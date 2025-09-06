EU går till attack mot Google – "skadar tusentals företag"

Beskedet kom på fredagen: EU bötfäller Google med 2,95 miljarder euro för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digital annonsering.

EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera motiverade:

”Google missbrukade sin dominerande ställning inom annonsteknik till nackdel för utgivare, annonsörer och konsumenter. Detta beteende är olagligt enligt EU:s konkurrensregler”, sa hon.

Bakgrunden är att Google anklagas för att ha styrt affärer till sin egen annonstjänst, på bekostnad av konkurrenter. Enligt kommissionen har bolaget därmed skadat konkurrensen på en central del av internetekonomin. Det rapporterar AP.

Trump rasar mot EU

Reaktionen från Washington lät inte vänta på sig. USA:s president Donald Trump kallade boten diskriminerande och hotade att öppna en så kallad Section 301-utredning för att ”upphäva de orättvisa straff” som, enligt honom, drabbar amerikanska företag.

Beskedet kommer mitt under känsliga handelsförhandlingar mellan EU och USA. Tidigare i somras nådde parterna en politisk överenskommelse om tullar, men flera detaljer återstår att lösa.