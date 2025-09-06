Dagens PS
Svenskarna vill se EU växa – men ett land nobbas

EU
Européerna nobbar Turkiet (Foto: Unsplash)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Mer än hälften av EU:s medborgare vill se nya länder gå med i unionen. Det visar den senaste Eurobarometer-undersökningen. Särskilt starkt är stödet bland unga och i de nordiska länderna.

Ska unionen öppna dörren för fler medlemmar?

Länder som Ukraina, Moldavien och Montenegro väntar på besked. Samtidigt pågår en livlig debatt om både risker och möjligheter. 

En ny Eurobarometer, refererad av Euronews, visar att opinionen inom unionen är delad.

Sverige i topp 

I hela 23 medlemsländer är minst hälften av befolkningen positiva till en utvidgning av EU. Allra högst är siffrorna i Sverige (79 procent), följt av Danmark (75 procent) och Litauen (74 procent).

Ukraina är den mest populära kandidaten, men även länder som Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien och Moldavien får relativt brett stöd.

EU
Svenskarna är positiva till en utvidgning av EU (Foto: Jakob Åkersten Brodén/TT)
Unga driver på

Yngre EU-medborgare är klart mest positiva. Bland 15-24-åringar vill hela 67 procent se fler länder ansluta när kriterierna är uppfyllda. I åldersgruppen 25-39 år är siffran 63 procent.

Många tror också att deras eget land skulle gynnas av fler medlemmar. 

De vanligaste fördelarna som nämns är ett starkare EU på den globala scenen (37 procent), en större marknad för företag (37 procent), fler jobbmöjligheter (31 procent) och ökad solidaritet mellan länder (30 procent).

Oro för migration och kostnader

Men det finns farhågor. 

Fyra av tio pekar på risken för okontrollerad migration som största orosmomentet. Nästan lika många lyfter fram korruption och brottslighet (39 procent) samt ökade kostnader för skattebetalarna (37 procent).

Turkiet längst ner på listan

När det gäller specifika kandidatländer är stödet ojämnt. Drygt hälften av EU-medborgarna säger ja till Ukraina. Processen är dock stoppad av Ungerns veto – något som också bromsar Moldaviens ansökan.

Montenegro får 51 procents stöd och är mest populärt i sju EU-länder. Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien och Moldavien ligger på 48 procent.

Turkiet sticker däremot ut. Mindre än två femtedelar av EU-medborgarna vill se landet som medlem. I inget EU-land rankas Turkiet som en önskad kandidat.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

