Trump: "Jag tvivlar på det" – om krig mot Venezuela

Bildt varnar för attacker

Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, säger att allt talar för att Donald Trump kommer att genomföra attacker inne i Venezuela. (Foto: TT)

Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, säger i SVT:s Morgonstudion att han räknar med amerikanska attacker inne i Venezuela.

“Allt talar för att Trump kommer att genomföra attacker inne i Venezuela. Han har ju gett CIA fullmakt att genomföra någon typ av operationer så sannolikt pågår någonting redan”, säger han.

Bildt beskriver utvecklingen som en allvarlig kris men tror inte att Trump planerar någon större invasion, eftersom det skulle bli för komplicerat. Enligt honom är det mer sannolikt att USA genomför riktade attacker inom landet.

Enligt Bildt påverkas Trumps agerande av både inrikespolitiska och strategiska skäl. Han säger att det är uppenbart att presidenten, av dessa orsaker, kommer att vidta någon form av åtgärd mot Venezuela, men att det återstår att se vilka konsekvenser det får.

Trump tonar ner risk

I en intervju med CBS:s 60 Minutes säger Trump att han inte tror att USA kommer att gå i krig mot Venezuela, men antyder att Nicolás Maduro kan vara på väg bort.

“Jag tvivlar på det. Jag tror inte det. Men de har behandlat oss väldigt illa”, sa presidenten enligt BBC.

Trump säger också att de amerikanska insatserna syftar till att stoppa narkotikaflödet till USA och att varje båt som stoppas bidrar till att rädda liv och skydda amerikanska familjer från droger som förstör samhällen.

När han får frågan om USA planerar attacker inne i Venezuela vill han varken bekräfta eller utesluta något.

”Jag skulle inte vilja säga att jag skulle göra det… Jag kommer inte att berätta vad jag tänker göra med Venezuela, om jag tänker göra det eller inte”.

