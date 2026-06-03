Trumps miljardfond skrotas

Fonden upprättades som en del av en uppgörelse där USA:s president gick med på att dra tillbaka sin stämning mot skattemyndigheten IRS och finansdepartementet, som riktade sig mot att hans deklarationer läckts till medier.

Men fonden har mötts av stark kritik, även från republikaner i kongressen som hotat att rösta ned fonden. Sent på måndagen uppgav justitiedepartement efter ett domstolsbeslut att man tillfälligt stoppar projektet.

På tisdagen sade så Todd Blanche i ett av kongressens utskott att justitiedepartementet inte kommer att gå vidare med fonden.

Vi går inte vidare med den, punkt slut, sade han i utfrågningen.

Däremot går departementet vidare med planerna på att spika beslutet att den amerikanska staten ska förbinda sig att aldrig mer utreda skattefrågor med kopplingar till Donald Trump och att hans deklarationer.

Det svaret kom efter att demokraten Rosa DeLauro i utskottet sagt till Blanche att:

Den här regeringen har ägnat sig åt vad som kan vara den mest skamlösa och flagranta korruption jag någonsin har sett. Och du befinner dig mitt i detta.

Fondens närmare 1,8 miljarder dollar skulle gå till Trump-anhängare som anser sig ha utsatts för felaktiga utredningar och åtal – och inte minst till dem som dömts för stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021.

Trump svarade på tisdagens uppgifter med att på Truth Social hävda att medierna ljuger om fonden och att länka till en anhängares försvar av den.