Trump: "Jag tvivlar på det" – om krig mot Venezuela

Donald Trump och Venezuelas president Nicolás Maduro har hamnat i ett ordkrig medan spänningarna mellan länderna ökar efter amerikanska attacker i Karibien
Donald Trump och Venezuelas president Nicolás Maduro har hamnat i ett ordkrig medan spänningarna mellan länderna ökar efter amerikanska attacker i Karibien. (Foto: Jesus Vargas /Manuel Balce Ceneta/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Donald Trump tonar ner risken för krig med Venezuela – men Carl Bildt tror att militära attacker är nära förestående.

Det diplomatiska läget mellan Washington och Caracas har förvärrats efter flera amerikanska attacker mot misstänkta knarkbåtar.

Medan Trump avfärdar att ett krig är nära, växer oron för att konflikten snart kan ta en ny riktning.

Spänt läge i Karibien

Det råder ett spänt läge mellan USA och Venezuela efter att amerikanska styrkor trappat upp sina militära insatser i Karibien. Minst 64 personer har dödats i attacker mot misstänkta knarkbåtar i Karibien och östra Stilla havet sedan september.

Venezuelas president Nicolás Maduro har anklagat Washington för att ”fabricera en ny krigssituation”. Colombias president Gustavo Petro har sagt att USA använder attackerna mot båtar för att ”dominera Latinamerika”, enligt BBC.

USA:s president Donald Trump har å sin sida samtidigt sagt att Venezuela ”har gäng” och kallat Tren de Aragua för ”det mest brutala gänget i världen”.

Det ökade tonläget har väckt oro för att de amerikanska insatserna bara är början på en större konfrontation mellan Washington och Caracas.

Bildt varnar för attacker

Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, säger att allt talar för att Donald Trump kommer att genomföra attacker inne i Venezuela.
Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, säger att allt talar för att Donald Trump kommer att genomföra attacker inne i Venezuela. (Foto: TT)

Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, säger i SVT:s Morgonstudion att han räknar med amerikanska attacker inne i Venezuela.

“Allt talar för att Trump kommer att genomföra attacker inne i Venezuela. Han har ju gett CIA fullmakt att genomföra någon typ av operationer så sannolikt pågår någonting redan”, säger han.

Bildt beskriver utvecklingen som en allvarlig kris men tror inte att Trump planerar någon större invasion, eftersom det skulle bli för komplicerat. Enligt honom är det mer sannolikt att USA genomför riktade attacker inom landet.

Enligt Bildt påverkas Trumps agerande av både inrikespolitiska och strategiska skäl. Han säger att det är uppenbart att presidenten, av dessa orsaker, kommer att vidta någon form av åtgärd mot Venezuela, men att det återstår att se vilka konsekvenser det får.

Trump tonar ner risk

I en intervju med CBS:s 60 Minutes säger Trump att han inte tror att USA kommer att gå i krig mot Venezuela, men antyder att Nicolás Maduro kan vara på väg bort.

 “Jag tvivlar på det. Jag tror inte det. Men de har behandlat oss väldigt illa”, sa presidenten enligt BBC.

Trump säger också att de amerikanska insatserna syftar till att stoppa narkotikaflödet till USA och att varje båt som stoppas bidrar till att rädda liv och skydda amerikanska familjer från droger som förstör samhällen.

När han får frågan om USA planerar attacker inne i Venezuela vill han varken bekräfta eller utesluta något.

”Jag skulle inte vilja säga att jag skulle göra det… Jag kommer inte att berätta vad jag tänker göra med Venezuela, om jag tänker göra det eller inte”.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

