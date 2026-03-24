Det är som ett eko av pandemin. Nu hamstras det toapapper i Japan – och regeringen gör allt för att lugna befolkningen.
Iran-kriget: Nu hamstras det toapapper igen
Det är ju inte fler år tillbaka än att vi minns det. De första insikterna om att pandemin inte var något som bara skulle blåsa förbi, utan vara ett faktum för oss en längre tid.
Då började det hamstras i svenska livsmedelsbutiker och till de hyllor som tömdes snabbast (möjligen med tanke på annat som skulle tömmas) var de för toalettpapper.
Dags igen i Japan
Nu är Japan – oväntat – i det läget. Medan svenskarna hamstrar kontanter har det i Japan blivit en panik kring toalettpapper i kölvattnet av USA:s och Israels krig mot Iran.
Regeringen uppmanar nu medborgare att i-n-t-e panikköpa toalettpapper, i spåren av inlägg på sociala medier.
Ändå är det tydligt att japaner börjat hamstra dagligvaror och förnödenheter av oro för utvecklingen av kriget i Mellanöstern.
Försöker lugna ner
Ekonomi-, handels- och industriministerierna har därför gjort ett uttalande och skriver där att japanerna bör ”fatta rationella beslut” om inköp av toalettpapper ”baserat på korrekt information”.
Hamstring av toalettpapper blev ett fenomen i Japan vid tiden för oljechocken 1973. Det var då landet fick sin första ekonomiska nedgång efter andra världskriget.
En förödande jordbävning, tsunamin 2011 och covid 19-pandemin har sedan utlöst liknande beteendemönster hos japanerna, skriver Japan Times.
Toapapper och öl
På X skriver japanska användare om hur det varit slut på toapapper än här, än där, medan andra lägger upp bilder av hur de bunkrat allt från kattmat och hygienartiklar till öl.
Enligt Japan Household Paper Industry Association produceras cirka 97 procent av toalettpapperet i landet, av återvunnet papper och massa, utan att vara beroende av Mellanöstern.
Industrigruppen tillägger att produktionen inte påverkats över huvud taget ännu samt att det finns tillräckligt kapacitet för att skala upp toapappers-produktionen om det behövs.
