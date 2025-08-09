Trump och Putin möts i Alaska – fredsplan kan frysa fronten

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Ska frysa frontlinjerna

Bloomberg rapporterar, med hänvisning till personer med insyn, att Washington och Moskva arbetar mot en uppgörelse som i praktiken skulle cementera Rysslands kontroll över ockuperade områden.

Under diskuterade ramar ska Ryssland upphöra med offensiverna i Cherson och Zaporizjzja längs nuvarande linjer.

Samtidigt kräver Vladimir Putin att Ukraina formellt avstår hela Donbas samt Krim, som annekterades 2014. Det skulle innebära att president Volodymyr Zelenskyj tvingas beordra reträtt från de delar av Luhansk och Donetsk som fortfarande kontrolleras av Kiev – en seger Moskva inte lyckats nå militärt sedan fullskaliga invasionen i februari 2022.

Enligt Bloomberg försöker USA få med Ukrainas ledning och europeiska allierade på planen, men detaljerna är långt ifrån spikade och kan ändras.

Uppgörelsen skulle enligt uppgifterna i praktiken ”frysa” kriget och bana väg för eldupphör och tekniska samtal om en mer definitiv fred.

Påtryckningar och tvekan

Trump har stegvis skärpt pressen mot Moskva. Enligt Bloomberg har han krävt att Putin accepterar ett eldupphör, och signalerat att USA annars kan slå mot Rysslands intäkter via nya tullar på länder som köper rysk olja.

Samtidigt framhåller källor för Bloomberg att det råder skepsis bland flera tjänstemän – i USA och på annat håll – kring Putins vilja att faktiskt pausa kriget om han inte får igenom alla sina mål.

Trump har de senaste månaderna intensifierat kontakterna med Putin, bland annat genom flera telefonsamtal.

På torsdagen sa han att han är beredd att möta Putin även utan en samtidig träff med Zelenskyj: ”Jag gillar inte långa väntetider. De vill gärna träffa mig och jag kommer att göra allt jag kan för att stoppa dödandet”.

Ukrainas invändning kvarstår

Kärnfrågan är densamma som sedan länge: Ukraina kan enligt sin konstitution inte avstå territorium, och Zelenskyj har upprepat att landets röst måste finnas med i alla beslut.

”Ukrainarna kommer inte ge bort sitt land till ockupanter. Alla beslut som går emot oss och alla beslut som fattas utan Ukraina är beslut som går emot fred. De kommer inte att ge någonting”, har han tidigare sagt.

Första toppmötet på flera år

Senast USA:s och Rysslands presidenter möttes var 2021, då Putin träffade dåvarande president Joe Biden i Schweiz.

Trump och Putin sågs senast 2019 på G20 i Osaka. Om Alaska-mötet blir av nästa vecka blir det första gången på många år som ledarna möts ansikte mot ansikte i ett skarpt läge – och med ett potentiellt ramverk för vapenvila på bordet.

Vad står på spel?

En uppgörelse som ”låser” dagens linjer skulle ge Putin en politisk seger och tvinga Ukraina att förhålla sig till förlorad kontroll över delar av öst och söder.

Samtidigt skulle ett fruset läge kunna bli långvarigt om inte hållbara säkerhetsgarantier faller på plats.

Det är därför motståndet är starkt i Kiev, medan Washington enligt Bloomberg väger hur långt man är beredd att gå för att få ett stopp på striderna.

