Det gäller att försvaga och nöta ned den starkare fienden och det är precis vad Ukraina håller på att göra. Samtidigt har kriget numera blivit som ett bolag där nyckeltal används.
Kriget styrs som ett företag – så ska Ukraina nöta ned Ryssland
Ukraina har lagt in nya växlar i kriget på sistone som Dagens PS berättat om.
Ett exempel är att utbildningen av ukrainska piloter som ska flyga Saabs stridflygplan Gripen E går snabbare än väntat, enligt president Volodymyr Zelenskyj.
Han fortsätter samtidigt att stuva om bland sina närmaste nyckelpersoner, som en nära allierad som chef för Ukrainas utrikestjänst.
Fortsätter attackera ryska mål
Samtidigt fortsätter landet att attackera ryska mål på många fronter, där ett sådant mål var ett sanktionsbelagt ryskt containerfartyg i Svarta havet.
Ukraina är inne på sitt femte år i att försöka hålla emot mot sin betydligt större och starkare fiende, och lösningen har sakta men säkert blivit att försöka nöta ned motståndaren.
Det har man gjort ett bra tag vid fronten genom att skada och döda så många ryska soldater så möjligt – fler än Ryssland hinner få fram på nytt.
För närvarande ligger det antalet på upp till 40 000 ryska soldater i månaden men målet framöver är 50 000, varje månad.
Ett betygsystem
Det ska ske genom ett slags betygsystem.
Det rör sig om ett system med nyckeltal, så kallade KPI:er (Key Performance Indicators), för att styra delar av krigföringen, enligt Fortune.
Kriget styrs därmed som ett bolag med hjälp av matematik.
Bakom strategin finns ett omfattande datainsamlingssystem där information från slagfältet används för att analysera vilka vapensystem och taktiker som ger störst effekt.
Slå ut starkare motståndare
Syftet är att använda Ukrainas begränsade resurser så effektivt som möjligt mot en starkare motståndare.
På sistone har ukrainska drönare lyckats nå mål långt in i Ryssland, och de har riktat in sig på viktiga oljeanläggningar, flygbaser och annan strategisk infrastruktur.
Det gäller att försöka penetrera den ryska krigskassan på så många sätt så möjligt – och därmed tvinga Vladimir Putin till förhandlingsbordet igen – när han inser att kriget blir alldeles för dyrt att fullfölja.
”Ukraina kan mycket väl knäcka Rysslands vilja att fortsätta strida”, uppger Rand, en amerikansk tankesmedja.
Ukraina banar vägen
Att räkna nyckeltal, som att omkring 200 ryska soldater ska slås ut för varje kvadratkilometer som Ryssland erövrar, kan bli ett nytt sätt i framtidens krigsföring som Ukraina nu alltså kan bana väg för.
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