Donald Trump tonar ner risken för krig med Venezuela – men Carl Bildt tror att militära attacker är nära förestående.
Trump: "Jag tvivlar på det" – om krig mot Venezuela
Mest läst i kategorin
Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan
Enligt färska opinionsundersökningar kan mellanårsvalet bli ett missnöjesval mot Donald Trump. Demokraterna vädrar morgonluft. Demokraterna kan hysa vissa förhoppningar inför mellanårsvalet med förskjutningar av makten som resultat. Det visar CNN:s senaste valbarometer som genomförts av SSRS. Orsaken är framför allt att Trump verkar tappa stöd för andra mätningen i rad. På frågan om man stöttar …
Uppgifter: Indien hämtar olja från Ryssland igen
Indien tycks fortsätta att handla olja från Ryssland. Detta trots påtryckningar från USA. Enligt källor till Reuters har man bara bytt leverantörer. Indien tänker fortsätta att köpa rysk olja trots USA:s uppmaningar om att sluta. Det framgår av en artikel i Moscow Times. Det är det statliga bolaget Indian Oil Corp (IOC) som bestämt sig för …
Så blev Ukrainas drönare krigets vinnare
Ukrainas egentillverkade drönare flyger längre än någonsin och är mer effektiva än någon gång tidigare. Så här gick det till. De byggs på hemliga platser på landsbygden i Ukraina och flyger från lika hemliga platser. Sedan slår Ukrainas drönare till djupt inne i Ryssland. Det handlar om strategiska mål i form av oljeraffinaderier, bränsledepåer och …
New Yorks Olof Palme: Röd framgång i USA:s största stad
Har USA fått en egen Olof Palme? Zohran Mamdani har med skärpa och röda löften vunnit miljontals hjärtan i New York. Den här veckan ser ut att bjuda på en av socialdemokratins största vinster på länge. Överlag kan man inte påstå att världen rör sig till vänster. På många håll står striden mellan mittenpolitiker eller …
Trump: Xi har lovat mig att inte röra Taiwan
Så länge Donald Trump huserar i Vita huset tänker Kina inte vidta åtgärder mot Taiwan, detta ska Kinas president Xi Jinping ha lovat Trump. Frågan om Taiwan var inte ens uppe på agendan när Donald Trump och Xi Jinping träffades i torsdags i Sydkorea. Men oavsett om samtalen bara kretsade kring USA:s och Kinas handel …
Det diplomatiska läget mellan Washington och Caracas har förvärrats efter flera amerikanska attacker mot misstänkta knarkbåtar.
Medan Trump avfärdar att ett krig är nära, växer oron för att konflikten snart kan ta en ny riktning.
Missa inte: Trump: Xi har lovat mig att inte röra Taiwan. Dagens PS
Spänt läge i Karibien
Det råder ett spänt läge mellan USA och Venezuela efter att amerikanska styrkor trappat upp sina militära insatser i Karibien. Minst 64 personer har dödats i attacker mot misstänkta knarkbåtar i Karibien och östra Stilla havet sedan september.
Venezuelas president Nicolás Maduro har anklagat Washington för att ”fabricera en ny krigssituation”. Colombias president Gustavo Petro har sagt att USA använder attackerna mot båtar för att ”dominera Latinamerika”, enligt BBC.
USA:s president Donald Trump har å sin sida samtidigt sagt att Venezuela ”har gäng” och kallat Tren de Aragua för ”det mest brutala gänget i världen”.
Det ökade tonläget har väckt oro för att de amerikanska insatserna bara är början på en större konfrontation mellan Washington och Caracas.
Senaste nytt
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Bildt varnar för attacker
Carl Bildt, tidigare stats- och utrikesminister, säger i SVT:s Morgonstudion att han räknar med amerikanska attacker inne i Venezuela.
“Allt talar för att Trump kommer att genomföra attacker inne i Venezuela. Han har ju gett CIA fullmakt att genomföra någon typ av operationer så sannolikt pågår någonting redan”, säger han.
Bildt beskriver utvecklingen som en allvarlig kris men tror inte att Trump planerar någon större invasion, eftersom det skulle bli för komplicerat. Enligt honom är det mer sannolikt att USA genomför riktade attacker inom landet.
Enligt Bildt påverkas Trumps agerande av både inrikespolitiska och strategiska skäl. Han säger att det är uppenbart att presidenten, av dessa orsaker, kommer att vidta någon form av åtgärd mot Venezuela, men att det återstår att se vilka konsekvenser det får.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Trump tonar ner risk
I en intervju med CBS:s 60 Minutes säger Trump att han inte tror att USA kommer att gå i krig mot Venezuela, men antyder att Nicolás Maduro kan vara på väg bort.
“Jag tvivlar på det. Jag tror inte det. Men de har behandlat oss väldigt illa”, sa presidenten enligt BBC.
Trump säger också att de amerikanska insatserna syftar till att stoppa narkotikaflödet till USA och att varje båt som stoppas bidrar till att rädda liv och skydda amerikanska familjer från droger som förstör samhällen.
När han får frågan om USA planerar attacker inne i Venezuela vill han varken bekräfta eller utesluta något.
”Jag skulle inte vilja säga att jag skulle göra det… Jag kommer inte att berätta vad jag tänker göra med Venezuela, om jag tänker göra det eller inte”.
Läs även: Trumps känga efter Putins missiltest. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Därför vinner Mjällby i längden
Kusinerna från landet? Glöm det. När Mjällby lyfter Lennart Johanssons pokal är det en helprofessionell klubb med en långsiktig plan. Allsvenskan i fotboll som avgörs helgen som kommer. Toppstriden är totalt ointressant med en omgång kvar. Det är redan innan de sista matcherna är spelade klart att Mjällby vinner, Hammarby blir tvåa och Gais tar …
Bottenrekord för Trump – förtroendet rasar på hemmaplan
Enligt färska opinionsundersökningar kan mellanårsvalet bli ett missnöjesval mot Donald Trump. Demokraterna vädrar morgonluft. Demokraterna kan hysa vissa förhoppningar inför mellanårsvalet med förskjutningar av makten som resultat. Det visar CNN:s senaste valbarometer som genomförts av SSRS. Orsaken är framför allt att Trump verkar tappa stöd för andra mätningen i rad. På frågan om man stöttar …
Techmiljardärernas superyachter – här är de största
Techmiljardärerna tar sin lyx till havs. Med allt större och dyrare superyachter visar Jeff Bezos, Sergey Brin och Mark Zuckerberg att världens rikaste nu tävlar om vem som har det mest spektakulära flytande palatset. Samtidigt som techmiljardärerna blir rikare och rikare så blir deras superyachter längre och lyxigare, skriver Business Insider. Det är riktigt dyrt …
Efter miljardfiaskot – pensionsjätten slipper straff
Många hade trott att Alecta skulle få reprimander av Finansinspektionen efter det stora fiaskot i USA. Men det blir inga åtgärder, enligt Di:s källor. När Signature Bank, Silicon Valley Bank och First Republic Bank gick omkull inom loppet av några dagar i 2023 var det en relativt omfattande bankkris som skakade amerikansk finansvärld. Det fanns …
Bravida-chefer fällda för grovt bedrägeri
Två Bravida-chefer i Skåne har dömts till fängelse respektive villkorlig dom för grovt bedrägeri. Enligt rätten har cheferna ytterst medvetet fifflat med fakturor. Det är bland annat Dagens Arbete som berättar om domen. I åtalet stod från början tre chefer åtalade. En avdelningschef, en serviceledare och ytterligare en chef. Avdelningschefen och serviceledare är de som …