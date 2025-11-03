Så länge Donald Trump huserar i Vita huset tänker Kina inte vidta åtgärder mot Taiwan, detta ska Kinas president Xi Jinping ha lovat Trump.
Trump: Xi har lovat mig att inte röra Taiwan
Frågan om Taiwan var inte ens uppe på agendan när Donald Trump och Xi Jinping träffades i torsdags i Sydkorea.
Men oavsett om samtalen bara kretsade kring USA:s och Kinas handel hävdar USA:s president att den kinesiska ledaren gett honom försäkringar om att Kina inte tänker agera mot Taiwan så länge Trump styr i Washington.
Det säger den amerikanska presidenten i en CBC ”60 Minutes”-intervju.
Trump: Kineserna vet konsekvenserna
”Han har öppet sagt, och hans folk har öppet sagt vid möten: ’Vi skulle aldrig göra någonting medan president Trump är president’, eftersom de vet konsekvenserna”.
Den självstyrande ön Taiwan sticker i ögonen på Kina, som anser att Taiwan ingår i landets territorium.
Kina har återkommande hotat Taiwan, bland annat med militärövningar strax utanför Taiwan.
USA har uttryckt oro över att Kina kan använda militär makt mot landet, som är en autonom demokrati.
Amerikansk politik ska säkerställa att Taiwan kan försvara sig om Kina iscensätter en invasion av ön, detta enligt Taiwan Relations Act från 1979 som däremot inte kräver att USA i det läget ingriper militärt.
“Du får reda på om det händer…”
Trump avböjer att kommentera om han skulle beordra amerikanska styrkor att försvara Taiwan i en situation där Kina attackerar Taiwan.
Både republikaner och demokrater har upprätthållit en tvetydig strategisk hållning mot Taiwan och därmed inte avslöjat vad USA gör om Kina anfaller Taiwan.
”Du kommer att få reda på om det händer, och han förstår svaret på det”, säger den amerikanska presidenten om Xi Jinping.
Läs även: Upprymd Trump sänker Kinas tullar direkt DagensPS
Läs även: Trumps oberäkneliga beteende tvingar länder att tänka nytt Realtid
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
