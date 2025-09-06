Svenskarna vill se EU växa – men ett land nobbas

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Unga driver på

Yngre EU-medborgare är klart mest positiva. Bland 15-24-åringar vill hela 67 procent se fler länder ansluta när kriterierna är uppfyllda. I åldersgruppen 25-39 år är siffran 63 procent.

Många tror också att deras eget land skulle gynnas av fler medlemmar.

De vanligaste fördelarna som nämns är ett starkare EU på den globala scenen (37 procent), en större marknad för företag (37 procent), fler jobbmöjligheter (31 procent) och ökad solidaritet mellan länder (30 procent).

Oro för migration och kostnader

Men det finns farhågor.

Fyra av tio pekar på risken för okontrollerad migration som största orosmomentet. Nästan lika många lyfter fram korruption och brottslighet (39 procent) samt ökade kostnader för skattebetalarna (37 procent).

Turkiet längst ner på listan

När det gäller specifika kandidatländer är stödet ojämnt. Drygt hälften av EU-medborgarna säger ja till Ukraina. Processen är dock stoppad av Ungerns veto – något som också bromsar Moldaviens ansökan.

Montenegro får 51 procents stöd och är mest populärt i sju EU-länder. Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien och Moldavien ligger på 48 procent.

Turkiet sticker däremot ut. Mindre än två femtedelar av EU-medborgarna vill se landet som medlem. I inget EU-land rankas Turkiet som en önskad kandidat.

