25 amerikanska delstater stämmer Trumpadministrationen och kräver att de senaste tullarna stoppas, tullar som redan drabbat EU och Sverige sedan slutet av juli. Delstaterna menar att tullarna bara är ett sätt att kringgå en tidigare förlust i Högsta domstolen. Svenska regeringen tonar samtidigt ner betydelsen för svenska företag.
25 delstater stämmer Trump om tullarna – så påverkas Sverige
En koalition av 25 demokratiskt styrda delstater, ledda av New York, Kalifornien, Oregon och Arizona, stämde på måndagen Trumpadministrationen inför USA:s handelsdomstol.
Målet gäller de nya tullarna på 10–12,5 procent som infördes den 24 juli mot 60 handelspartner, inklusive EU, med hänvisning till otillräckliga förbud mot varor tillverkade genom tvångsarbete.
Olagliga tullar
Delstaterna menar att motiveringen bara är en förevändning. De kom efter att USA:s Högsta domstol i februari slog fast att Trumps tidigare beslut, baserade på undantagslagen IEEPA, var olagliga.
Då införde , administrationen i stället en tillfällig tull på 10 procent under en annan lag, som löpte ut just den 24 juli, samma dag de nya tullarna trädde i kraft.
Tredje stämningen på ett år
”Efter förlusten i Högsta domstolen försöker administrationen återigen olagligt höja skatterna för familjer och företag med en ny runda tullar”, säger New Yorks justitieminister Letitia James.
Vita huset försvarar sitt beslut och menar att man använder en lagenlig befogenhet för att komma åt orimliga handelspraxis. Det är tredje gången på drygt ett år som delstatskoalitionen stämmer administrationen i tullfrågan. Den första stämningen, om just IEEPA-tullarna, var den som ledde till att Högsta domstolen förklarade tullarna ogiltiga i februari.
Påverkar detta Sverige?
Vad betyder det för Sverige? EU omfattas av just de tariffer som nu ifrågasätts. EU:s utrikesrepresentant Kaja Kallas kallade beskedet en ”chock” när det kom i juli och avvisade USA:s motivering om bristande arbetsrätt.
Svenska regeringen har däremot tonat ner dramatiken. Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) beskrev det som ”ett byte av juridisk grund snarare än en skärpning”.
Tak på 15 procent
Dousa menar att de nya tullarna i praktiken inte förväntas höja de faktiska nivåerna för svenska exportföretag.
Anledningen är att EU redan sedan sommaren 2025 har ett tak på 15 procents tull genom det så kallade Turnberry-avtalet med USA.
Risk för ny osäkerhet
Men just den frågan, hur de nya Section 301-tullarna förhåller sig till taket i Turnberry-avtalet, är dock fortfarande obesvarad.
En eventuell amerikansk domstolsseger för delstaterna skulle kunna slå undan det rättsliga fundamentet för hela tullkonstruktionen mot EU, vilket i så fall skulle skapa ny osäkerhet för svenska exportföretag snarare än att lösa den.
Detta ovanpå osäkerheten att helt nya tullar kan dyka upp, som nyligen skedde med Kanada.