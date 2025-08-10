Trump har en plan för Ukraina – nu sätter Europa ner foten

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj försöker samla stöd från Europas huvudstäder inför det uppmärksammade mötet mellan Trump och Vladimir Putin i Alaska nästa vecka – ett möte som Ukraina inte har bjudits in till.

Zelenskyj har gjort klart att landet inte kommer att acceptera några territoriella eftergifter. I ett tal till nationen sa han att ukrainare “inte kommer att skänka sin mark till ockupanten”.

Oron i Kyiv är stor över att Trump kan försöka nå en snabb fred genom att erbjuda Putin delar av ukrainskt territorium. Enligt källor till Financial Times ser man detta som både juridiskt och politiskt omöjligt.

Presidenterna kommer under mötet fokusera på alternativ för att nå långvarig fred i Ukraina (Foto: Mark Schiefelbein/Alexander Zemlianichenko/AP/TT)

Gemensamt europeiskt besked

I ett gemensamt uttalande slog ledarna för Europeiska kommissionen, Frankrike, Italien, Storbritannien, Polen och Finland fast att “internationella gränser inte får ändras med våld” och att “den nuvarande kontaktlinjen ska vara utgångspunkt för förhandlingar”.

Man betonade också att “vägen till fred i Ukraina inte kan beslutas utan Ukraina” och efterlyste robusta säkerhetsgarantier för att landet ska kunna försvara sin suveränitet och territoriella integritet.

