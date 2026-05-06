Trumps fri lejd-projekt i Hormuzsundet pausas

Bara timmar före det sade USA:s utrikesminister Marco Rubio att projektet, som fått namnet Project Freedom, syftar till att ”rädda” sjömän som ”lämnats att dö” av Irans regim.

Det gick bara en dag innan Donald Trump beslutade att blåsa av den amerikanska militära insatsen att lotsa ut handelsfartyg som fastnat i Hormuzsundet.

Trump: Därför pausar jag projektet

Pausen ska vara ”en kort tid”, enligt Trump som nu vill ”se om avtalet kan slutföras och undertecknas” med Iran.

Det uppger han på Truth Social och efter utspelet steg aktieterminerna, berättar CNBC och konstaterar att marknadsaktörernas förhoppningar ökar om ett slut på kriget i Mellanöstern.

När det gäller krisen i det från Iran blockerade Hormuzsundet är nästan 23 000 sjömän ”fångar” i Persiska viken, enligt Trumps administration som uppger att fartygen som sitter fast där representerar 87 länder.

Rubio: Oskyldiga sjömäns liv är i fara

”Nationer från hela världen, av vilka den överväldigande majoriteten inte ens deltar i några militära strider, är nu i fara, inte bara för att förlora sin last, utan även sina egna medborgares liv på grund av denna blockad”, sade Marco Rubio strax innan president Trump beslutade om sin paus av den militära eskorten av fartyg.

Enligt Rubio har tio sjömän ”redan dött” på grund av att Iran håller sundet stängt.

