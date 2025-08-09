I decennier har rika länder sänkt tullar för låginkomstländer för att hjälpa dem växa. Med Trump har den logiken kastats om.
Trumps tullar – en “skatt på fattigdom”
I stället träffar president Donald Trumps omfattande tullar många av världens fattigaste länder hårdast, konstaterar nationalekonomen Fredrik NG Andersson.
“Det är länder som inte har råd att köpa så mycket från USA och därmed också får stora underskott i sin handel med USA. Trump inför i praktiken en skatt på fattigdom”, säger han till SVT.
Höga satser på fattiga länder
USA har lagt tullar på 10-15 procent på import från många rika länder som Sydkorea, Japan och EU.
Samtidigt har flera ekonomiskt svagare länder, som Bangladesh, fått tullar på 20 procent eller högre, konstaterar Wall Street Journal.
Två av Asiens fattigaste länder, Myanmar och Laos, slåss med 40 procent – nivåer som riskerar att strypa exporten av till exempel möbler och kläder.
Syrien fick 41 procent, medan Schweiz – ett av få rika länder som drabbas hårt – landade på 39 procent. Algeriet och Libyen möter 30 procent, Irak 35.
Vissa geopolitisk viktiga oljeexportörer i Gulfen sticker ut. Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten slapp högre nivåer än en baslinje på 10 procent. Förklaringen till varför vissa länder klarar sig lindrigare, medan andra straffas hårdare, är långt ifrån självklar.
“Väldigt höga tullar” för de minst utvecklade
Bedömare beskriver läget som ett tydligt trendbrott från tidigare politik.
“Det har lämnat utvecklingsländer med väldigt höga tullar”, säger Deborah Elms, handelspolitiskt ansvarig vid Hinrich Foundation, till WSJ. “Det är en betydande förändring, särskilt i hur de minst utvecklade länderna behandlas”.
Bakgrunden är också att det generella preferenssystemet GSP – som fram till 2020 gav tullfrihet på tusentals varor från över hundra av världens fattigaste länder och områden – inte har förnyats. Därmed har dörren in på den amerikanska marknaden blivit ännu smalare för många låginkomstländer.
“Vi är ett fattigt land”
Kambodja, en stor exportör av kläder till USA, landade på 19 procent i tull. Det skapar oro i landets textilindustri.
“Vi är ett fattigt land. Vår köpkraft är inte densamma som i ett rikt land”, säger Sun Chanthol, Kambodjas vice premiärminister som ledde förhandlingarna med USA. Han tillägger: “Jag hoppades åtminstone få 15 procent som Korea eller Japan”.
Indonesiens livsmedelsexport känner också av trycket. PT Great Giant Pineapple, en av världens största exportörer av konserverad ananas, räknar med svagare efterfrågan i USA efter att Indonesien fått 19 procent tull. Bolagets marginaler är för små för att sänka priserna, vilket kan pressa upp kostnaderna för amerikanska konsumenter när importörer skickar vidare notan.
“Det är mycket”, säger företagets chef Bernhard Wewengkang om tullarna.
Indien mot 50 procent
På onsdagen meddelade Trump att Indiens tullar höjs till 50 procent, mot bakgrund av spänningar kring Indiens fortsatta import av rysk olja.
I Sydafrika – där exporten domineras av platina och bilar – bekräftade Vita huset nyligen 30 procent, trots månadslånga försök från Pretoria att få ned nivån. Landets odlare påpekar att många varor, som citrus, är motsäsongsprodukter som fyller luckor i den amerikanska marknaden i stället för att tränga ut inhemska leverantörer.
“Införandet av en tull på 30 procent kommer att innebära att merparten av den här frukten blir osåld”, skriver Citrus Growers’ Association of Southern Africa.
Läs även: Trumps nya relation med Indien: ”död ekonomi”. Dagens PS
Varför slår det snett?
Två saker förklarar varför tariffbördan landar tyngre på länder med låg- och medelinkomst, konstaterar WSJ.
Dels har flera låginkomstländer byggt exportframgångar med låga löner, och deras konsumenter köper få dyra amerikanska varor, vilket skapar stora handelsöverskott mot USA som retar Trump.
Dels har presidenten krävt att handelspartner investerar i USA. Rika ekonomier som Japan, Sydkorea och EU har utlovat satsningar på hundratals miljarder dollar, något få fattigare länder kan matcha.
En ny karta
Sammantaget pekar utvecklingen mot en “handskarna av”-era där USA förhandlar hårt och snabbt, och där de som har minst förhandlingsstyrka också får högst tullar.
För kläder från Kambodja, konservindustrin i Indonesien och Sydafrikas citrusodlare kan konsekvensen bli tappade ordrar och i förlängningen högre priser i amerikanska butiker.
Världens fattigaste exportörer hamnar därmed i skottlinjen för en handelspolitik som tidigare var tänkt att hjälpa just dem.
Läs också: Polarn O. Pyrets vd: Tullarna tvingade fram beslutet att lämna USA. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Trumps tullar – en "skatt på fattigdom"
