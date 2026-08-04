Kriget styrs som ett företag – så ska Ukraina nöta ned Ryssland

Ett betygsystem

Det ska ske genom ett slags betygsystem.

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Det rör sig om ett system med nyckeltal, så kallade KPI:er (Key Performance Indicators), för att styra delar av krigföringen, enligt Fortune.

Kriget styrs därmed som ett bolag med hjälp av matematik.

Bakom strategin finns ett omfattande datainsamlingssystem där information från slagfältet används för att analysera vilka vapensystem och taktiker som ger störst effekt.

Slå ut starkare motståndare

Syftet är att använda Ukrainas begränsade resurser så effektivt som möjligt mot en starkare motståndare.

På sistone har ukrainska drönare lyckats nå mål långt in i Ryssland, och de har riktat in sig på viktiga oljeanläggningar, flygbaser och annan strategisk infrastruktur.

Det gäller att försöka penetrera den ryska krigskassan på så många sätt så möjligt – och därmed tvinga Vladimir Putin till förhandlingsbordet igen – när han inser att kriget blir alldeles för dyrt att fullfölja.

”Ukraina kan mycket väl knäcka Rysslands vilja att fortsätta strida”, uppger Rand, en amerikansk tankesmedja.

Ukraina banar vägen

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Att räkna nyckeltal, som att omkring 200 ryska soldater ska slås ut för varje kvadratkilometer som Ryssland erövrar, kan bli ett nytt sätt i framtidens krigsföring som Ukraina nu alltså kan bana väg för.

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