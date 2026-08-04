Trump pressar oljejättarna – vill ha lägre bensinpriser

Samtidigt visar nya rapporter att raffinaderierna är bland de stora vinnarna på oljekrisen och sommarens stigande drivmedelspriser.

Konsumenterna är förlorarna

Förlorarna är bolag och privatpersoner som får mindre kvar i plånboken när de tvingas betala mer för bensin och diesel.

Det är en utveckling som har fått Donald Trump på krigsstigen, han är inte nöjd över att amerikanska konsumenter får betala mer vid pumpen.

Det kan även ha att göra med höstens mellanårsval i USA, där Trump försöker göra allt för att få upp sina dalande siffror hos väljarna igen.

”Jag gillar det inte”, uppgav Trump till reportrar på måndagen, tre dagar efter oljejättarnas rekordstora kvartalsvinster.

”Chevron, för mycket pengar. ExxonMobil, för mycket. För mycket pengar”, klagade presidenten, enligt Reuters.

”De borde sänka detaljhandelspriset, konsumentpriset”, uppgav han vidare och uppgav samtidigt att oljepriset kommer ”falla till botten” när konflikten med Iran är över.

Trump är inte nöjd. (Foto: TT)