi kan ses
Mest läst i kategorin
Vägrar lämna ut Nordstream-misstänkta: De är hjältar
Duon från Ukraina som misstänks i utredningen av Nordstream-ledningarna lämnas inte ut, vare sig från Polen eller Italien. Tyskland har begärt att de två männen, båda hemmahörande i Ukraina, lämnas ut. Men detta nobbar både Polen och Italien där männen gripits. Det här uppger Ekot i Sveriges Radio. Mer än tre år har gått sedan …
Glöm 25 – nu är 55 den nya toppåldern
Ny forskning vänder upp och ner på allt vi trodde om toppåldern och hjärnkapacitet. Enligt en studie publicerad i vetenskapstidskriften Intelligence är hjärnan som mest skärpt mellan 55 och 60 års ålder – inte i 20-årsåldern som länge varit den gängse sanningen. Hjärnan når sin topp senare än vi trott Bakom studien står psykologen Gilles …
Spekulationer: "Ryssland övar vid Estonia"
Enligt tyska medieuppgifter använder Ryssland området kring Estonias vrak för att avlyssna Nato och för att öva olika operationer. Till den digra listan över skrönor, rättshaveristiska teorier och allmänt lösa spekulationer kring tragedin Estonia kommer nu ytterligare en. Den här gången handlar det om kopplingen Ryssland-Estonia och den första fråga man ställer sig är, naturligtvis, …
Valfiasko visar vår nya politiska verklighet
I ett katastrofalt fyllnadsval i Caerphilly, Wales, förlorade Storbritanniens styrande Labourparti nästan allt stöd i sitt äldsta fäste. Istället ökade vänsternationalistiska Plaid Cymru och högerpopulistiska Reform UK, vilket oroar Europas mittenpartier. Caerphilly i södra Wales är mest känd för sitt slott och sin omgärdande natur. Fram tills nu. Staden har länge vart ett fäste för …
Ny huvudvärk för Vladimir Putin: Kina och Indien slutar köpa oljan
Rysslands president Vladimir Putin har fått ett nytt huvudbry. Efter att USA lagt ett nytt sanktionspaket mot Ryssland och ryska oljebolag har världens två folkrikaste länder, Indien och Kina, sagt att de tänker avbryta sina affärsförbindelser med ryska oljebolag. Både Kina och Indien slutar köpa rysk sjöburen olja efter Donald Trumps senaste embargo mot Ryssland. …
Donald Trump säger enligt Bloomberg att han är ”öppen för det” och att det gärna får basuneras ut.
Presidenten påbörjade Asienresan sent under fredagskvällen, lokal tid. Under vistelsen ska han träffa Kinas president Xi Jinping i Sydkorea.
2019 överraskade Trump under sin första mandatperiod som amerikansk president Kim Jong-Un med en inbjudan på sociala medier, där han skrev att de båda ledarna kunde träffas och skaka hand i den demilitariserade zonen mellan Nordkorea och Sydkorea.
Blev första USA-presidenten i Nordkorea
Trump blev sedan den första amerikanska presidenten att besöka Nordkorea för ett möte med Kim Jong-Un.
Det är oklart, om vi tolkar Donald Trump rätt, om hans inbjudan nu når den nordkoreanska ledaren.
”Du vet, de har inte mycket telefontäckning. De har många kärnvapen, men inte mycket telefontäckning”, säger den amerikanska presidenten raljant.
Senaste nytt
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Visste du att du kan stödja svensk forskning genom att ge bort dina aktier, helt utan att vare sig du eller mottagaren behöver betala kapitalvinstskatt? Det kallas aktiegåva, och det är ett sätt att göra skillnad som få känner till, men som kan få stor betydelse för framtidens hjärt- och lungforskning. – Hjärt- och kärlsjukdomar …
Kan erkänna Nordkorea som kärnvapenmakt
Trump antyder, skriver Bloomberg, att han kan tänka sig att officiellt erkänna Nordkorea som en kärnvapenmakt trots protester från allierade, däribland Sydkorea.
Men Trump menar att det inte är något märkligt med att göra det med tanke på att Nordkorea har många kärnvapen.
Tidigare har amerikanska tjänstemän sagt att Trump inte planerat att träffa Kim under sin resa i Asien, där han även gör stopp i Sydkorea, Japan och Malaysia.
När det gäller Trumps möte med Kinas motsvarighet har USA och Kina nu inlett sina senaste handelssamtal, rapporterar statliga Nya Kina (Xinhua). De samtalen hålls i Malaysia.
Läs även: Kinas bästa vapen mot Trump: “Börsen” DagensPS
Missa inte: Nordkorea skjuter invånare som tittar på utländsk film DagensPS
Läs också: Trumps tullar biter inte – Kina har hittat en lösning Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Läge för sparare att möblera om portföljen – "satsa på Kina"
Anders Elgemyr, erfaren investeringsexpert och vd på den svenska delen av Carlsquare Bank, ser ett långsiktigt trendskifte som helt utmanar hur sparare bör sätta samman sin portfölj. Det spår han när han gästar Dagens PS studio och samtidigt ger sin syn på svenska börsen, en potential AI-bubbla och varför han tror kinesiska aktier står inför …
Gammal taktik används för att slippa smäll om AI kraschar
Samma typ av strategi som hjälpte investerare att inte dras med ner när IT-bubblan sprack används nu för att parera vid en eventuell AI-bubbla. Tjurmarknaden på börsen i spåren av AI-boomen har fått många att varna för en bubbla med den nya tekniken. Börsvärderingarna har skjutit i höjden och rekorden avlöser varandra på Wall Streets …
Därför slår hjärnan fortfarande AI med hästlängder
Hjärnan drar bara 17 watt – ändå klarar den saker som världens största superdatorer fortfarande kämpar med. I veckans podcast AI+ pratar Katarina Gospic och Viggo Cavling om hjärnans otroliga effektivitet, AI:s växande energihunger och varför det ibland är bättre att tänka biologiskt än tekniskt. Dessutom: en AI-konferens i Kroatien, ett nytt miljardbolag som gör …
Trump till Nordkoreas Kim: Hör av dig – vi kan ses
USA:s president Donald Trump är i Asien och tycker att Nordkoreas ledare Kim Jong-Un kan höra av sig, så att de kan träffas. Donald Trump säger enligt Bloomberg att han är ”öppen för det” och att det gärna får basuneras ut. Presidenten påbörjade Asienresan sent under fredagskvällen, lokal tid. Under vistelsen ska han träffa Kinas …
USA-inflationen skräller: ”Investerarna inte besvikna”
USA:s inflation överraskar och var lägre än väntat, den jämförs nu med ”en oas som släcker törsten hos en trött ökenresenär”. Både det amerikanska konsumentprisindexet, KPI, och inflationstakten på årsbasis i september är glädjande siffror för investerarna. KPI ökar med 0,3 procent under månaden medan den årliga inflationstakten var 3 procent, berättar CNBC. ”Exklusive livsmedel …