Efter Trumps hot: EU ska minska USA-beroende i molnet

Hela våren har EU-länderna och marknaden väntat på EU-kommissionens stora utlovade teknikpaket. Tanken är att stärka Europas digitala självständighet i ett läge när den digitala sidan är djupt beroende av USA.

Bara för några år sedan sågs det inte som ett problem – men sedan president Trump regelbundet svingat ut hot om att överta Grönland, lämna Nato eller införa jättelika tullar på EU-varor har allt fler börjat känna sig obekväma med att så totalt förlita sig på amerikanska företag och USA-producerade nättjänster.

Vi lever i en värld där den här typen av väldigt starka beroenden . . . kan användas som vapen mot oss. Därför är det så viktigt att titta på våra livsnödvändiga sektorer och de beroenden vi har, sade digitalansvariga EU-kommissionären Henna Virkkunen efter ett möte i franska Lille i våras, enligt nyhetsbyrån AFP.

Testa molnen

Inte minst finns en oro över moln-tjänsterna – allt från datalagring till program som går via externa servrar. Enligt tidningen Financial Times förlitar sig Europa just nu till mer än 70 procent på tjänster från tre av USA:s största bjässar: Amazon, Microsoft och Google.

I kommissionens teknikpaket väntas det nu ingå en maning till medlemsländerna att ”stresstesta” sina myndigheters molnanvändande för att reda ut vilka problem som finns, för att eventuellt kunna byta till säkrare alternativ. Molnanvändandet ska också graderas i fyra nivåer, för att lista inom vilka områden det är viktigast med största möjliga säkerhet.

EU-kommissionen vill också att fler använder sig av teknik och program som bygger på öppen programvara, för att undvika onödiga beroenden, rapporterar nyhetssajten Politico Europe.

Teknikpaketet väntas också innehålla satsningar på gemensamma inköp av datachip och löften om att få loss mer pengar till utveckling av AI, europeiska molntjänster och datakapacitet.

Oro över USA

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Nervositeten över vad USA ska tycka är samtidigt både tydlig och stor. Teknikpaketet har skjutits upp gång på gång under våren, vilket kritikerna främst tolkat som oro och interna gräl om hur mycket man ska våga stöta sig med Trump och de amerikanska nätjättarna.

USA:s EU-ambassadör Andrew Puzder har redan varnat EU för att komma med alltför protektionistiska planer.

Ska man göra Europa mer konkurrenskraftigt eller andra mindre konkurrenskraftiga? Det ena är en bra plan, det andra är en dålig plan, sade Puzder i en AFP-intervju i april.