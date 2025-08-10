Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Trump har en plan för Ukraina – nu sätter Europa ner foten

Ukraina
Ukrainare kommer inte att skänka sin mark till ockupanten, säger Zelenskyj (Foto: Heiko Junge/NTB/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 aug. 2025Publicerad: 10 aug. 2025

Ukrainas gränser får inte ritas om med våld. Det slår europeiska ledare fast efter att Donald Trump öppnat för en fredsuppgörelse som kan innebära att Ukraina avstår ockuperade områden till Ryssland.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj försöker samla stöd från Europas huvudstäder inför det uppmärksammade mötet mellan Trump och Vladimir Putin i Alaska nästa vecka – ett möte som Ukraina inte har bjudits in till.

Zelenskyj har gjort klart att landet inte kommer att acceptera några territoriella eftergifter. I ett tal till nationen sa han att ukrainare “inte kommer att skänka sin mark till ockupanten”.

Oron i Kyiv är stor över att Trump kan försöka nå en snabb fred genom att erbjuda Putin delar av ukrainskt territorium. Enligt källor till Financial Times ser man detta som både juridiskt och politiskt omöjligt.

Trump och Putin
Presidenterna kommer under mötet fokusera på alternativ för att nå långvarig fred i Ukraina (Foto: Mark Schiefelbein/Alexander Zemlianichenko/AP/TT)

Gemensamt europeiskt besked

I ett gemensamt uttalande slog ledarna för Europeiska kommissionen, Frankrike, Italien, Storbritannien, Polen och Finland fast att “internationella gränser inte får ändras med våld” och att “den nuvarande kontaktlinjen ska vara utgångspunkt för förhandlingar”.

Man betonade också att “vägen till fred i Ukraina inte kan beslutas utan Ukraina” och efterlyste robusta säkerhetsgarantier för att landet ska kunna försvara sin suveränitet och territoriella integritet.

Oklara signaler från USA

Inom Trumps egen administration råder det delade budskap om hur långt man är beredd att gå. Enligt uppgifter till Financial Times skiljer sig budskapen från utrikesminister Marco Rubio, särskilda sändebudet Steve Witkoff och Trump själv.

Trump har dock varit tydlig med att han ser ett landbyte som en del av en möjlig uppgörelse: 

“Vi kommer att få tillbaka en del, vi kommer att byta en del. Det kommer att bli en viss byteshandel av territorier, till bådas fördel”. 

Ryska krav

Enligt ukrainska källor har Ryssland föreslagit att frontlinjen i sydöstra Ukraina fryses, i utbyte mot att Ukraina drar sig tillbaka från delar av Donetsk och Luhansk som man fortfarande kontrollerar. 

Moskva gör också anspråk på hela Cherson och Zaporizjzja, trots att huvudstäderna i regionerna är kvar under ukrainsk kontroll.

EuropaTrumpUkrainaVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

