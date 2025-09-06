Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

EU går till attack mot Google – "skadar tusentals företag"

Google
Google har missbrukat sin dominerande ställning, konstaterar EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera (Foto: Mahesh Kumar A./Thibault Camus/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

Google får en ny smäll från EU. Den här gången handlar det om en antitrustbot på närmare 2,95 miljarder euro – motsvarande nästan 33 miljarder kronor. Beslutet får omedelbara politiska följder.

Beskedet kom på fredagen: EU bötfäller Google med 2,95 miljarder euro för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digital annonsering.

EU:s konkurrenskommissionär Teresa Ribera motiverade:

”Google missbrukade sin dominerande ställning inom annonsteknik till nackdel för utgivare, annonsörer och konsumenter. Detta beteende är olagligt enligt EU:s konkurrensregler”, sa hon. 

Bakgrunden är att Google anklagas för att ha styrt affärer till sin egen annonstjänst, på bekostnad av konkurrenter. Enligt kommissionen har bolaget därmed skadat konkurrensen på en central del av internetekonomin. Det rapporterar AP.

Trump rasar mot EU

Reaktionen från Washington lät inte vänta på sig. USA:s president Donald Trump kallade boten diskriminerande och hotade att öppna en så kallad Section 301-utredning för att ”upphäva de orättvisa straff” som, enligt honom, drabbar amerikanska företag.

Beskedet kommer mitt under känsliga handelsförhandlingar mellan EU och USA. Tidigare i somras nådde parterna en politisk överenskommelse om tullar, men flera detaljer återstår att lösa.

Intern oro inom EU

Enligt uppgifter till Wall Street Journal fanns det interna spänningar i Bryssel kring tidpunkten för beslutet. EU:s handelschef Maroš Šefčovič var orolig för att en bot mot Google skulle försvåra samtalen med USA.

Faktum är att EU först planerade att meddela boten redan den 1 september, men beslutet sköts upp i sista stund. Först efter att de interna processerna var avklarade kunde kommissionen offentliggöra straffet.

Läs även: Högst troligt att Google INTE slipper rekordböter. Dagens PS

Google: “Skadar tusentals företag”

Google tänker inte acceptera domen utan kamp. Företaget meddelar att man överklagar beslutet.

”Beslutet innebär en oberättigad bot och kräver förändringar som kommer att skada tusentals europeiska företag genom att göra det svårare för dem att gå med vinst”, säger Lee-Anne Mulholland, Googles globala chef för regulatoriska frågor, i en kommentar.

Google menar också att deras annonstjänster inte är konkurrenshämmande och att det finns fler alternativ på marknaden än någonsin tidigare.

En strid som bara har börjat

Böterna mot Google är EU:s näst största antitrustbot någonsin, bara slagen av en tidigare rekordbot mot samma bolag 2018. Och mycket talar för att det här bara är början på en långdragen strid.

I USA driver justitiedepartementet redan en egen process mot Google, där myndigheten vill tvinga företaget att sälja av delar av sin annonsteknik. Även där väntar år av rättsprocesser.

Antitrustchefen Teresa Ribera säger att beslutet ”bekräftar EU:s entydiga åtagande att upprätthålla konkurrensreglerna”. 

Läs också: Miljonären körde för fort – får böta en miljon. Dagens PS

