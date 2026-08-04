Oljejättarna tjänar storkovan men det är för dyrt vid pumpen. Det får Donald Trump att se rött som nu kräver lägre bensinpriser.
Trump pressar oljejättarna – vill ha lägre bensinpriser
Det går bra för oljejättarna, de fortsätter att håva in miljarderna medan många medborgare lägger allt mer pengar på drivmedel.
Oljepriset steg kraftigt under kvartalet när oron för leveransstörningar i Mellanöstern drev upp priserna. Amerikanska Chevron femdubblade exempelvis sin vinst.
Samtidigt visar nya rapporter att raffinaderierna är bland de stora vinnarna på oljekrisen och sommarens stigande drivmedelspriser.
Konsumenterna är förlorarna
Förlorarna är bolag och privatpersoner som får mindre kvar i plånboken när de tvingas betala mer för bensin och diesel.
Det är en utveckling som har fått Donald Trump på krigsstigen, han är inte nöjd över att amerikanska konsumenter får betala mer vid pumpen.
Det kan även ha att göra med höstens mellanårsval i USA, där Trump försöker göra allt för att få upp sina dalande siffror hos väljarna igen.
”Jag gillar det inte”, uppgav Trump till reportrar på måndagen, tre dagar efter oljejättarnas rekordstora kvartalsvinster.
”Chevron, för mycket pengar. ExxonMobil, för mycket. För mycket pengar”, klagade presidenten, enligt Reuters.
”De borde sänka detaljhandelspriset, konsumentpriset”, uppgav han vidare och uppgav samtidigt att oljepriset kommer ”falla till botten” när konflikten med Iran är över.
Bensin – känslig fråga
Bensinpriset är en känslig fråga för amerikanerna, där bilen tillhör friheten och ses som en helig ko. Detta trots att priserna ligger en bra bit under exempelvis Sverige, med runt 11 kronor litern i USA i genomsnitt.
Trump vill ge hushållen större kassa
Trump har under sommaren mött ökande kritik för stigande levnadskostnader Därför har Vita huset lagt stort fokus på frågor som direkt påverkar hushållens ekonomi, där bensinpriset som sagt är väldigt viktigt.
Om Trump ska få tillbaka förtroendet hos väljarna under hösten måste han se till att amerikanerna får mer i plånboken – och det sker till stor del när de betalar mindre vid pumpen.
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