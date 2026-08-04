25 delstater stämmer Trump om tullarna – så påverkas Sverige

Tredje stämningen på ett år

”Efter förlusten i Högsta domstolen försöker administrationen återigen olagligt höja skatterna för familjer och företag med en ny runda tullar”, säger New Yorks justitieminister Letitia James.

Vita huset försvarar sitt beslut och menar att man använder en lagenlig befogenhet för att komma åt orimliga handelspraxis. Det är tredje gången på drygt ett år som delstatskoalitionen stämmer administrationen i tullfrågan. Den första stämningen, om just IEEPA-tullarna, var den som ledde till att Högsta domstolen förklarade tullarna ogiltiga i februari.

Påverkar detta Sverige?

Vad betyder det för Sverige? EU omfattas av just de tariffer som nu ifrågasätts. EU:s utrikesrepresentant Kaja Kallas kallade beskedet en ”chock” när det kom i juli och avvisade USA:s motivering om bristande arbetsrätt.

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Svenska regeringen har däremot tonat ner dramatiken. Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) beskrev det som ”ett byte av juridisk grund snarare än en skärpning”.

Tak på 15 procent

Dousa menar att de nya tullarna i praktiken inte förväntas höja de faktiska nivåerna för svenska exportföretag.

Anledningen är att EU redan sedan sommaren 2025 har ett tak på 15 procents tull genom det så kallade Turnberry-avtalet med USA.

Risk för ny osäkerhet

Men just den frågan, hur de nya Section 301-tullarna förhåller sig till taket i Turnberry-avtalet, är dock fortfarande obesvarad.

En eventuell amerikansk domstolsseger för delstaterna skulle kunna slå undan det rättsliga fundamentet för hela tullkonstruktionen mot EU, vilket i så fall skulle skapa ny osäkerhet för svenska exportföretag snarare än att lösa den.

Detta ovanpå osäkerheten att helt nya tullar kan dyka upp, som nyligen skedde med Kanada.