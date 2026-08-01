Oljejättarnas miljardregn – tjänar stort på kris och krig

Oljepriset steg kraftigt under kvartalet när oron för leveransstörningar i Mellanöstern drev upp priserna. Det amerikanska WTI-oljepriset låg i genomsnitt på 92,45 dollar per fat mellan april och juni, omkring 27 procent högre än under årets första kvartal.

Fem gånger högre vinst

Chevron redovisade en nettovinst på 12 miljarder dollar, nära fem gånger högre än motsvarande period i fjol då vinsten uppgick till 2,5 miljarder dollar. Det justerade resultatet blev 6,06 dollar per aktie, klart över analytikernas prognos på 5,56 dollar.

”Vi levererar på alla cylindrar, och det behövs eftersom världen behöver energin”, säger vd Mike Wirth till CNBC.

Enligt Wirth har hotet mot oljeleveranserna spridit sig från Hormuzsundet till Röda havet, där de Iranstödda Huthirebellerna angriper sjöfarten samtidigt som de globala oljelagren minskar.

”Situationen är ansträngd och jag är rädd att den kommer att fortsätta förvärras. Vi håller på att få slut på tid. Varje dag som går blir läget svårare”, säger han.

”Varit så stora störningar”

Exxons vd Darren Woods förklarar missen med den extrema turbulensen på oljemarknaden.

”Det har varit så stora störningar att det varit särskilt svårt att förutse prisutvecklingen inom raffinaderiverksamheten. Det är där avvikelsen uppstod”, säger han till CNBC.

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Båda bolagen drog nytta av rekordhög produktion. Chevron nådde en historiskt hög amerikansk oljeproduktion på omkring två miljoner fat per dag, medan Exxons globala produktion steg till 4,5 miljoner fat per dag – den högsta nivån på över 20 år, bortsett från produktionsbortfall i Mellanöstern.

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