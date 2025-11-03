Trump: Xi har lovat mig att inte röra Taiwan

Frågan om Taiwan var inte ens uppe på agendan när Donald Trump och Xi Jinping träffades i torsdags i Sydkorea.

Men oavsett om samtalen bara kretsade kring USA:s och Kinas handel hävdar USA:s president att den kinesiska ledaren gett honom försäkringar om att Kina inte tänker agera mot Taiwan så länge Trump styr i Washington.

Det säger den amerikanska presidenten i en CBC ”60 Minutes”-intervju.

Trump: Kineserna vet konsekvenserna

”Han har öppet sagt, och hans folk har öppet sagt vid möten: ’Vi skulle aldrig göra någonting medan president Trump är president’, eftersom de vet konsekvenserna”.

Den självstyrande ön Taiwan sticker i ögonen på Kina, som anser att Taiwan ingår i landets territorium.

Kina har återkommande hotat Taiwan, bland annat med militärövningar strax utanför Taiwan.

USA har uttryckt oro över att Kina kan använda militär makt mot landet, som är en autonom demokrati.

Amerikansk politik ska säkerställa att Taiwan kan försvara sig om Kina iscensätter en invasion av ön, detta enligt Taiwan Relations Act från 1979 som däremot inte kräver att USA i det läget ingriper militärt.